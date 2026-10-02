巴西大選：特朗普門羅主義的最後一塊南美拼圖？

人口超過2.1億的巴西在10月4日將會進行大選。10月底就要滿81歲的左翼老將、三任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva），將會面對因試圖推翻2022年大選結果而被判在家軟禁27年的「右翼狂人」前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的長子弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）。

可惜，盧拉和弗拉維奧都不是能帶領巴西走向未來的人物。

財政計時炸彈

巴西長年存在政府支出不受控制的問題，如今其國債利息支出已高達GDP的8％，國債佔GDP比例高達82.5%，政府赤字超過GDP的9％。同時，法定開支佔總政府開支高達九成，當中一大部分用來支持同工薪掛鈎的退休金。而且，由於國會長年由所謂的「中間派」（Centrão）把持，政府還要在僅餘的可支配開支空間中跟他們「分豬肉」，去收買他們的支持。

2026年9月28日，巴西總統兼勞工黨（PT）連任候選人盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva），在巴西貝倫的一場競選集會上發表演說。（Reuters）

可是，盧拉2023年一上台就支持廢除原來已被博爾索納羅弱化的財政支出上限。如今，他不只在選舉之前增加政府頭號福利政策「家庭包」（Bolsa Família）的金額，還公開宣稱要告別謹慎財政的「謬論」。

而弗拉維奧，跟他的父親一樣，表面上都支持削減政府開支，甚至是要向由另一個「右翼狂人」米萊（Javier Milei）執政的阿根廷學習，可是，實際上，為了收買選民，兩人也熱衷派錢－－例如博爾索納羅自己面對不利選情就曾經倍增原本由盧拉2003年第一次當選總統之後推出的「家庭包」開支；如今弗拉維奧也承諾要向7,000萬女性和低收入長者提供免費手機和互聯網。

2026年9月28日，巴西自由黨（PL）總統候選人弗拉維奧·博爾索納羅（Flavio Bolsonaro），在巴西聖保羅中央市場的競選活動中與民眾自拍。（Reuters）

相較於還沉醉於過去執政成績的盧拉，弗拉維奧實際上只得一個政策主張，就是特赦其父親，以及彈劾將他定罪軟禁的最高法院大法官。

在當前民調中，盧拉和弗拉維奧可算是旗鼓相當。雖然總統選舉中還有另外11個候選人，但篤定進軍10月25日次輪投票的只有盧拉和弗拉維奧兩人。而且在盧、弗兩人對決的次輪投票民調上，兩個人最多只有一個百分點的差距。

特朗普的最後一塊南美拼圖

這一場選舉，不只關乎南美第一大國的前景，也是西半球地緣政治的另一次潛在重新洗牌。

2026年9月22日，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在美國紐約市聯合國總部，於第81屆聯合國大會上發表演說。（Reuters）

自特朗普（Donald Trump）重新上台、高舉美國應當稱霸南北美洲西半球的門羅主義（Monroe Doctrine）之後，拉丁美洲出現了明顯的「右翼浪潮」。自2025年以來，厄瓜多爾、玻利維亞、洪都拉斯、智利、哥斯達黎加、秘魯，以及哥倫比亞，都選出右翼總統，當中不少都同特朗普陣營有明確的跨國政治盟友關係。

在南美洲，加上本來就有右翼執政的巴拉圭和阿根廷，再加上名義上由左翼執政但已經變成了美國附庸國一般的委內瑞拉，整個南美洲，除了現時由盧拉執政的巴西之外，幾乎都由親特朗普陣營的政府執政。

南美洲左（紅）、右（藍）政治權力分佈（DATAPAIS）

巴西，可以算得上是特朗普門羅主義在南美洲的最後一塊拼圖。

雖然特朗普同盧拉每次見面都非常友好，但巴西和美國的外交風波一直持續不斷。特朗普政府重新上台之後，為了阻止巴西法院最終判定博爾索納羅策動2023年巴西利亞政變騷亂罪成，向巴西實施高達50％的關稅，又向主持相關案件的巴西最高法院大法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）實施制裁。（按：此等行動最終未能阻止相關判決。）

圖為2025年10月26日，特朗普在吉隆坡出席東盟峰會期間，與巴西總統盧拉會面。（Reuters）

另一邊廂，特朗普也公開威脅要向試圖實行去美元化的金磚國家實施超高關稅，而金磚國家當中最力推去美元化的人物正是盧拉。而在特朗普推行施壓古巴的政策之際，負責引入古巴醫生的巴西官員也受到美國撤銷簽證的制裁。到本年7月，特朗普也引用巴西央行推出的Pix即時電子支付系統為理由，指責後者損害Visa、Mastercard等美企業務，向巴西進口商品實施25％關稅。

