以色列大選：再證內塔尼亞胡「不敗神話」？｜Jack Talk・去片

10月27日以色列大選的教訓也許是「沒有希望就沒有失望」。不少國際觀察者和以色列左翼在這次選舉之前都抱着希望，希望以色列人能夠憑手中的一張選票「了結」內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的長期執政－－雖然以色列社會已經幾乎完全右轉，連此刻的反對派也幾乎完全屬於右翼，但不少人都希望「較溫和右翼」上台就算不能帶來改變，也能為改變創造契機。

不過，在本片出街時，點票大致完成，內塔尼亞胡的執政聯盟離國會至少61席的過半數門檻還差七、八席，但整個猶太錫安主義反對派陣營的議席比執政陣營還少幾席，離過半數門檻更遠。

唯一亮點，就是過去不太熱衷參與政治、佔以色列人口兩成的阿拉伯選民這次為了「踢走」內塔尼亞胡和他的執政極右盟友而「傾巢而出」，投票率超過八成，也預計將會為兩大阿拉伯政黨帶來18、19席的史上最佳成績。

整個反內塔尼亞胡同盟，其實取得了國會120席中的接近70席，絕對可以把他和他的極右夥伴踢走，在加沙、西岸的問題上面，採取更加接近人道主義、更加務實的政策－－至少不像極右政客那樣半公開地主張種族清洗。

可是，對於錫安主義者而言，同阿拉伯政黨合作是莫大禁忌。錫安主義反對黨派若不同阿拉伯政黨合作，卻幾乎沒有取內塔尼亞胡而代之的可能。

2021至2022年內塔亞尼胡短暫「流放在野」背後的原因，正正是反對派同個別阿拉伯政黨組成了極罕見的八黨大聯盟。最終，此執政同盟大約一年之後即因內部分歧而瓦解。

歷史會重演嗎？人們對這次選舉的最後一絲希望最終會幻滅嗎？