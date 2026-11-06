美國中期選舉：藍色海嘯淹沒特朗普主義？｜Jack Talk・去片

11月3日中期選舉當晚震驚了整個美國。特朗普（Donald Trump）在票站開始關門之後三個小時後已向《紐約時報》表明將會接受結果。共和黨緊握在手30多年的深紅德州（Texas）聯邦參議員席位以至州長職位，都驚人地以極大差距落入民主黨手中。所有有競爭的參議院選舉戰場州，不論深紅、淺紅還是淺藍，幾乎全數被民主黨橫掃。

連超深紅的密西西比州（Mississippi）也出現了驚人的選舉結果，民主黨參議院候選人在點票已完成95％之後，依然以千餘票之差領先共和黨對手。美國人都在想：這可是密西西比啊！

大敗之後，副總統萬斯（JD Vance）迅速在社交平台X發表長文，直認共和黨敗選是（伊朗）「戰爭」之過。特朗普自己對此也坦白承認。

民主黨在從共和黨手上至少奪走7席參議院議席。從1932年以來也沒有選出過民主黨參議員的深紅堪薩斯州（Kansas），到溫和派共和黨人科林斯（Susan Collins）苦心經營盤踞30年的淺藍緬因州（Maine），民主黨也大獲全勝。

雖然眾議院選舉點票還未完成，但民主黨預計至少會獲得250席以上，遠高於今天只以219席兩席多數控制眾議院的共和黨。

各州地方選情也是一樣，民主黨至少已從共和黨手上奪得5個州長職位，也攻進了大批州政府、州議會兩院都長期由共和黨一黨獨大的州份。從聯邦到地方，共和黨可說是兵敗如山倒。

雖然特朗普聲稱共和黨落敗全因他本人不在選票上，但他選前卻一直呼籲支持者要「假裝」他在選票之上，共和黨大敗，特朗普責無旁貸。

面對一個只剩下最後兩年任期的特朗普，大敗之後的共和黨人會否終於醒覺而起來抵抗其對共和黨的「十年騎劫」？這次民主黨大勝入主國會參眾兩院，來年起能有效限制特朗普的未來行動嗎？大勝之後，這是否意味着民主黨2028年總統大選必能捲土重來？