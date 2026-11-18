幾乎已經變成了NVIDIA代名字的黃仁勳，在11月美國中期選舉之後、特朗普（Donald Trump）出訪深圳見習近平之前的一週多之內，突然被指身陷疑似中國間諜美人計，且同下屬發生婚外關係，被董事局施壓落馬，結束33年創辦並領導NVIDIA的生涯，讓人大吃一驚。事情轉變之急，更讓人有感背後大有陰謀。

到底這是黃仁勳與被指是中國間諜的黃樂（Alice Huang）之間「單純」的婚外情嗎？

到底黃樂背後的新加坡神秘企業Metaspeed是否偷運NVIDIA晶片到中國的渠道，又或者是中國AI企業利用海外數據中心作運算的窗口？

到底在社交媒體上同黃仁勳大晒親密的黃樂，如此公開，會否真的是中國間諜？

到底美國政府中是哪一派勢力持續向媒體爆料，製造出讓黃仁勳迅速從神壇跌下、英雄淪落，甚至可能身敗名裂的現實劇情？

黃仁勳落馬之後，復職之聲甚囂塵上，黃仁勳有可能捲土重來嗎？

落馬之後，黃仁勳還要面對國會調查。來年民主黨人必定會追究到底。黃仁勳的落馬故事還有下一集。

「踢走」黃仁勳之後，美國媒體已將矛頭指向跟黃仁勳一樣傾向放寬對華晶片出口管制的政界人物，像商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等。過去一年來特朗普「對華友善」的轉向，會走上末路嗎？中美之間平靜了一段時間的科技戰會再來一次大爆發嗎？

在這段影片，我們將嘗試解答上述的一些問題。