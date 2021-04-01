新冠溯源報告｜世衛力圖左右迎合　這才是可悲之處

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-04-01 21:00

世界衞生組織（WHO）3月30日正式發布了全球新冠病毒溯源調查的中國部分報告。很快，中國外交部就發表了答記者問，強調「中方開放、透明、負責任」，並稱「溯源應在多國多地開展」。

美國聯合13個國家發表聲明，認為此次報告不透明。歐盟也單獨發表了一份聲明，在批評調查開始得太晚、沒有獲得足夠數據的同時，肯定這份報告邁出了「重要的第一步」。

中美歐出於各自的需要都表明了立場。值得注意的是世衞的態度。

此次報告確認了中國武漢的華南海鮮市場不是疫情的最初來源，並稱病毒通過實驗室傳給人類「極不可能」。隨後，世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會表示：「儘管專家組認定，實驗室泄漏是非常不可能成立的假説，但針對這一點仍然需要開展更多調查。」

2021年1月31日，世界衞生組織專家組進行實地調查工作併到訪了武漢華南海鮮批發市場。該市場因為疫情而一度封閉。（AP）

譚德塞還稱：「（世衞）專家表示在獲取原始數據時遇到了困難。我希望未來的合作研究能夠包括更及時和全面的數據共享。」

「實驗室泄露仍需要調查」、「獲取原始數據時遇到困難」，譚德塞的這些表態非常微妙。在特朗普（Donald Trump）政府時期，「病毒是從中國實驗室泄露」的說法甚囂塵上，卻一直遭到世衞專家認定為極不可能，幾乎已不成假說之一。如今，譚德塞沒有否定這一可能性，卻表明會「繼續調查」，這表態的確耐人尋味。同樣，「獲取原始數據時獲得困難」更引人生疑：是疫情發生一年多後原始數據已經無法收集到還是中國不願與世衞專家共享數據？這是在批評中國數據不透明嗎？

2020年1月28日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見世界衞生組織總幹事譚德塞。 當時，譚德塞肯定了中國的抗疫行動。（新華社）

就在譚德塞表述的同時，世衞組織國際專家組組長恩姆巴瑞克（Dr Peter Ben Embarek）則肯定中國的配合，稱「只要看看報告內容的豐富度，就知道中方同事的合作有多深入和緊密了，沒有這樣的合作，絕對不會有如此豐富的材料和研究結果。」

一邊是譚德塞對中國的批評，一邊則是恩姆巴瑞克對中國的點贊，世衞組織處理這份報告的手法顯然是在平衡外界的關切。

新冠肺炎的溯源已經不是簡單的科學問題，更捲入了政治博弈之中。特朗普政府時期從「中國病毒」到「病毒是從中國實驗室泄露的」再到「應對中國追責」等説法都是藉此來打壓中國。中國「反對對病毒標籤化、政治化」的同時，則要求對美國溯源、調查美軍基地等，同樣有着反擊美國之意。

今天的報告只是各方政治角力的又一例證而已。處於風口浪尖的世衞組織更能體會到鬥爭之激烈。譚德塞去年2月因為稱讚中國防疫就已經被貼上了「親華」的標籤，甚至出現瞭如特朗普般因為對世衞不滿而直接退出的情況。在這樣的局面之下，世衞組織也便不得不謹慎行事，避免得罪任何一方，否則自己就會成為被指責的對象。

作為全球備受信賴的多邊組織，世衞此次對病毒的溯源報告本身就是由專業和科學的人士來完成的，人們應該對其保持一定的尊重和信任。

現實是，世衞對得出的結論如何呈現，還要經過一番考量。與其説這是科學的嚴謹，不如説暴露了科學被政治所影響的一面。當從事科學研究的不能忠貞於科學，在其呈現之上還要平衡各方的關切時，這才是可悲之處。