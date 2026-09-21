美國中期選舉｜右翼撐極左　共和黨疏遠　特朗普志不在此？

9月已經過了大半，美國中期選舉通常是國際新聞的重要議題。然而，「特朗普2.0」時代，世局紛亂，美加貿易戰、胡塞沙特紅海交火、美國丹麥格陵蘭協議、本年第二場「習特會」……種種事態也搶奪了中期選舉這種傳統議題的風頭。

在11月3日中期選舉臨近之際，美國出現了一連串的怪現象：

－前霍士新聞主播、一輩子為共和黨辯護的個人播客節目名嘴兼2028年總統「黑馬」卡爾森（Tucker Carlson），近來竟然不斷發言支持麥歇根州民主黨左翼參議院候選人薩依德（Abdul El-Sayed），攻擊其共和黨對手羅傑斯（Mike Rogers）。

卡爾森為薩依德在「9-11」25週年前夕批評美國入侵阿富汗、伊拉克的言論辯護，稱「薩依德沒有慶祝劫機、沒有為阿爾蓋達組織搖旗吶喊，只是說美國以自己的恐怖主義來回應『9-11』事件並不是適當的反應，他顯然是對的。」卡爾森更聲言，如果有人拿着槍指着他，他也不會投票給羅傑斯。

2024年10月31日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在巡迴演講中與霍士新聞（Fox News）前主持人卡爾森（Tucker Carlson）進行對話。（Getty）

雖然卡爾森在伊朗戰爭問題上同特朗普（Donald Trump）分道揚鑣，表明後悔支持特朗普，但如此辯護連民主黨中間派也不滿的左翼候選人，確實是兩黨分裂下美國政治中極其罕見的現象。

－在9月15日的華府「支持人類大會」（Pro-Human Assembly）上，左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）與特朗普前軍師班農（Steve Bannon），竟然在這場支持規管AI發展的活動上先後在同一台上發言－－前者主張暫停數據中心的建設，呼籲特朗普同中國達成協議禁止研發超級AI，後者則認為美國應該全面對中國實施科技禁運，然後才回過頭來規管AI，並支持各州自主立法，批評美國AI「寡頭」要美國人分擔其風險。

雖然兩人主張不同，但他們的立場都明確與特朗普對着幹。在AI業界巨頭都在呼籲減慢前沿AI發展速度之際，特朗普多次表明AI風險只是「騙局」，不只反對AI規管，支持多數美國民眾反對的數據中心建設，甚至表明要成立「AI軍」。

－同一時間，一連串共和黨候選人都在公開與特朗普保持距離，甚至公開唱反調。例如佛羅里達州邁亞密的共和黨眾議員María Elvira Salazar近日就播出競選廣告批評特朗普移民執法政策「做得太過份」，令到拉丁裔選民感到被「背叛」（見下片）；在特朗普2024年大勝13個百分點的艾奧瓦州，共和黨參議院候選人Ashley Hinson最近亦拒絕跟副總統萬斯（JD Vance）同台拉票，並且公開反對特朗普減免外國牛肉關稅進口關稅的決定；威斯康星州的共和黨州長候選人Tom Tiffany更不怕觸撞特朗普痛處，公開承認拜登（Joe Biden）2020年「勝選」擊敗特朗普。

而在9月9至10日在德州舉行的史上首個共和黨中期選舉黨大會中，不少在有競爭選區出選的共和黨人都借故拒絕出席。在大會中，特朗普公開將中期選舉與他自己綑綁，呼籲共和黨選民「假裝」他自己會出現在選票之上，並且帶領現場與會者向特朗普他自己宣誓效忠，更提出了若然落實將會花費1.2萬億美元的「5,000元派錢」政策（按：前提是共和黨勝選）。

共和黨敗象紛呈

這些怪現象當然不是空穴來風。

根據RealClearPolitics的綜合民調，特朗普民望已跌至40.1%，不滿度高達58.7%。他在應對通脹問題上的淨滿意度更低至-41.8%；伊朗政策的淨滿意度是-27.5%。連在共和黨向來佔優的移民政策，其淨滿意度也只得-9.5%。

