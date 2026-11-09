中期選舉50年大敗後：四面楚歌、舉目無親　特朗普時代提前終結？

美國中期選舉點票還未完全結束，民主黨以參議院至少54席、眾議院至少254席的驚人優勢擊敗共和黨，總得票甚至以56％對43％領先共和黨13個百分點－－這是水門事件餘波未去的1976年以來國會兩黨得票的最大差距。一直呼籲選民「假裝我在選票上」的特朗普（Donald Trump）責無旁貸。共和黨遭到歷史性的否定。

敗選不足一週，特朗普的政治形勢可以算得上是「四面楚歌」和「舉目無親」。

一方面是民主黨的「磨刀霍霍」：很可能將會擔任眾議院議長傑弗里斯（Hakeem Jeffries）已表明支持彈劾主導美洲公海處決未經審判毒販和伊朗戰爭的國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）。很可能會成為眾議院監督委員會主席的加州眾議員加西亞（Robert Garcia）已表明要大舉調查特朗普的家族貪腐、移民執法、馬斯克（Elon Musk）政府效率部（DOGE）、委內瑞拉石油收益等議題。

2026年11月3日，美國華盛頓特區，隨著選舉結果顯示民主黨將重奪美國眾議院控制權，美國眾議院民主黨領袖傑弗里斯在民主黨國會競選委員會（DCCC）的中期選舉開票派對上致辭。（Reuters）

到底以國會權力「追殺」特朗普是否明智，當然也是即將掌握國會大權的民主黨的一大內部路線之爭。

另一方面，對特朗普的即時影響可能更為嚴重的，是共和黨、MAGA派內部的「風起雲湧」。

2028選戰已啟

2024年就在共和黨總統初選中挑戰過特朗普的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）搶先在中期選舉之前公開批評華府共和黨人在伊朗戰爭引發汽油價格高漲的問題上「欺蒙」選民，其後更指共和黨在中期選舉的大敗相當於「隕石撞擊」「物種滅絕」，並稱這「無庸置疑」是對特朗普同國會共和黨人的否定－－即將卸任州長的他，擺明已經展開了2028年「後特朗普時代」的總統選舉工程。

作為特朗普主義「首席傳人」的副總統萬斯（JD Vance）在中期選舉翌日，亦公開在社交平台X發表長文，直批伊朗戰爭是共和黨敗選的罪魁禍首，表明選民希望共和黨結束戰爭、重新以美國優先、改變同以色列的關係。

2026年11月2日，美國俄亥俄州斯旺頓，美國副總統萬斯抵達尤金·F·克蘭茲托萊多快線機場，出席中期選舉前夕的競選集會。（Reuters）

雖然特朗普在選後也承認伊朗戰爭是共和黨敗選的一大原因，但他在《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）中卻表達出對萬斯立場的不滿：「我唯一希望他當時有說的是——如果他真有這種感覺，這點你得去問他——但如果必須重來一次，你還會這麼做嗎？你知道，他是決策過程的一分子。而我的答案是絕對肯定的，因為你不能讓伊朗擁有核武。」

萬斯的表態，明顯是要開始洗刷他作為特朗普主義「首席傳人」的印象。但這次連德州、堪薩斯州等深紅州份也失掉的共和黨大敗過後，萬斯甚至可能正在考慮放棄角逐2028年的「必敗選戰」：《華爾街日報》就引述六位接近萬斯人士的說法，稱萬斯不認為任何共和黨人有可能勝出2028年總統選舉，而他本人並未決定會出選。

副總統萬斯（JD Vance）在中期選舉翌日在社交平台X發表長文，直批伊朗戰爭是共和黨敗選的罪魁禍首，表明選民希望共和黨結束戰爭、重新以美國優先、改變同以色列的關係。（X截圖）

至於另一位2028年共和黨總統熱門人選、國務卿魯比奧（Marco Rubio）據彭博報道也正在考慮離開特朗普政府，不過他其後就向《紐約時報》否認相關報道。部份分析人士也認為，魯比奧與萬斯對2028年前景「深有同感」，兩人尚算年輕（一個42歲，一個55歲），可以等到2032年再投身總統選戰。

