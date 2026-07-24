伊朗戰爭有可能打到2027？｜Jack Talk・去片

本片出街之後，美國連續第十三晚轟炸伊朗，伊朗也繼續以無人機和導彈攻擊以約旦、科威特、巴林三國為主的區內美軍基地，並讓沒有向伊朗申報而擅自試圖穿越霍爾木茲海峽的商船「遇上意外」（按：伊朗革命衛隊常用的委婉語之一，其實就是受到伊朗無人機或導彈襲擊的意思）。

6月中特朗普（Donald Trump）和伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）隔空簽署兩國的諒解備忘錄之後，美國一度豁免石油制裁、開始解凍伊朗海外資產，霍爾木茲海峽的每日航運量一度上升至數十艘船的水平。

然而，伊朗堅持要獨力控制霍爾木茲海峽，武力攻擊任何未經伊朗准許的穿越航行，多次攻擊商船，本來打算「利誘」伊朗給他一個體面下台階的特朗普，最終也決定不能認輸退身讓伊朗控制海峽，因而又再重啟對伊朗的持續密集轟炸。

問題是：4月停火之前，美國以色列對伊朗的轟炸比今天美國單獨施行的更為強烈和密集，「史詩狂怒」（Epic Fury，美方行動稱號）的武力未能迫使伊朗屈服；4月停火之後，美國改行海上封鎖，阻止伊朗出口石油，這項改稱為「經濟狂怒」的新行動，也一直未能迫使伊朗「投降」－－最終特朗普只好同伊朗簽署一份對於伊朗核計劃毫無具體規範的諒解備忘錄，但求讓霍爾木茲海峽航運恢復戰前狀態。

如今，特朗普連這一點也辦不到。

武力攻擊試過，經濟施壓又試過。如今重回武力攻擊，有近半美國人都頗為悲觀，認為這場戰爭要多打超過一年。特朗普真的能從這個戰爭泥沼之中打出一條生路嗎？