特朗普社交媒體的「Truth API」上線　帖文動盪將有增無減？

特朗普持股41％（按：2025年財務申報數字）的Truth Social在8月1日正式推出「Truth API」數據服務，讓支付據報每月高達10萬美元（簽約3年者月費減至6萬）的企業可直接接入Truth Social，比公眾提前一點點時間實時取得Truth Social上「足以撼動行情」（market-moving）的資訊（該公司CEO語）。

特朗普重新入主白宮之後，Truth Social已經變成了他宣布政策的主要平台。2024年選舉期間曾復活的X平台已被棄用。由於Truth Social並不是主流社交媒體，而且右翼言論在馬斯克（Elon Musk）收購Twitter（X前稱）後早已將X平台變為其主場，根本不需要另一個右翼平台－－因此，Truth Social的訪客大多只以監察特朗普帖文為主要目的。

「Truth API」可說是為高頻交易公司而設的工具。高頻交頻者以快速應對能夠改變市場行情的最新資訊作出投資來圖利，本來已經花費不少開支在各式數據授權協議之上，目的就是要比一般大眾更快取得資訊作而作出反應－－各種經濟數據的公布，甚至是Reddit上的WallStreetBets，也是它們實時監察的對象。

2024年3月26日，美國紐約市，一名女子在納斯達克市場（Nasdaq MarketSite） 外使用手機，她前方的屏幕顯示有關「Truth Social」母公司特朗普媒體科技集團（Trump Media & Technology Group） 股份的交易信息。（Reuters）

由於特朗普慣常地率先在Truth Social上公布政策，而且其政策變動頻繁，因此Truth Social原本就是這些交易公司一直緊密追蹤的對象。如今，Truth Social公司直接推出「Truth API」，當然就為他們提供了更方便直接取得實時資訊的途徑。

在去年關稅戰議題熾熱之時，特朗普曾經試過一天發布超過100條Truth Social帖文。如今關稅戰低溫慢燒，伊朗戰爭走向則變成了全球關注重點－－過去十天，特朗普的政策就已經經歷過停火、開火、再停火、威脅重擊伊朗再回到談判的起伏。伊朗戰爭的走向，對於油價、聯儲局未來議息決定等等都有重要影響。

Truth Social借殼上市初期曾在2022年炒至近百美元一股的水平，如今其股價已從特朗普上任之初的大約40美元一股，跌到不足10美元一股，但其市值依然有27億美元。然其去年收入只得368萬美元，虧損7.12億（主要來自加密貨幣投資的損失）。

Truth Social母公司上市以來股票走向（MarketWatch截圖）

雖然特朗普自己去年大賺22億美元（當中加密貨幣佔14億，還沒有計算其大量股票投資的未實現回報），但Truth Social的經營確實是特朗普作為堂堂美國總統的各種生意中的一個「美中不足」的地方。

特朗普一直以來都以「拜登犯罪家庭」來形容拜登兒子亨特（Hunter Biden）用利父親政治地位來謀取私利的行為，例如其在奧巴馬時代加入烏克蘭國營能源企業的董事局，一年坐收近100萬美元等。其後對於其外洩硬碟的查證也顯示亨特在2013至2018年間透過法律服務、上述董事職務及一些同中國企業的往來取得1,100萬美元的收入。

但此等數字，相比起特朗普本人及其家庭的收益，可算是九牛一毛。

在特朗普的「Truth API」推出之際，民主黨國會參議員沃倫（Elizabeth Warren）等人去信美國證券交易委員會（SEC），要求當局調查Truth Social有否違法，直指「Truth API」月費計劃「似乎明目張膽地濫用總統職權以謀取私利，損害了普通投資者的利益和我們市場的誠信，同時讓華爾街和其他富有的內幕人士中飽私囊」。

不過，對於特朗普的利益衝突和貪腐嫌疑，經過過去一兩年的「訓練」，美國媒體已經把它們當成了像「太陽從東方升起」一般的平常事，幾乎沒有任何主要媒體對此作出重點報道。

最近有《外交政策》（Foreign Policy）的專欄作家就說，他好幾個月來都有意寫特朗普腐敗的文章，但每次他想下筆的時候，都有重大政府貪腐的新聞出爐，讓他不知如何鋪陳文章。

雖然相比起特朗普去年22億美元的收入，「Truth API」每月10萬的收費看起來並不是什麼大生意，可是從特朗普8個股票投資戶口去年超過21,000次的買賣來看，特朗普是一個「勿以利小而不為」的生意人。

因此，我們可以作出合理推斷，為了吸引更多企業付費並滿足已付費的用戶，在主要由特朗普自己一手造成的國際多事之秋，他未來將會發布更多能夠「撼動市場行情」的帖文－－反正一段帖文，成本極低，而且政策宣示並不代表政策實行，很快就可以收回。

從關稅戰到伊朗戰爭，大家一直也看不到特朗普有什麼具體的戰略目標，只有朝令夕改的不確定性。但至少從謀取私利的角度來看，不確定性本身才可能是他的政策目標－－這也許是特朗普執政之下的唯一確定性。