無論是躍躍卻試的德桑蒂斯，還是兩個身在「特營」的未來明星，各人的共同點也是要同特朗普切割。

右翼背棄

經歷過過去十年「特朗普之亂」之後，傳統列根派共和黨人也突然再次現身。特朗普第一任期的副總統彭斯（Mike Pence）投稿《華爾街日報》，整篇文章基本上就是呼籲共和黨回到列根主義陣營。特朗普時代之前的最後一個共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）就批評特朗普政府的各種「惡劣政策」和「惡劣人格」。

2026年10月23日，美國佛羅里達州邁爾斯堡，佛羅里達州州長德桑蒂斯在西南佛羅里達國際機場迎接抵達的美國總統特朗普。（Reuters）

半隻腳踩進MAGA派的共和黨參議員德魯茲（Ted Cruz）也非常戲劇性地感歎，他將會成為唯一一個由德州全州選舉選出的共和黨人，呼籲共和黨把握機會革新，重建成一個真正以藍領為中心的政黨。

在MAGA派輿論領袖層面，共和黨2028年黑馬、前霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）、在年輕男性群體有深厚支持的播客名人Joe Rogan、特朗普首屆任期前軍師班農（Steve Bannon）早就因為伊朗戰爭問題同特朗普「割席」。

而支持伊朗戰爭的MAGA派輿論領袖可算是「哀鴻遍野」，例如曾經說服特朗普炒掉其第一個國家安全顧問的魯默（Laura Loomer）就直接宣稱「美國已死」（America is over!）。

前霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）（影片截圖）

在國會共和黨人當中，過去一直唯特朗普馬首是瞻、完全沒有獨立性的眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）已宣布不會尋求領袖連任，而屬於共和黨前特朗普時期傳統派的參議院共和黨領袖圖恩（John Tune）則將會留任。

人事地震

白宮內部在中期選舉之後也即時出現重大人事變動。特朗普在選後三天換走了曾被他稱為「特朗普家族」成員的白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles），以加州長大、中學時代右傾、曾因此同拉丁裔兒時朋友絕交、2016年以來一直對特朗普不離不棄的副白宮幕僚長米勒（Stephen Miller）頂替。

2025年12月18日，美國華盛頓特區白宮，美國總統特朗普簽署行政命令時，白宮幕僚長懷爾斯坐在橢圓形辦公室內。（Reuters）

《紐約時報》報道，特朗普選舉當日在白宮旁人在場之下怪罪懷爾斯。而懷爾斯，及其班底之一、5月離職的其中一位白宮副幕僚長James Blair，近來都遭到特朗普批評。

懷爾斯近月已被特朗普「打入冷宮」，他在白宮前發言人萊維特（Karoline Leavitt）8月底離職後的接任人選任命過程中已沒有再考慮懷爾斯意見－－最終扎卡里亞（Katie Zacharia）上任5天便因表現奇差和被揭誤導公眾自己有律師資格而迅速離任，成為了史上最短命的白宮發言人，打破特朗普第一任期創下的紀錄。

米勒是特朗普反移民政策的幕後操盤人。在其第二任期，米勒更成為了白宮的「大內總管」，經常跳過內閣官員直接指揮各聯邦部門的政策執行。米勒也是「單一行政理論」（Unitary Executive Theory）的倡導者，主張總統集大權於一身，立法、司法不容干涉（例如是總統對聯儲局等獨立機構該全權管轄等），而且在外交上主張「弱肉強食」主義，支持伊朗戰爭，而作為猶太人，他也積極支持以色列。

2026年11月9日，美國國務卿魯比奧降落於巴黎市郊的勒布爾熱機場後步出專機，準備出席G7外長峰會。（Reuters）

對於米勒的任命，不只民主黨人批評他是仇外主義的極端主義者，共和黨內部也有微言批評特朗普的決定。

外界普遍認為特朗普任命米勒，是顯示出特朗普在未來兩年餘下任期將會採行強硬路線，特別是，米勒是民主黨想要彈劾的第一人選國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和第二人選衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的政治盟友－－甘迺迪的「讓美國再次健康」（MAHA）運動對疫苗的質疑已導致美國麻疹大爆發，確診案例達至35年來最高位（按：本年還未完）。