特朗普上任以來民望走向（RealClearPolitics）

RealClearPolitics的綜合民調顯示，在國會選舉的兩黨支持度上，民主黨拋離共和黨8.1個百分點，有可能重演2018年中期選舉大增41個眾議院議席的局面。《紐約時報》的民調分析顯示，今天相對於2024年特朗普得票的民意轉向幅度比起2018年有過之而無不及。

即使是在出選議席分佈對民主黨極其不利的國會參議院選舉中－－民主黨不只要守住自己在多個搖擺州出選的議席，還需要從多個特朗普2024年大勝的州份把議席贏回來，至少要取得4席－－民主黨也存在頗高的勝算。

FiftyPlusOne的選舉預測模型顯示民主黨奪得參議院控制權的機率為64％，而2024年準確預測特朗普勝算的Polymarket網上賭盤亦顯示民主黨有61％的勝算。

FiftyPlusOne的選舉預測模型顯示民主黨奪得參議院控制權的機率為64％。（FiftyPlusOne）

根據《經濟學人》的選舉模型，在關鍵有競爭的參議院選舉之中，密歇根、明尼蘇達、新罕布什爾、佐治亞四州的原有民主黨控制議席都較有可能繼續由民主黨保持。

而在特朗普2024年以3個百分點差距勝出的北卡羅來納州，民氣甚高的民主黨前州長庫珀（Roy Cooper）勝算極高，在RealClearPolitics綜合民調中以8.3個百分點的差距力壓其獲特朗普背書的對手Michael Whatley。

在本來就由賀錦麗（Kamala Harris）勝選的緬因州，1997年擔任該州國會參議員至今的元老級中間派共和黨人科林斯（Susan Collins）面對民主黨人Troy Johnson挑戰，民調上輕微落後一兩個百分點。

而在特朗普2024年大勝賀錦麗超過10個百分點的俄亥俄、艾奧瓦、德克薩斯、阿拉斯加四州，民主黨候選人都對共和黨人構成嚴重挑戰。俄亥俄州有民主黨前左翼參議員布朗（Sherrod Brown）挑戰接替萬斯懸空一職的共和黨人Jon Husted。

艾奧瓦州就有有前共和黨人背景的金牌殘奧籃球選手Josh Turek在民意上緊貼共和黨候選人Ashley Hinson。

Josh Turek獲奧巴馬背書。（Instagram@joshturek4iowa）

在德州，特朗普支持了曾經因貧腐醜聞被共和黨人彈劾的州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton），全因為現屆共和黨參議員科寧（John Cornyn）有時會同特朗普保持距離。連特朗普自己在共和黨的中期選舉黨大會上也公開嘲笑帕克斯頓的外表、穿着和談吐。帕克斯頓要面對的是有神學學位、經常引用《聖經》經文來支持民主黨政黨的政治新星、國會眾議員塔拉里科（James Talarico）。後者在民調上持續輕微領先帕克斯頓。

在本來就有跨黨派合作傳統的阿拉斯加，現任共和黨參議員Dan Sullivan也受到真正在阿拉斯加出生長大的原住民背景前國會眾議員Mary Peltola挑戰。Peltola曾經得到另一個共和黨阿拉斯加參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）支持，如今打着本土議題（按：Sullivan並不是在阿拉斯加成長）和對漁民影響特別嚴重的燃料價格議題爭勝，在民調上輕微領先Sullivan。

這幾個州本來都應該屬於「共和黨必勝」的州份，如今因為特朗普和共和黨施政嚴重脫離民意，全部都變成了民主黨有機會同共和黨一較高下的選舉戰場。

塔拉里科（James Talarico）5月在德州出席集會。（Reuters）

在特朗普試圖利用美國郵政（USPS）來阻礙郵寄郵票的政策遭到最高法院叫停之後，共和黨的優勢就在於「錢」。單是特朗普的MAGA Inc就已經有4億美元的資金，所有全國性共和黨籌款機構加起就則有超過10億美元，超出民主黨一倍。

