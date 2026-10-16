美國中期選舉：從選情看國情　共和黨厄運至？｜Jack Talk・去片

11月3日，美國將會舉行中期選舉，改選國會眾議院全體435席和參議院100席當中的35席。雖然總統所屬政黨幾乎「逢中選必敗」，但本年的參議院出選議席地圖對民主黨非常不利，在特朗普（Donald Trump）本年2月底決定轟炸伊朗之前，人們還是預測共和黨將能保留參議院的控制權。

豈料一戰（幾乎）定江山。至今伊朗戰爭未止，美國物價高漲問題未改。民主黨在國會綜合民調中穩定領先共和黨高達8個百分點。若然民調反映民情現實，這一場中期選舉將會迎來一波「藍色浪潮」。

從目前形勢來看，民主黨篤定重奪眾議院控制權。而在參議院選戰中，民主黨候選人在多個特朗普2024年大勝賀錦麗（Kamala Harris）超過10個百分點的州份都緊追甚至輕微領先共和黨人，導致國會共和黨競選基金也開始把以千萬美元計的資金大舉投放在「本來不應該有競爭」的深紅州。

而本月開始周遊全國為共和黨人站台的特朗普，幾乎「只去紅州」，擺出了不求爭勝、但求止損的態勢。

可是，自特朗普2015年闖進政壇之後，其競選能力往往讓人大跌眼鏡。如今離投票日不足三週，民主黨這一波預期中的「藍色浪潮」真的會一如預期地湧上華盛頓的國會山嗎？