伊朗胡塞雙重封鎖沙特石油　美國可置身事外？｜Jack Talk・去片

踏入9月，也即是伊朗戰爭的第七個月，受伊朗支持的也門胡塞武裝組織（Houthis）發動大規模地面攻勢，不足半個月就把本來還控制在受沙特支持的政府盟軍手上的紅海沿岸地區一舉打了下來。

胡塞7月已聲明將會封鎖沙特紅海港口。如今胡塞勢力已經擴展到緊握紅海出口的曼德海峽（Bab el-Mandeb），以至紅海南部海中心的多個關鍵島嶼，要阻止沙特油輪進出，幾乎可算是十拿九穩。

另一邊廂，很可能是來自伊拉克親伊朗武裝組織的無人機亦擊中了沙特的東西油管，導致油管停運，維修時間可能長達數週。本來東西油管和紅海港口是沙特繞過霍爾木茲海峽的石油出口要道－－戰爭半年之後，如今已經「此路不通」。

同一時間，胡塞也持續攻擊沙特南部的石油設施和主要城市，甚至連聖城麥加也似乎不能倖免。沙特不止石油產業受害，連「聖城守護人」的地位也被動搖。

沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）在胡塞突進之後兩度打電話給特朗普（Donald Trump）求援，要求美國介入轟炸胡塞，卻遭到特朗普拒絕。

其後，特朗普在其公開發言之中更稱胡塞只針對一個國家，其他國家的船隻都予以放行，似乎是在暗指情況不太嚴重。可是，布蘭特原油期貨價格已經再次升近110美元一桶的高位。

霍爾木茲海峽不暢、曼德海峽又受阻，美國真的可以對這種石油出口渠道的「雙重封鎖」置身事外嗎？