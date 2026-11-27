11月3日美國中期選舉之後，幾乎一致抗拒AI數據中心建設和支持收緊各類AI管制的民主黨以大勝姿態奪得國會參、眾兩院控制權。本來已經擔心AI產業前景的投資者情緒急轉直下，開展了至今未止的一波AI科技股跌勢。

禍不單行，黃仁勳的種種醜聞同時大爆，更在11月12日被迫辭去NVIDIA所有職務。由於NVIDIA不只是AI算力的最大供應者，亦是透過複雜融資手段支持AI業界高額資本投資的關鍵企業，這位唯一能代表NVIDIA的AI業界神級人物離職，更加導致NVIDIA和其他AI相關科技公司的股價大跌特跌。

人們本來冀望11月19日的Anthropic IPO能以史上最大上市集資兼第一間純生成式AI企業上市的形勢，一舉洗刷市場的悲觀情緒。可是，Anthropic第一天大升之後，股價迅速回落。

特朗普（Donald Trump）眼見股市插水，旋即決定親自游說NVIDIA董事會，並為黃仁勳的「國安法律隱憂」寫包單，最終讓黃仁勳得以在11月23日驚人復職。

可是，黃仁勳重返CEO職位，只讓市場大升了一天。大升過後，AI科技股全線叫慘，NVIDIA股價也遠遠未有回到黃仁勳辭職前的水平，而Anthropic更跌穿了IPO股價。

AI神級教主回歸，也救不了AI股市。到底AI泡沫是否難逃大爆破的命運？