特朗普出賣烏克蘭比想象來得更快　美國已經不配和中國談G2

烏克蘭談判代表團10月9日抵達美國佛羅里達時滿懷期待，他們希望與美歐代表討論結束俄烏戰爭的新提議，篤信盟友的支持依舊牢靠。

但他們不知道的是，同樣是10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮早就撥通了克里姆林宮的電話，美俄雙方單方面敲定了最高480萬噸的柴油貿易協議。

這不僅意味着對俄製裁實質性鬆動，更代表烏克蘭被犧牲掉了。身在基輔的澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此失望並感覺「被背叛」，稱允許俄羅斯出售石油產品「就是在投資戰爭」。而迎接他的是特朗普就對不聽話的傀儡的雷霆手段。

美國總統特朗普周日（11日）發文稱，俄烏雙方已達成「能源停火」。（Truth Social）

特朗普公開發聲直言烏克蘭應當更換領導人，換上願意遵從美方意願、坐下來談判的執政者。美國宣稱若烏克蘭繼續襲擊俄煉油設施，就切斷對烏的情報共享、衛星偵察與戰場數據支持。

隨後10月11日特朗普通過其社交平台Truth Social發文宣佈俄烏達成「能源停火協議」（Energy Ceasefire），並稱該協議「即刻生效」，而澤連斯基隨後回應稱對此「事先不知情」。

過去數年，美國毫無疑問是烏克蘭的支持者，美方甚至可能曾主動鼓勵烏克蘭出擊，打擊俄羅斯境內煉油、電力這類根基性能源設施。彼時烏克蘭的反攻鋒芒，是美國樂見的。但是現在，烏克蘭從美西方全力支持的抵抗前沿，淪為可以隨時割捨的籌碼。

2026年10月10日，美國田納西州，總統特朗普（Donald Trump）出席共和黨競選集會時發表講話。（Reuters）

一個曾經美國全力支持的制衡俄羅斯的棋子，現如今被金主通知停止進攻，否則切斷支持。很顯然烏克蘭被交易了。

選舉迫在眉睫，穩住油價是特朗普即刻馬上要的，不以烏克蘭的利益為轉移。談判桌上的人，在乎的只有油價、選票。

美國原本要借烏克蘭戰爭長期牽制俄羅斯，現在為了選票不得不站在俄羅斯一邊。烏克蘭原本是美國的棋子，現如今成為了棄子。

圖為2026年9月5日，特朗普女婿庫什納及美國總統特使威特科夫訪問克里姆林宮，與俄羅斯總統普京會面，商討俄烏局勢。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS）

只有美國的利益才是最核心考量，只有特朗普的選舉利益才是最迫切的選項。美國在俄烏戰爭中擁有絕對的話語權。這些是眾所周知的。問題是美國淪落到和俄羅斯談交易的地步，速度之快是人們始料未及的。

去年中美達成貿易休戰協議，今年中美領導人實現年度互訪。中美兩個大國大秀合作，似乎再一次向世界宣示美國即便不是第一強，也是G2的一員。

在不少人看來，美國單極霸權解體後，試圖和中國實現共治。美國即便再落魄也不至於向俄羅斯低頭，俄羅斯早就不是和中美並駕齊驅的大國了。

2026年5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問中國期間，中美兩國國旗在北京天安門前隨風飄揚。（Reuters）

而事實卻是，美國親手破除了對俄羅斯的制裁，親自下場叫停烏克蘭對俄羅斯的能源進攻。在單級世界，美國橫行靠的是霸道，現在美國必須和其他大國坐下來談判，管控彼此的安全競爭。

美國妥協的對象，不只是中國，還有俄羅斯。這個世界早就不是非黑即白的一盤棋了，這是真正的多極化落地的時代了。

美國已經不是原來的美國了，甚至也不足以是特朗普口頭上宣示的中美G2的一員。能夠拿捏美國軟肋的除了中國，還有俄羅斯。美國這艘大船四處漏水，霸權潰敗的速度比想象來的更快，無力支撐G2格局，被迫接受多極化才是最貼切的現實。