伊朗戰爭遇中期選舉　特朗普的三個十月驚奇｜Jack Talk・去片

美國中期選舉的投票日將會在11月3日來臨，距今已不足一個月。可是，特朗普（Donald Trump）最初聲言預計只會打四至六週的伊朗戰爭，從2月28日打到現在也還在持續。將會決定國會參、眾兩院控制權的中期選舉，很可能會在伊朗戰爭的氛圍之下展開。

自美國以色列聯手轟炸伊朗起，伊朗一貫的戰略就是透過封鎖霍爾木茲海峽（或攻擊鄰國）推高全球能源價格，從而在美國國內給特朗普施加政治壓力－－特別是針對本年的中期選舉。

問題是，雖然如今民主黨民調大幅領先共和黨，後者很可能大敗收場，可是無論中期選舉結局如何，選舉一過，特朗普就會失去選舉爭勝的壓力，而伊朗亦將因此失去政治施壓特朗普的一張重要手牌。

因此，如果伊朗還有招數最大化特朗普因戰爭而來的經濟和政治代價，必須趕在中期選舉之前行動，不然即將錯失時機。

9月，在美軍港口封鎖之下，伊朗一滴石油也不能從波斯灣運出。相較之下，即使伊朗持續攻擊商船，海灣阿拉伯國家卻在美軍保護之下暗中把大量石油運出，整個波斯灣（伊朗除外）的石油出口量在9月已經恢復到戰前水平。此等情勢似乎顯示出伊朗已經失去嚴重阻礙霍爾木茲海峽航運的能力。

踏入10月，伊朗對商船的攻擊開始變得更為密集。如果伊朗要背水一戰「重奪」霍爾木茲，今天就是行動的時候。而值得留意的是，霍爾木茲並非這次中期選舉前的唯一一個潛在的「十月驚奇」（October Surprise）。