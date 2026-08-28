伊朗經濟D-Day、美加貿易戰……下一個是誰？｜Jack Talk・去片

本片出街之時，我們即將要見證伊朗戰爭開打滿半年之期（2月28日美國以色列開始發動轟炸）。跟俄烏戰爭不同，如今特朗普（Donald Trump）已經失去戰意。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）據報正跟各國官員溝通，傳達特朗普到11月3日中期選舉結束之前也會專注打經濟戰，而非熱戰。

在剛剛過去的一週，特朗普政府就開打了兩條經濟戰線。首先是美國和加拿大的經濟戰。特朗普上月突然威脅要史上第一次動用1930年大蕭條時代的《關稅法》338條款向加拿大200億美元商品開徵50％的關稅。加拿大總理卡尼（Mark Carney）上週幾乎與特朗普當局談成妥協，但最後美方發出侵犯加拿大主權的要求（例如要讓美國限制加拿大與其他國的貿易協議等），卡尼決定離開談判桌。

美方關稅8月21日落實，加方本週宣布對等報復性關稅，9月初生效，特朗普則再威脅來年大加關稅……雙方似乎任何下台階都沒有。

在地球的另一邊，霍爾木茲海峽依然未能開通，伊朗堅持不讓。美國財長貝森特（Scott Bessent）本週初順應特朗普「經濟D-Day」（Economic D-Day，或「經濟版諾曼第登陸」的包裝，宣布向伊朗實施史無前例的經濟孤立政策，威脅制裁和伊朗進行貿易交往的第三方國家、企業或個人。

可是，除了特朗普打電話警告各國領袖之外，貝森特並沒有具體的升級制裁政策，也沒有觸碰制裁伊朗最大貿易夥伴中國的大型銀行的紅線。有分析人士指，這並不是搶灘登陸的D-Day，而是向全世界宣傳美國正在準備D-Day而已。

非常巧合的是，美國國會參議院本月也剛以絕大多數通過了給予特朗普向俄羅斯能源前五大進口國所有商品實施最高100％關稅的立法，如無意外，來月就能通過眾議院給特朗普簽署成法。「前五大」當中，最大的當然是中國。

而特朗普此刻首次用於加拿大的《關稅法》338條，若然成功，也同樣可以用在中國身上。

到底打完熱戰的特朗普，如今是否又想跟全世界再打一場貿易戰？下一個對象又會是誰？