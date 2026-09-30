習近平訪美：中美關係已進入「垃圾時間」？｜Jack Talk・去片

9月23至25日，習近平對美國進行了國事訪問。特朗普（Donald Trump）不顧共和黨內部多位國會大老的反對，以超高規格接待習近平。不過，峰會過後，外界對中美元首會面的實際成果大潑冷水，認為這場國事訪問是場面大於實際。

其中，《經濟學人》甚至批評，習、特二人沒有把握峰會契機嘗試解決國際上種種的危機，是「疏忽職守」。

在習近平下飛機之際，美國財長貝森特（Scott Bessent）率先宣布原本11月10日就要到期的一年期中美貿易休戰，將會再延期兩個月至來年1月10日。沒有長久的休戰，大家也知道這場習特會不會帶來突破性的成果。

最終，中美以「貿易理事會」（Board of Trade）的名義同意各自向對方價值大約300億美元的商品削減關稅。美方清單集中民生用品，中方清單則集中煤炭和各種農產品。前者是要透過削減關稅來試圖壓抑通脹，後者則是要為承諾向美國採購的商品類別進行減稅。

這當然是一個非常務實的做法，卻沒有根本性改變中美之間依然存在的貿易戰、關稅戰，也沒有解決中美之間在地緣政治、高新科技、關鍵礦物供應等領域的既有衝突。

習近平在特朗普面前表明希望美方「反對」台獨，但特朗普至今暫無響應，美國駐華大使亦只稱「不支持」台獨和脅迫，繼續使用美國一貫的措詞。

這次習近平訪美其中一個讓人可以對中美關係抱有希望的重點，就是兩國領袖都表明有意出席今年11月的深圳APEC峰會，以及12月的邁阿密G20峰會。換言之，今年稍後，習近平和特朗普還有兩次會面的機會。

但多談兩次是否就能為中美關係破局？美國政治的時間表正在告訴我們一個答案……