這種分析，並非沒有道理。在原白宮幕僚長懷爾斯被免職之後，MAHA運動中人兼前衛生部顧問Calley Means便公開指責懷爾斯和James Blair等人為了得到業界政治捐款而阻礙MAHA針對超級加工食品（ultra-processed food）的政策落實－－MAGA派中的強硬派似質正向相對溫和的同伴發動政治攻勢。

白宮幕僚長米勒（Stephen Miller）（Reuters）

眾叛親離？

不過，特朗普的米勒任命，更像是「無人可用」的無奈之舉。

自10月16日扎卡里亞卸任白宮發言人一職之後，該職位在中期選舉前的關鍵時間長期懸空－－大家也不難想像萊維特8月離職後迅速轉投霍士新聞台的決定其實是極有先見之明的「跳船」之舉。

到選舉之後，特朗普竟然公開在Truth Social上邀請UFC（終極格鬥冠軍賽）總裁懷特（Dana White）出任白宮新聞秘書（即發言人）。當時身在英國的懷特似乎是看新聞才知道，並公開聲言「我已經有很多工作在身」。隨後特朗普即宣稱，他此等表態只是開開玩笑。

特朗普在選舉之後公開在Truth Social上邀請UFC（終極格鬥冠軍賽）總裁懷特（Dana White）出任白宮新聞秘書（即發言人）。（Truth Social截圖）

這一來一回似乎說明，在中期選舉共和黨歷史性大敗之後，右翼政界甚至是政界邊緣人物都不太願意坐上特朗普這艘「沉船」。

如今願意緊隨特朗普的，似乎只剩下「沒有特朗普就什麼都不是」的人物。在2021年1月6日國會暴亂後也死忠特朗普的米勒、本來只當過低階軍官而完全靠特朗普上位的赫格塞思、將MAHA運動與MAGA運動綑綁後已失去原有左翼身心靈愛好者支持的小羅伯特甘迺迪等，都屬於這一類。

國會 vs 白宮

在還停留在「馬車時代」的美國憲制之下，剛當選的新任國會議員要等超過兩個月時間才能正式就任。依然控制在共和黨之手的原國會，還有兩個月的過渡立法時間。

雖然過去近兩年，特朗普把國會牢牢緊握在手，但經過中期選舉一役之後，大家都看到特朗普主義已經不是共和黨的現在，也不是共和黨的未來。一早被特朗普踢出國會連任選舉的共和黨「反叛派」眾議員馬西（Thomas Massie）已經提出了對赫格塞思的彈劾案，最快在本週就能在眾議院進行表決。不少民主黨人亦已對此表示支持。

在這張取自2026年11月5日發布的官方影片截圖中，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）於美國維珍尼亞州阿靈頓發表影片聲明。（Reuters）

國會要壓過總統否決權叫停伊朗戰爭困難重重。但如果要向選民顯示出反對伊朗戰爭意志，有什麼會比彈劾一個經常語無論次、在國防部內強硬打擊異己、本身又欠缺專業能力的赫格塞思？

雖然要在參議院通過彈劾罪成需要三分之二多數，遠超眾議院通常彈劾控罪的簡單多數，但如果針對赫格塞思的彈劾順利進入表決，即使最終未能定罪，共和黨人的倒戈規模本身，也將反映出國會共和黨人對特朗普的否定程度。

11月3日的中期選舉投票，反映出多數美國選民對特朗普的唾棄。2026年完結之前的國會議員投票，將會預示特朗普時代會否提前告終。

美國憲法承襲英國國會傳統，第一章的主題是國會，第二章才是總統。過去幾十年甚至一百年，總統的權力卻愈來愈大，國會愈來愈形同虛設，在特朗普第二任期首兩年，「總統權力至上」更發展到極致。

若然國會共和黨人也公開唾棄特朗普，特朗普第二任期的最後兩年，可能會反過來帶來美國憲制傳統的又一次內在革新，將美國國會的地位重新放到憲法第一章的應有位置。