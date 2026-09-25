習近平訪美最大的意義不是簽單　而是向全世界宣告中國和美國並肩

9月23日晚，華盛頓郊外的安德魯斯軍事基地（Joint Base Andrews），美國總統特朗普（Donald Trump）在此等候，為中國國家主席習近平接機。

9月24日的白宮，紅毯滿地、禮炮轟鳴、高朋滿座，特朗普迎接習近平到訪白宮。

特朗普在白宮歡迎儀式上說：「如果我們聚焦於共同利益，我相信我們能夠創造歷史，取得豐碩成果。」習近平在下飛機和到達白宮的兩次演講中，兩次說，「中國和美國都是偉大的國家，中國人民和美國人民都是偉大的人民。」

2026年9月24日，美國總統特朗普在白宮歡迎中國國家主席習近平及其夫人彭麗媛到訪，舉行國宴。（Reuters）

特朗普特別提到二戰期間，美國「飛虎隊」幫助中國抵抗日本的侵略。習近平明確說「中美並肩抗擊法西斯侵略。對於這段歷史，中國人民不會忘記，美國人民也沒有忘記。」

如此温馨又美好打破常規的一幕幕發生在中美兩國之間，發生在美國接待中國領導人時，這在特朗普第二任期一上台宣佈全球對等貿易戰的時候人們想都不敢想。但是短短兩年，中美之間的氣氛已經到了如今的地步。

中國領導人之前從來沒有受到美國如此高規格的接待。中美關係從來沒有像今天一樣共話合作的歷史、友好的歷史，展望合作的篇章。

圖為2026年9月24日，特朗普在白宮舉行國宴時，向習近平贈送白頭鷹禮物。（Reuters）

要知道習近平上次對美國國事訪問還是2015年，拜登擔任美國總統期間根本沒有訪問過中國。而特朗普第二任期以來，中美元首短短半年內實現史無前例的互訪，中美關係實現了里程碑式的轉變。

今年5月特朗普率先打破中美兩國的外交僵局，率先訪問中國。他伸出善意，中國接住了。這一次習近平訪問美國，再次重申戰略穩定共識，並將上一次達成的成立貿易委員會等共識落到實處。這是延續性的訪問，更是向現世界宣告，中國和美國並肩的重大政治訪問。

習近平這次訪美最重要的根本不是達成具體的共識，簽了什麼訂單，最重要的是向全世界宣告中國有能力化解美國帶來的挑戰，中美關係自此開始不一樣了，中國真正開始被美國尊重，中國已經和美國並肩。

不管特朗普主動釋放的善意是虛情假意還是真心實意，中國全盤笑納了。不管美國未來是否會變卦，這一次美國高規格迎接習近平，是向全世界展示的姿態。這一重要的信號，中國收到了，世界各國也都看到了。

中國國家主席習近平2026年9月23日乘專機抵達美國，特朗普夫婦親自去機場迎接，在中美關係史上是史無前例的高規格。（Reuters）

羅馬不是一天建成的，中美互相尊重不會是常態化的。但這一次是中國第一次做到讓美國為了中國低眉展顏，說這是具有紀念意義、具有歷史意義的一次訪問，一點都不誇張。

美國不會輕易向中國低頭，更不會輕易放棄霸權的傲慢。不到萬不得已，合作是不可能的，禮遇更是不可能的。待特朗普度過中期選舉季、待特朗普下台新總統上台，中美可能仍會回到對抗不斷的狀態。但這次訪問具有破窗效應，有第一次就會有第二次。

特朗普率先奔赴北京、習近平積極回訪，中美管控分歧的這一良好互動，將為未來中美關係走到僵局時提供一種可能的和解方案。特朗普之後的美國總統將不必為和中國共話友好而有政治負擔。

習近平此次訪問不是為了宣告中國已經上桌開始和美國開啟G2共治，而是在告訴全世界，中國不容小覷。世界各國尤其是美國的盟友們，和中國打交道時，必然要好好掂量掂量該如何做，美國已經做到如今的對華禮遇，他們該如何。

那些在中美之間挑撥離間的國家，利用中美鬥爭漁利的國家，也必須要好好想想，一旦中美恢復良好關係，他們將如何自處，未來是否還有繼續製造是非的空間。中美關係良好，將減少這個世界諸多不必要的矛盾和無謂的誤判。

此時此刻，人們應該慶幸中美關係作為這個世界的定海神針，開始恢復理性，中美兩個大國開始展現出有和平共處的可能。