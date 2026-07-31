特朗普宣布哈馬斯將解除武裝：又一個曇花一現的「歷史性」成就？

當大家的目光還在聚焦中東戰爭之際－－沙特據報正準備地面進攻也門胡塞組織、埃及首次受到無人機攻擊－－特朗普（Donald Trump）突然把人們的注意力重新拉到幾乎已被世人遺忘的加沙走廊（Gaza Strip）。

7月31日，特朗普在Truth Social上宣布他主要為加沙問題成立的所謂「和平理事會」（Board of Peace）已經達成了哈馬斯（及其他加沙武裝組織）完全解除武裝的協議，以色列軍隊將會隨着解除武裝的步伐而撤出由其佔領的加沙土地，而由各國出兵加入的「國際穩定部隊」（ISF）以及新成立的巴勒斯坦警隊將會負責加沙安全。

特朗普聲稱這是又一個「歷史性協議」，是「落實『特朗普20點計劃』的重大里程碑」。

不過，在美國剛剛又炸過伊朗之後，大家難免不想起6月中由特朗普簽署的另一個「歷史性」協議。

特朗普宣布：「今天，和平理事會就哈馬斯及加沙所有其他武裝組織的全面解除武裝，達成了一項歷史性協議。這是邁向持久和平與安全的重大一步。」（Truth Social截圖）

自從去年底「人質換停火」的第一階段落實之後，特朗普的所謂「20點加沙和平計劃」幾乎毫無進展。「和平理事會」本年1月已經由巴勒斯坦技術官僚帶頭成立了用來接管加沙管治的「加沙國家行政委員會」（NCAG），但以色列一直阻止其人員進入加沙。

直到7月26日，以色列內閣才通過讓NCAG和「國際穩定部隊」人員進入加沙，不過卻沒有為此提出時間表。

以色列本年10月27日就要面對大選。一切似乎也要等到大選之後，看看內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）能否「存活」，還是會由以軍前總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）等反對派成立新政府，才能決定下一步如何走。

民望近來超前內塔尼亞胡的以軍前總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）。（Reuters）

加沙停火以來，以色列依然在不斷轟炸加沙，停火之後已經有超過1,160名巴勒斯坦人遇害。哈馬斯亦遲遲不願放下武器。加沙處於長期處於停滯不前的人道災難困局。

由於內塔尼亞胡需要極右黨派支持其執政，他一直走近重新佔領加沙的政治路線。5月底，內塔尼亞胡就曾在一場西岸佔領區的活動中表示，他已經下令以軍佔領加沙超過七成的土地－－而根據停火協議的劃界，以色列佔領區只約為半個加沙，但此後以色列一直被指責將佔領區的分界線推前。

過去7個月，由於特朗普先借伊朗示威之機威脅開戰，其後確實聯手以色列發動大規模轟炸，引起今天中東地區關鍵航道被封、戰火不止且蔓延的局面，大家也沒有太關心加沙地區。但哈馬斯本月初就開始出招，宣布解散其民生管治的政府，準備將管治權交到NCAG的過渡政府手上，開始以行動為加沙和平進展注入一些活力。

2026年7月28日，以色列空襲加沙城（Gaza City）一間清真寺後，現場冒出濃煙和火焰。（Reuters）

在特朗普發出Truth Social帖文之後，以色列政府還來不及作出反應，哈馬斯就已經表示同意停火協議。

協議提出在14天內制訂出執行解除武裝的時間表。解除武裝的過程將在200到350天內完成。《以色列時報》的消息指出，在哈馬斯同意解除武裝之後，以色列至少要退回加沙停火協議的劃界；哈馬斯及其他武力組織也必須在最初14天內停止使用武力。NCAG亦需獲准進入加沙。

半島新聞台的消息指，一個巴勒斯坦委員會（指的該是NCAG）將會負責監督和執行收回武器的清點和庫存，不會有武器交到非巴勒斯坦人的組織或以色列手中；一個國際核實委員會將會成立，聯同「國際穩定部隊」和新成立的巴勒斯坦警隊負責監督哈馬斯解除武裝。解除武裝的工作會先從重型武器、武器工場、武器倉庫和地道開始進行，而以色列軍隊將會按照解除武裝的進度而逐步撤出佔領土地。

