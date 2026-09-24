習近平訪美｜中國逼美國接受了「新型大國關係」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）夫婦親自前往機場迎接中國領導人夫婦，據說打破了60多年的歷史。對於中國領導人的訪美，用特朗普的話說就是「舉世矚目」和「偉大的時刻」。中國外交部此前也用具有「歷史性、里程碑意義」定義。這一次元首會晤，對於中美關係和世界局勢究竟具有怎樣的「里程碑」意義？



自從甘迺迪（John F. Kennedy）把國賓歡迎儀式固定到白宮南草坪之後，近60多年，在華盛頓本地國事訪問，總統親自到安德魯斯基地迎接外國國家元首，案例屈指可數。這本身就是舉世矚目的事，足以體現出特朗普總統對這一次元首會晤的重視程度。儘管會晤和後續互動還沒有開始，也足以打破此前國際上對5月在北京達成的構建中美建設性戰略穩定關係共識的質疑，更足以讓人對即將開始的會晤有所期待。

之所以全球如此高度矚目，在於中美的一舉一動足以影響全球局勢，中美今天究竟是合是分？是敵是友？習近平自上任以來已是第6次踏足美國訪問，背後清晰折射出了怎樣的中美關係軌跡。

2013年，習近平赴美國加州安納伯格莊園同奧巴馬總統舉行會晤。那場不打領帶的會晤，本身就帶有不同於傳統國事訪問的特點。領導人當時表示，此行主要目的是「為中美關係發展規劃藍圖，開展『跨越太平洋的合作』」。中方當時推動的核心理念，是構建中美「新型大國關係」。

2013年6月7日至8日，習近平和奧巴馬進行「莊園會面」。（新華社）

2015年，習近平對美國進行國事訪問。外交部當時明確表示，中美利益交融更加密切，合作基礎更加堅實，並提出構建新型大國關係，實現「不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏」。訪問成果清單則提出，雙方要「以建設性方式管控分歧」，推動中美關係不斷取得新的具體成果。2016年，赴華盛頓出席第四屆核安全峰會，再次與奧巴馬總統舉行雙邊會晤。

這時的中美關係當然不是沒有矛盾。網絡安全、南海、貿易等領域已經存在分歧，但從中國外交部當時的表述看，「構建新型大國關係」仍然是當時處理中美關係的重要框架。如果說2013年至2016年的幾次赴美行程顯示出中美仍然擁有較大的合作議程，那麼2017年的海湖莊園會晤，則處在一個明顯的轉折點上。

2017年4月，習近平前往美國佛羅里達州海湖莊園，同剛剛上任不久的特朗普舉行會晤。中國外交部表示，雙方同意擴大互利合作領域，並「在相互尊重的基礎上管控分歧」。當年特朗普對中國進行了回訪。然而之後不久，2018 年，美國對華發起貿易調查並加徵關稅，中美貿易摩擦不斷升級，競爭隨後從經貿領域向科技、投資、供應鏈以及安全等領域擴展。

2017年，特朗普在海湖莊園與習近平會談。（新華社）

而後的2018年至2022年，習近平連續5年沒有訪美。但2018年布宜諾斯艾利斯、2019年大阪，習近平與特朗普都曾在二十國集團峰會期間舉行會晤。2020年以後，疫情使國際高層外交更多轉向電話和視頻方式。2021年，習近平與拜登總統舉行視頻會晤；2022年11月，兩人又在印尼峇里島面對面會晤。換句話說，2018年至2022年，並不是中美元首外交完全中斷，而是選擇第三地會晤，舉行電話和視頻外交。而這5年，恰恰又是中美關係變化最劇烈的時期。

一年之後，2023年11月，領導人時隔6年再次踏上美國土地，赴三藩市出席APEC峰會，並同拜登會晤。這次會晤可以看作一個轉折點。習近平當時表示，中美雙方需要「探討新時期兩國正確相處之道」，找到兩國關係發展的正確方向，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。這次訪問的背景，已經與2013年完全不同。中美貿易摩擦持續多年，科技競爭加劇，台灣、南海等安全問題更加突出，中美關係已經不可能簡單回到10年前的狀態。

2024年11月16日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會面時握手。（X@SpokespersonCHN）

三藩市會晤中出現了幾個非常重要的表述：領導人指出，中美「不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的」。在雙方會晤達成的共識中，還明確提出「負責任管控雙邊關係中的競爭因素」。

如今回看此次習近平對美國事訪問前的5次訪美，會發現一個很明顯的變化。2013年，討論的是「構建新型大國關係」；2015年強調「不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏」，並以建設性方式管控分歧；2017年進一步提出在相互尊重基礎上管控分歧；2022年提出探索「中美兩個大國正確相處之道」；到了2023年，出現了「負責任管控雙邊關係中的競爭因素」這樣的表述。

而到了今天，2026年9月，中國外交部給出的最新表述是，「豐富中美建設性戰略穩定關係內涵，加強對話合作，妥善管控分歧」。

上次特朗普訪華提出來，中美是進入「建設性戰略穩定關係」。這是「鬥」出來的。2018年-2020年是中方被動防禦階段。2021年-2024年，拜登任期裏是戰略防禦階段，已經提前做了很多準備，在各個領域都進行基於底線思維的準備。

2025年，特朗普上任新一輪，但特朗普已經奈何不了了。這樣的背景下特朗普只能承認，中美進入戰略相持的階段。中美關係的定位來到「建設性戰略穩定關係」。這種「戰略穩定」，是「建設性」的，是在激烈博弈的過程裏，因為「戰略相持」，才能保持的一種穩定。這是一種基於威懾的穩定。是美國有能力卡中國脖子，中國也有能力卡美國脖子。基於這種互相卡脖子的威懾的穩定。

美國財政部長貝森特在接受媒體採訪時表示，中美雙方已同意延長「釜山協議」，將原定於2026年11月10日到期的貿易休戰安排延至2027年1月10日。這就是「戰略穩定」的果。其實在經貿談判問題上雙方還存在嚴重分歧，但技術層面的談判還得繼續。爭端的存在，並不意味着一定無法構建戰略穩定關係。

大家也都很清楚，在經過幾輪博弈和談判，這一次會晤的重頭戲並非完全聚焦於中美經貿關係問題。然而，恰恰是超越經貿關係，也就意味着關係更加穩定。而超越雙邊穩定關係，也就意味着可以更大範圍合作解決與應對國際危機。不論是俄烏、中東的「熱戰」，還是冒起的AI競爭，都要求作為世界上最重要的兩個大國，雙方必須及時溝通解決。

10多年前，美國對中國提出「新型大國關係」不屑一顧，只會喊「美國不做老二」，如今美國已經無法迴避、無法否認 、甚至也有無力抗衡的跡象。中國用中國式的方法逼使美國認清了「新型大國關係」，中美也確實用另一方式切實踐行了「新型大國關係」。