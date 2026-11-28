如果你擁有姓名的權利被政府剝奪會發生什麼，這是在文明社會人們想都不敢想的事情。但環球並不同此涼熱。同一個地球，並不是同一個夢想。

在阿富汗，一些女性已經失去了擁有姓名的權利。阿富汗北部巴爾赫省的地方當局近日直接把佔總人口一半的女性姓名，全部替換成「比比」。

從此以後，巴爾赫省的戶籍系統、醫院掛號處以及各類官方檔案，徹底告別了繁瑣的檢索與重名困擾。無論你是二十歲的少女，還是七十歲的老嫗，在公文裏統統叫「比比」（當地語意為祖母或年長女性）。如果遇到某些官員心情格外「奔放」的極端案例，甚至還能享受到「山羊」或「母牛」的VIP定製代號。

2026年2月27日，阿富汗塔利班士兵在霍斯特省坐在高射炮旁，觀看是否有出現戰機。（Reuters）

過去五年，塔利班當局在「如何讓女性在公共生活中完美隱身」這一課題上，已經展現出了驚人的毅力與創造力。

從關閉中學和大學校門，到禁止進入大多數職場，再到出門必須配備男性「人形掛件」（監護人）並把自己裹成移動的布料雕塑，一百多條法令環環相扣，嚴絲合縫。如今，剝奪姓名終於完成了這幅宏大拼圖的最後一塊。

這已經遠遠超出了傳統保守習俗的範疇，演變為一場赤裸裸的、以國家機器為後盾的「去人性化」運動，踐踏了現代人類文明最底線的共識——生而為人的獨立尊嚴。

圖為2022年12月22日，一批阿富汗女子在該國首都喀布爾高叫口號，抗議政府禁止女子上大學。（Reuters）

阿富汗女性其實也曾試圖跟這種滅絕人性的管理藝術作鬥爭。2017年前後，一些女性在社交網絡上發起過一場名為「我的名字在哪裏」的運動，非要在身份證上印上自己和母親的名字。2020年9月加尼政府甚至批准在出生證明上印上母親姓名。但是歷史的車輪及時掛上了倒擋，如今巴爾赫省用實際行動告訴她們：別找了，你的名字不僅不在身份證上，它已經光榮地加入了「萬物皆可比比」的大家庭。

面對這種極具行為藝術氣息的倒退，國際社會的反應一如既往地穩定：人權組織負責憤怒，各國代表負責譴責，聲明寫得一篇比一篇慷慨激昂。但喀布爾方面對此顯然有著清醒的認知——不聽不聽王八念經，我主權自主，你們奈我何。

至於巴爾赫省的這項「比比工程」何時能推廣到全阿富汗，目前還取決於高層的統籌安排。但按照過去五年「地方先試點、全國再抄作業、國際社會繼續乾瞪眼」的成熟流水線來看，這一天恐怕不會太遠。屆時阿富汗大概率會成為世界上第一個成功將兩千萬活生生的人，在紙面上精準壓縮成一個詞的國家。

這個世界從來不缺乏試圖主宰一切的大國，不缺乏高喊着負責任的強人。但是如此的將一半人口降格為無名符號甚至牲畜代稱的悲劇，很少有國家去理會。

在塔利班施壓下，電視台女主播必須遮臉上鏡。有男主播為了聲援女同事，都用口罩遮臉。（資料圖片）

曾幾何時，拯救阿富汗女性、捍衛普世人權，是華盛頓在長達二十年的阿富汗戰爭中最響亮的道德旗幟。美國政客曾無數次在公開演講中承諾，絕不會拋棄阿富汗的婦女和女童。然而，自2021年美軍倉皇撤離喀布爾以來，阿富汗女性的處境每況愈下，直至今天連自己的名字都無法保留，昔日高舉「人權燈塔」的美國，卻在此刻陷入了詭異的靜默。

只要塔利班不對外輸出恐怖主義、不直接威脅美國本土安全，阿富汗內部女性是叫「法蒂瑪」還是叫「比比」，在華盛頓的決策層眼中，早已不具備觸發外交干預的優先級。

當大國們忙着爭權奪利時，他們忘記了沉默不是中立，而是對施暴者的變相縱容。