而根據《金融時報》的統計，前20大政治捐款者當中，有16個也支持共和黨。共和黨人9月以來也開始把「銀彈」花費在競選廣告之上，例如在獲MAGA Inc支持的德州參議院選舉，共和黨人就投放了6,200萬美元在支持帕克斯頓的廣告之上，而支持塔拉里科的廣告花費只得1,700萬美元。

不過，根據《經濟學人》8月時的分析，在德州、佐治亞州、俄亥俄州、緬因州、北卡州、阿拉斯加、密歇根等關鍵州份，民主黨候選人個別競選募款都超過他們的共和黨對手，顯示出共和黨雖然有巨富支持，但民主黨卻把握了小額捐款的優勢。

特朗普已「放棄」中期選舉？

在中期選舉的劣勢之中，特朗普似乎已經處於「放棄」狀態，不管共和黨選情死活，只顧繼續想盡辦法為自己創造物質遺產和歷史功業。

2026年9月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國加斯托尼亞市（Gastonia）機場，為共和黨參議員候選人Michael Whatley舉行的支持集會發表演說。（Reuters）

在物質遺產上，特朗普繼續堅持改造首都華盛頓的面貌。例如，他堅持要將自己的名字加在約翰·甘迺迪表演藝術中心之上，威脅如果不獲冠名，他將會阻止藝術中心的修復工程；他最近甚至疑似故意被媒體拍到他在飛機上拿着一份大字標題寫着「拆除甘迺迪中心」的文件。

特朗普最近疑似故意被媒體拍到他在飛機上拿着一份大字標題寫着「拆除甘迺迪中心」的文件。（X截圖）

又例如，特朗普為了興建他曾經稱為「特朗普凱旋門」（Arc de Trump）的美國獨立250週年凱旋門建築，在面對官司挑戰之際，竟然將凱旋門變成了他口中「美軍要求」「出於國家安全考慮」的軍事建築，聲言將會用來部署大量無人機同狙擊手，試圖用法院傾向不介入的國家安全理由來繞過法律挑戰。

特朗普經常宣傳其「凱旋門」計劃。（Truth Social）

在歷史功業上，最明確的例子，就是特朗普堅持不肯從伊朗戰爭中退身，繼續威脅要炸掉整個伊朗，並表明會同伊朗鬥到中期選舉之後。

而在門羅主義式的擴張上，特朗普得不到格陵蘭的主權，如今也退而求其次同丹麥達成他聲稱將會容許美國永久駐軍、排除其他國家駐軍和投資的協議－－不過，雖然協議內容未公布，但在格陵蘭本來就歡迎美國加大駐軍、本來就跟隨美國排除中國投資的背景之下，這份協議似乎只是一場演給特朗普一個人看的劇情。

特朗普在其社交平台Truth Social上發布改圖，聚焦格陵蘭，寫上「他的半球」一語。（Truth Social）

在特朗普預計9月24日即將會在白宮同習近平見面之際，包括OpenAI CEO奧特曼（Sam Altman）在內的AI業界領袖都表明如果習、特能夠在AI安全規管問題上達成協議，兩人應該取得諾貝爾和平獎。

在這樣的背景之下，美國財長貝森特（Scott Bessent）20日和中國國務院副總理何立峰在紐約會面之後，就表示兩國同意建立AI對話機制－－不過，特朗普一直聲稱「贏得AI就贏得一切」（whoever wins AI wins），他有多願意同中國真誠合作值得質疑。

中期選舉距今只剩一個多月，雖然共和黨敗象紛呈，但特朗普早已「志不在此」，他的最後兩年任期只剩下一個工作，就是建立自己的政治和歷史遺產，讓後世永遠不能忘記特朗普這麼一個「偉大」的美國總統。