俄烏戰爭未解　普京為何挑戰北約又敲打日本？｜Jack Talk・去片

上週，特朗普（Donald Trump）據報瞞着不少白宮高層派了中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）訪問莫斯科，雖然沒有見得着普京（Vladimir Putin），卻引起外界極多的猜測。

本週，德國也正式將上月初萊比錫（Leipzig）機場受到裝有炸藥無人機試圖攻擊的事件歸咎到俄羅斯身上，北約秘書長呂特（Mark Rutte）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也同台表明會加大對俄施壓。

從《華爾街日報》、《華盛頓郵報》等具有重要輿論影響力的美國媒體，以至部分一直追蹤俄羅斯的學者和《經濟學人》，都幾乎不約而同地表達出對普京向北約升級戰爭的憂慮。

在俄羅斯另一邊的東北亞，普京8月中也首次登上了同日本和主權爭議的南千島群島（日稱「北方四島」），引起高市早苗本人公開批評。其後，俄軍也罕有地以核動力潛艦在附近水域進行導彈射擊演練，普京又趁朝解解放81週年的時機向金正恩致賀電強調抗日鬥爭情誼。

問題是，雖然近來俄羅斯在遠程打擊烏克蘭上面又取得了一些優勢，但其地面戰爭推進依然處於膠着，每月傷亡俄軍人數數以萬計，普京其實自己也深陷戰爭泥沼之中，為何他似乎還有餘暇去一邊挑戰北約，一邊敲打日本？