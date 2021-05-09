十億噸鐵礦石爭奪戰　中國澳洲競逐非洲腹地

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-05-09 09:18

進入５月上旬，包括鐵、銅、鋁土在內的大宗商品紛紛提價，其中鐵礦石尤為突出，在5月7日，鐵礦石的普氏（Platts）指數已達每噸202美元。這種局面頗像2020年12月下旬時的行情。

在這兩次鐵礦石提價期間，都發生了中國和澳洲因政治糾紛引發貿易問題的局面。在以澳洲鐵礦石為大宗的鐵礦石價格暴漲之際，中國和澳洲從2020年開始，於非洲腹地因鐵礦石的競爭還在繼續；有跡象顯示，中國企業似乎略佔上風。

在2021年5月，鐵礦石價格的上漲再度與中澳矛盾形成重合：

從2020年12月開始，剛果（布拉柴維爾）和喀麥隆政府先後採取措施，把分別簽約近10年卻毫無動作的澳洲聖丹斯資源公司（Sundance Resources）趕出了兩國交界處的姆巴拉姆-納貝巴（Mbalam-Nabeba）鐵礦項目，並分別引入了有中國資本的礦業企業以及中國企業聯合體。

姆巴拉姆-納貝巴鐵礦位於喀、剛兩國邊境，其中姆巴拉姆位於喀境內東南部，納貝巴位於剛境內。根據2015年勘探報告，該鐵礦藴藏量預計56.4億噸（品位為33.4%），其中8.05億噸為高品位鐵礦（品位為57.3%），是世界級大型優質露天鐵礦。

聖丹斯公司在2012年和2014年分別和喀麥隆和剛果簽約開礦，兩處鐵礦都計劃銷往中國。但該公司實力不濟，多年來未能啓動開發。剛、喀兩國政府日益不滿，到2020年11月，隨着聖丹斯公司最終未能達成與澳中資源集團的融資協議，兩國對這家澳洲「小型礦業公司」也最終不客氣起來。

在剛果，其總統恩格索（Sassou Nguesso）從2020年11月30日起宣佈收回其開採權。喀麥隆方面則在2020年12月上旬宣佈，計劃和中國冶金、中鐵建、鹽田港、寶武集團、上海青山集團等五家企業合作，在2021年內確定鐵礦開發合作伙伴。到2021年5月，喀麥隆礦產、工業和技術開發部長恩多凱（Ndoke Gabriel）宣佈將和上述五家企業組成的聯合體一同開發境內鐵礦項目。

對此，喪失鐵礦經營權的聖丹斯公司是不甘心的，他們從2020年12月下旬開始大造聲勢，稱「如在60天內得不到剛果政府87.6億美元賠償，將提出國際仲裁」，到2021年5月3日，該公司又稱取得了伯福德資本（Burford Capital）的無追索權融資，已向「倫敦國際仲裁院」提起與剛果政府的國際商業仲裁。但這種恫嚇行為，對已經確認開發方案與意向的喀麥隆可謂於事無補。

中國鋼鐵正在近年來嘗試多元化供貨渠道，避免對澳洲的依賴：

事實上，澳洲企業在喀麥隆、剛果等地簽約許諾卻並未落實的項目已基本上被中國資本和企業所實現。中國在兩國的佈局也超出了澳洲企業的格局。

目前，為擺脱澳洲鐵礦石進口占比一國獨大的局面，中國正在努力開拓其他鐵礦石市場，多元化進口渠道和來源地。

中國中鋼集團、首鋼集團、寶武集團等大型鋼鐵企業還在秘魯、塞拉利昂及利比里亞等地先後設置多箇中方直營礦山，避免受外界溢價影響。寶武集團亦正在籌謀開建位於非洲幾內亞，目前號稱世界最大的西芒杜鐵礦，預計2025年將有初步進展。

隨着中國正加大與非洲鐵礦石企業的合作開採工作，可以想象，發生剛果和喀麥隆的風波會進一步轉向對澳洲不利的境地。