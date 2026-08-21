為何特朗普又舉起「反共」旗幟？｜Jack Talk・去片

近來美國左翼急速在民主黨內部崛起。除了去年勝出紐約市市長選舉的「美國民主社會主義者」（Democratic Socialists of America，簡稱「DSA」）成員孟達尼（Zohran Mamdani）之外，由孟達尼支持的三位眾議院候選人本年6月也在黨內初選中擊敗建制派對手，而受全國關注的民主黨密歇根州國會參議院初選，近來也由埃及裔的左翼人物Abdul El-Sayed勝出。

在本片完成拍攝之後，佛羅里達州的民主黨國會參議院初選也由DSA成員Angie Dixon勝出，其對手更是特朗普（Donald Trump）第一任期公開指證他施壓澤連斯基（Volodymyr Zelensky）查找拜登（Joe Biden）黑材料，因而促成特朗普第一次被彈劾的前國安高層文德曼（Alex Vindman）。

在民主黨左翼一次又一次「奪權」的背景之下，特朗普也高調舉起「反共產主義」的旗號，甚至藉美國立國250週年的契機宣布「共產主義是美國的最大威脅」。其後，在不同的政治演說中，特朗普也多次提及「反共」主題。

共和黨的國會眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）近來更聲言共產主義的「野蠻人」已經進入了美國的「城門之內」，構成美國內部的威脅，比冷戰時代在遙遠彼岸對抗共產更危險。

不少自由派媒體因而都在開始討論特朗普是不是要將美國帶進第三波的「紅色恐慌」（Red Scare）。

然而，大家都知道，今天全世界純粹的共產主義國家幾乎已經不存在，而「美國民主社會主義者」的成員當中也沒有多少個是共產主義者，更多是文化議題上的激進左翼。美國人真的要為共產主義崛起或「紅色恐慌」而恐慌嗎？