而博爾索納羅的另一個兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）曾不顧眾議員職務長期居住美國游說特朗普政府為其父案件制裁巴西，經常出席美國右翼和共和黨組織活動。最終，愛德華多因為長期缺席國會會議而被剝奪議員資格，而本年6月，大法官莫賴斯也以其游說美國制裁巴西為由將其判罪入獄超過四年。

可是，特朗普政府確實持續不斷地介入巴西政治。例如本年5月，弗拉維奧就和愛德華多訪問過白宮同特朗普見面。

本年5月，弗拉維奧訪問過白宮同特朗普見面，後者其後發布相關照片。（Truth Social）

而巴西本年7月則曾以美國試圖干預巴西選舉為理由拒絕向兩名美國外交官發出簽證。這兩位外交官本來是要到巴西利亞出席有關「選舉公正」、宗教自由、言論自由的活動和相關討論－－這種訪問之所以引起爭議，是因為博爾索納羅一直宣傳2022年選舉舞弊論，其長子弗拉維奧也支持與特朗普2020年選舉舞弊陰謀論相似的「委內瑞拉投票機」論（按：事實上是委內瑞拉相關公司並沒有向巴西供應投票設備）。

其後特朗普當局撤銷了巴西駐美大使的簽證，而盧拉也一直拒絕確認特朗普任命且經參議院共和黨人通過的美國駐巴西大使人選。

2026年9月29日，巴西總統兼勞工黨（PT）連任候選人盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的支持者，在巴西薩爾瓦多參加一場競選集會。（Reuters）

如今，盧拉和弗拉維奧之間的競逐就有了明確無誤的「親／反特朗普」色彩。盧拉的其中一個口號就是巴西「不是任何人的殖民地」「不屬於任何人的後花園」，明確舉起反特朗普政府的旗幟。而弗拉維奧的支持者集會則經常出現美國國旗和特朗普的頭像。

雖然弗拉維奧沒有公開表明會退出金磚國家組織，但若然另一個「博爾索納羅」勝出這場選舉，巴西的外交政策和地緣政治佈局明顯將會靠向美國。金磚將會失去一個去美元化的主要倡導者。巴西也將投向類似「美洲之盾」（Shield of the Americas）之類的美國主導區域組織。

同時，巴西也將會在美國關鍵金屬、稀土供應鏈去中國化的部署中扮演更重要的角色。美國國防部如今就以「特別目的公司」（SPV）的方式注資7.5億美元給一間名為「USA Rare Earth」的企業，而後者收購了巴西最重要的稀土生產公司Serra Verde，後者是亞洲以外唯一大規模生產重稀土的企業，並且同美國政府的特別目的公司達成了15年的供應合約。

2026年8月16日，在巴西里約熱內盧的科帕卡巴納海灘（Copacabana Beach），民眾手持美國國旗參加巴西右翼總統候選人兼參議員弗拉維奧·博爾索納羅（Flavio Bolsonaro）的競選集會。（Getty）

巴西擁有全球第二大的稀土蘊藏。而弗拉維奧本年3月在美國出席「保守政治行動會議」（CPAC）活動時也表明「巴西是美國破除對中國關鍵礦物依賴的解方」。到本年9月，弗拉維奧的一個政治盟友亦被揭曾撰寫文件，提出將巴西關鍵礦物政策靠向美國，不要再依賴中國的冶煉供應鏈。

特朗普最近才剛同丹麥及格陵蘭簽訂了三邊條約，擴大了美國的駐軍權，並且明文給予美國原本實際上就擁有的「非北約軍事設施」和「非北約、非北約夥伴、非歐盟關鍵項目投資」的否決權。其「門羅主義」擴張的下一個潛在進展之地就在巴西。

除了特朗普門羅主義的地緣政治因素之外，這場巴西大選也難不讓人對巴西的發展感到惋惜。

2026年9月26日，巴西自由黨（PL）總統候選人弗拉維奧·博爾索納羅（Flavio Bolsonaro），在巴西里約熱內盧參加一場競選集會。（Reuters）

失治之下的「未來之國」

巴西近一百年前已經開始被稱為「未來之國」，外來的觀察者都驚嘆於其豐富的天然資源，以及多元民族之間相對融洽的種族關係，有着巨大的發展機會。

巴西如今是十大石油生產國之一。本年8月，國營石油公司又再發現了一塊離岸油田。而巴西再生能源豐富，近九成電能依靠主要來自水力的再生能源供應，而且有極大的太陽能和風能潛力。

