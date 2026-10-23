法國也承受不了的示威暴亂：這個國家已沒救？｜Jack Talk・去片

10月17日，法國發生了連這個以示威暴力、警民街頭衝突聞名的國家也非常罕見的全國數十萬人上街的抗議動員，以及隨之而來的暴亂和搶掠，其規模、廣度、烈度和破壞都震驚了整個法國。

這場全國示威動員源自9月下旬開始蔓延全國的高中學生抗議運動。他們主要的訴求是政府教育資源不足，導致學校校舍日久失修、老師短缺，連應有的課時也不能上足。學生的抗議手段主要是封鎖他們的學校。

而示威擴展全國，已持續近一個月，並且得到法國極左總統候選人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）的背書。其後，2018、2019年「黃背心」（Gilets Jaunes）運動關連組織，以至左翼工會都加入支持，將抗爭議題延伸到伊朗戰爭再次引發的生活成本高企問題。

近一個月來，學生和示威者同警方已經有持續暴力衝突。一宗15歲示威者被警方閃光彈炸毁一隻手的慘劇，更將示威矛頭轉向反對警察暴力。

無論是教育資源不足，還是平民百姓有感生活成本高昂難當，馬克龍（Emmanuel Macron）政府唯一能迅速緩和此等不滿的手段就是「錢」。

問題是，法國政府債務已達GDP的近120%，在歐洲國家當中僅次希臘、意大利；舉債成本近來更升至歷史高位，比希、意兩國還要高；而且政府財赤從未由新冠疫情衝擊和俄烏戰爭爆發後的高水平回落——法國政府所沒有的正正是「錢」。

馬克龍任期只剩下不足七個月，已不能再在來年選舉中尋求連任。民眾對其十載執政極其憤怨。總統大選的兩大頭馬則是同樣打民粹經濟牌的極右和極左領袖。

在民怨沸騰、國家債務危機不日將至之際，法國還有救嗎？