2026年7月27日，在加沙城（Gaza City）圖法（Tufah）社區，一名巴勒斯坦婦女注視着一塊標示以色列軍事控制下「黃區」的黃色混凝土塊。（Reuters）

目前，印尼、哈薩克、科索沃、阿爾巴尼亞和摩洛哥都已表示會提供軍事人員加入「國際穩定部隊」。「和平理事會」的官員28日也表示已經對大約5,000名加沙人完成審查，可以讓他們參與新巴勒斯坦警隊的訓練。

由於哈馬斯不願解除武裝一直是加沙停火第二階段的一大阻礙，如今哈馬斯表明願意解除武裝，看起來當然是向前邁步了一大步。

問題是，這個解除武裝協議的時間點基本上已經決定了解除武裝實際上難以成事。

目前，內塔尼亞胡不足三個月後就要面對選舉，而且在以色列的全國一區比例代表制之中，選完之後內塔尼亞胡很可能還是需要拉攏極右政黨的支持來籌組聯合政府。要他同意逐步撤出加沙，政治難度非常高。

《以色列時報》報道指，以方認為計劃未能滿足他們對於「完全去軍事化」的要求，內塔尼亞胡當局已曾將他們的反對意見告知「和平理事會」行政委員會成員、前英國首相貝理雅（Tony Blair）。

本年1月，特朗普在達沃斯世界經濟論壇上簽署「和平理事會」的文件。（Wikimedia Commons）

根據白宮官員同美國媒體進行的簡報，被問及當局是否有信心以色列會同意協議，特朗普的高級幕僚表示，如果以色列不同意，特朗普將會「非常非常」失望。

內塔尼亞胡7月28日才剛在白宮見過特朗普。根據以色列官員對美媒Axios的說法，兩人主要討論伊朗戰爭的問題，也談過以色列佔領敘利亞領土的問題，但該名官員沒有提到加沙。

此刻哈馬斯同意解除武裝，政治上非常聰明。

首先，加沙停火第二階段進展停滯的責任，在國際輿論上，一直是「各打五十大板」的狀況。如今哈馬斯同意解除武裝，責任就完全落在以色列身上。

而且，他們也知道，內塔尼亞胡的國內政治形勢導致他很難對協議「照單全收」，最終哈馬斯可能會取得一場公關勝利而不必交出武器。

圖為2026年7月28日， 以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump） 舉行會談。（X@@IsraeliPM）

其次，特朗普目前深陷伊朗戰爭泥沼。最新民調顯示只有28％美國成年人滿意特朗普處理伊朗問題的手法。特朗普卻沒有任何妥善退場的辦法。加沙和平有進展，至少是可以讓特朗普轉移視線、宣稱勝利的議題。如果內塔尼亞胡不至少表面上同意，這將會進一步破壞美以關係，讓特朗普覺得阻礙他取得「歷史性」成就的是內塔尼亞胡。

加沙問題，將會疊加在伊朗問題之上，變成另一個美以分歧點，也讓內塔尼亞胡在以色列右翼民意和維持美國盟友關係之間更難作出平衡。

目前，無論是加沙國家行政委員會（NCAG）、國際穩定部隊，還是巴勒斯坦警隊，全部都處於草創階段，要在短期內開始監督和執行哈馬斯的去武裝化，本身就有極大的難度。因此，即使內塔尼亞胡受不住特朗普的施壓而接受協議，哈馬斯在解除武裝上也還有很大的主動權。

同時，要解除武裝的也包括加沙的其他武裝組織，當中如果有任何人拒絕放下武器，都會導致和平進展受阻，亦可能構成以色列右翼勢力叫停撤軍計劃的理由。

跟特朗普種種「歷史性」成就的宣傳一樣，哈馬斯同意解除武裝，確實是標誌性的事件。但最終，這可能只是哈馬斯的一場公關勝利，無改加沙實況。