而近年巴西農業產出急速增加，預計將會取代美國成為第一農產品出口大國，連特朗普為了應付通脹也要對大量巴西農產品提供關稅豁免。

2019年10月16日，在巴西里約熱內盧的巴西國營石油公司（Petrobras）總部，可見該公司的標誌。（Reuters）

作為第二大稀土蘊藏國，巴西更是西方國家建立非中國稀土供應鏈的主要巴結對象。

可是，巴西政治長年受貪腐問題影響，加上左、右翼陣營對立惡化，導致政府就算選對了方向也難以執行對國家有利的政策。

這次選舉，在巴西國會的最大議題，正是席捲整個政壇的貪腐案。去年，一家巴西中型銀行Banco Master被揭發帳目造假、以高息投資產品經營龐氏騙局，被發現不存在的資金高達22億美元，最終被迫清盤。這宗案件卻引發了至今不止的貪腐醜聞。

Banco Master的原本的多數股東兼行政總裁Daniel Vorcaro，多年來收買政界和法律界人物。在巴西中央銀行要求Banco Master清盤之際，就得到國會和法院的試圖包庇。兩者都曾經介入阻礙央行行動。

2026年9月14日，在巴西貝倫（Belem）的一場競選集會上，抗議者舉著寫有「Fora Bolsoma$ter」的橫額，這與巴西最高法院對自由黨（PL）參議員弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）涉嫌貪污及洗黑錢的調查有關，該調查指控他與已倒閉的貸款機構Banco Master有關聯。（Reuters）

多名最高法院大法官都牽涉其中。例如大法官José Antonio Dias Toffoli有份投資的渡假會所項目就有Vorcaro注資。但最受人關注的則是負責判定博爾索納羅罪成、處於政治風眼、上文提到已受美國制裁的另一個大法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）。

在Banco Master案件初爆之際，調查人員已經發現Banco Master同莫賴斯妻子經營的法律事務所有為時三年、涉及2,400萬美元回報的合約，當中服務條款模糊，被普遍認為「不尋常」。而在Banco Master被清盤之際，莫賴斯更曾多次致電央行行長並同後者會面（按：莫賴斯稱兩人並無談及Banco Master一案）。莫賴斯其後甚至向涉嫌爆料的官員展開調查。

Banco Master案去年底爆發至今，依然是政治新聞焦點。就在上月，由博爾索納羅任命的另一個大法官André Mendonça就突然解封有關該案的警方報告，爆出Vorcaro在被捕前兩天還在向莫賴斯發訊息請教他是否應該離開巴西，不過調查人員就沒有發現莫賴斯有沒有回覆。

2026年9月30日，巴西最高法院法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）和André Mendonça在巴西巴西利亞出席最高法院的會議。（Reuters）

莫賴斯則反指Mendonça是在玩弄政治。兩人甚至在一場最高法院的公開聆訊上互相對罵。

由於莫賴斯在巴西被廣泛視為盧拉的政治盟友，弗拉維奧的其中一個政治口號就是「投票給盧拉，就等於投票給莫賴斯」。

然而，很諷刺的是，弗拉維奧自己也被爆出錄音，其中他要求Vorcaro投資2,400萬美元去資助其父親的紀錄片「Dark Horse」，其後Vorcaro向博爾索納羅家族相關帳戶支付了一共1,060萬美元。

在博爾索納羅被定罪後，巴西最高法院在國際上一度得到了不少讚許，認為他們做得比美國好，能夠懲罰一個有廣大民眾支持卻試圖發動政變推翻民主的人物。不過，Banco Master一案卻讓法院名譽掃地。媒體更發現10個最高法院大法官當中有8個都有親友的法律事務所在最高法院代表不同案件申辯－－利益衝突明白不過。

2026年9月21日，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）與巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在美國紐約會面後向記者發言。（Reuters）

雖然盧拉本人沒有涉及Banco Master一案，但多位與其接近的政界人物都中招，而盧拉自己之前亦曾因為貪腐案而入獄，其兒子也正涉及洗錢和兜售政治影響力的調查（按：後者的授權法官正是博爾索納羅任命的大法官Mendonça）。

Banco Master案可算是讓巴西人對整個政界都失去信心。盧拉和弗拉維奧的反對率也超過五成。不過，在這一次總統選舉之中，巴西人只能二選一，沒有其他真正的選擇。

10月4日的巴西大選還會選出國會眾議院全體議席、參議院三分之二議席，以及各州州長。不過，由於多數議員也是看「分豬肉」行事，無論下任總統是誰，也還是必需以政府財政支出去「收買」議員的支持。

不過，右翼黨派預計能取得更多的參議院議席。若然弗拉維奧勝出，他們很可能會與他合作推動針對莫賴斯的彈劾免職案。

政界各式腐敗不改，這一場巴西大選結果，最直接的影響將會是西半球的地緣政治，而非巴西的國內管治。

回顧四、五十年前，巴西的人均GDP曾比中國高出近數倍至十倍。但如今中國的人均GDP已經穩定地拋離巴西愈來愈遠。

在這次大選之後，巴西人的那一句自嘲也依然真確無誤：「巴西是未來之國，也將永遠是未來之國。」