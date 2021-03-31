白宮釋放轉折信號　中美進入新一回合較量

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-03-31 07:30

經過一番周邊外交和歐亞盟友外交，包括中美阿拉斯加對話交鋒以及和盟友圍繞新疆議題發起的制裁波以後，拜登政府開始調整策略，嘗試着和中國開展對話。如果新政府上台後的第一回合以延續特朗普時期對華強硬政策、刺激和試探中國為主，那麼接下來的回合就是拜登通過自己的方式和中國政府正式打交道。

先是白宮3月26日宣布拜登已邀請中國國家主席習近平出席4月下旬由美國主持的國際氣候峯會，然後是剛剛通過參議院審核並上任的貿易代表戴棋（Katherine Tai）3月28日接受媒體採訪時表達了和中國開展貿易對話的意願。雖然戴棋堅稱美國對華關稅暫時不會取消、也不會突然取消，而且要把關稅視為施壓中國的「槓桿」，但這種經貿對話只要重啓，也有助於緩解兩國緊張關係。

這就意味着拜登的經濟團隊將在接下來登台，開展同中國的接觸。而且，白宮同期也會推出萬億美元的基建計劃，其中有些項目議題與中國的經貿談判掛鈎，有些甚至和氣候談判也有關係。所以，如果拜登在經貿層面和中國開展接觸，中美可談空間可能相對交大，話題除了知識產權、技術轉讓等結構性議題之外，還包含其他相關領域的合作。

2013年12月4日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見時任美國副總統拜登。（AP）

當然，拜登上台以來圍繞香港、台灣、新疆議題和科技競爭對中國的制裁和施壓、脅迫不可能停止，但和特朗普時期相比，拜登政府會更擅長於通過接觸和中國「管控」兩國的激烈競爭。尤其是阿拉斯加中美對話，雙方開放式的爭吵與討論，更是一個微妙的轉折點，有助於釋放雙方自特朗普執政末期以來積累的各種不愉快。

現如今，白宮通過氣候峯會和經貿對話試探中國，也説明拜登政府在對華外交上基本上實現了由右翼粗糙執政到民主黨有序執政的過渡。按照拜登外交團隊的規劃，這也可能是白宮積累了所謂的「優勢地位」之後才開始注重和中國對話。這也符合拜登政府讓外交發揮核心作用的執政路線。包括如何重啓伊朗核協議，白宮3月29日也強調，中國也是美國重要的外交夥伴。

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這種優勢地位可能指美國的盟友優勢、技術優勢、規則優勢和軍力優勢等等。比如，通過繼續對中國實施科技出口限制，延續特朗普時期的科技戰姿態，拜登似乎要保住美國的技術優勢；通過派遣幕僚訪問印太、歐洲盟友和夥伴，拜登也是在兑現達到民主抗華同盟的諾言，並在評估和制定對華政策時，強調同盟邦的協調力度。

輿論層面，拜登政府也看到的預期的效果。美國聯合西方制裁中國，很好地迎合的美國國內輿論。這有助於緩解美國國內對接下來中美外交接觸的質疑和批評。

但中國也不示軟。通過阿拉斯加會晤的鮮明立場表述及反駁，包括後續就新疆議題對美歐制裁的反制，都凸顯了中國比以往任何時候都更注重和美國平起平坐處理問題。接下來，美國也將看到更多中國「平視外交」的姿態。

中美關係自奧巴馬時期就是21世紀最重要的雙邊關係，到了拜登執政時期，這一雙邊關係依然是全球最重要、最複雜的雙邊關係。管控這樣的雙邊關係，靠脱鈎、對抗和圍堵等手段，終究解決不了問題。從長遠計，中美作為兩個大國，終究要回到合作的軌道。

過去2個月多，白宮強調了足夠的「該對抗的領域開展對抗」，接下來重點應該開始注重「該合作的領域開展合作」。

當然，無論如何，中美關係都回不到過去良性的競和狀態，雙方只能重新開闢路徑，在競爭與對抗中尋找合作，而不是對抗不斷升級導致更為激烈的矛盾衝突，包括軍事衝突。為了避免這種最糟糕局面的發生，中美更需要在對抗中積極開展前瞻性的對話。