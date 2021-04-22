傳將互派新大使　緊張關係下中美有何考量？

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-22 16:26

據報道，在中美關係仍然緊張之際，兩國將任命並互派新任大使。美媒分析稱，美方的新大使人選可能是向中國發出的一個積極信號，顯示美國總統拜登（Joe Biden）正認真對待兩國之間的互動。

據《華爾街日報》4月21日報道，中國政府計劃任命外交部副部長秦剛擔任下一任駐美大使，接替已超過退休年齡的崔天凱。而美方則計劃任命哈佛大學甘迺迪政府學院外交和國際關係教授伯恩斯（Nicholas Burns）為下任駐華大使。不過，中美官方均未確認該報道內容。

報道稱，現年55歲的秦剛舉止優雅，被視為一名有分寸的職業外交官。文章分析，中方希望派一名熟練的外交官幫助恢復兩國之間的定期高層會晤。這一戰略對話模式最早在小布殊（George W. Bush）政府時期建立，但特朗普（Donald Trump）政府廢除了這一模式，認為其只是把美國拖進「毫無結果的討論」。隨着中美關係變得更具競爭性，北京方面將這一機制視為減少衝突概率的穩定器。

從2005年到2010年，秦剛擔任了中國外交部新聞司副司長、發言人。2011年他曾短暫擔任中國駐英國公使，2011年至2015年秦剛擔任中國外交部新聞司司長，2015年1月後擔任中國外交部禮賓司司長。（中央社）

報道指出，中國新大使面臨的一個重大挑戰是，他既要代表北京的立場，又要架起與華盛頓之間的橋樑。目前，美國兩黨在對中國的強硬立場上展現了「罕見的團結」。對此，美國商會國際事務主管薄邁倫（Myron Brilliant）表示：「要在當前充滿挑戰的環境中取得成功，新任中國大使必須加倍努力。」

據報道，美國前駐華大使洛德（Winston Lord）表示，隨着中美關係惡化，大使的角色變得更加困難。「鑑於（對華）政策的極端重要性，以及它涉及如此多的美國利益，（對華）政策將不可避免地由華盛頓主導，由白宮發號施令。」《華爾街日報》指出，迄今為止，在拜登政府中，國務院和國家安全委員會在制定對華政策方面發揮了最大作用。因此，與美國國內各方協調將是美國新任駐華大使的挑戰。

伯恩斯是一位資深外交官，專家分析任命其為新任駐華大使表明拜登可能在向中國釋放積極信號。（Getty）

據美國之音報道，傳聞美國駐華大使人選伯恩斯曾在美國外交部門工作27年，橫跨從列根（Ronald Reagan）到小布殊四屆政府，歷任美國國務院發言人、駐希臘大使、駐北約大使、負責政治事務的副國務卿，具有豐富的職業外交經驗。「這可能是向中國發出的一個積極信號，表明拜登正在認真對待這種互動。」曾在奧巴馬（Barack Obama）政府擔任財政部駐華經濟金融特使的杜大偉（David Dollar）表示，「他（伯恩斯）不僅是一個政治人物，還是一個有政策背景的人。」