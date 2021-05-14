印度變種病毒侵越南　中越邊境灰色地帶成防控關鍵

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-05-14 10:34

5月11日，越南國防部召開了一場防控新冠肺炎會議，會上指出，越軍全軍「已啓動了最高級別防疫響應」。同日，河內、胡志明市等重要城市也召開類似會議，提出「啓動最高級疫情防控方案」。一時間，越南全境一片風聲鶴唳，越南衞生部甚至做好了「三萬人感染」的準備。

乍一看，從4月27日開始的越南第四波新冠疫情似乎影響有限：越南全境目前有644名患者，較之全球其他疫區可算相當輕鬆。河內此舉似有小題大作之嫌。但考慮到此番侵襲越南的是來自印度的B1.167變種病毒，其在中越之間的灰色地帶造成了嚴重後果，越方此舉就顯得合理起來。

當外界關注印度疫情時，其變種病毒已經向外傳播至東南亞：

對越方來説，第四波疫情始於越方在安沛省接待一羣「印度專家」。這批客人4月17日進入隔離點，19日後紛紛確診，到27日，越方發現了隔離點工作人員的感染鏈，隨即叫停了4月30日「南北解放日」及勞動節期間的一切遊藝、旅遊等活動，疫區學校安排緊急停課，但這一切只是開始。

根據印度科學家研究結果，3月時發現並在4月下旬傳入越南的印度雙突變病毒可能導致免疫逃逸，降低疫苗效果，同時其傳染性也會增強。這點很快就在中國處的通報中得以體現。

對河內人來説，此次突如其來的疫情導致原計劃在5月1日開放的輕軌2A線又延期了：

據中國檢疫部門於4月30日向越方通報的內容顯示，多名從越南返回的「中國專家」感染新冠，越方接到通報消息後，從5月1日開始排查，發現了此前遺漏的傳染鏈盲區。中方的預警也成了越方加大力度採取檢測、隔離等手段的重要信號。

據越方調查，在4月9日至23日期間，曾有五名中方人員同在安沛省收容「印度專家」的隔離點內，這五人可能在4月18日後在隔離點內染病，並在無症狀狀態下解除隔離，於4月23日至29日間在越南各地公幹、遊玩。

由於中方「專家」在23日後就頻繁進出峴港等地的美容院、按摩室、卡拉OK等密閉空間娛樂場所，其行為近乎冶遊，這使得越方的流行病調查工作與警方整治娛樂場所的工作幾乎並行展開。也就在這種合法與非法的灰色空間內，越方發現了另一條傳染鏈。

圖為中國湖北省武漢市，身着防護服的醫務人員正在為居民進行核酸檢測。武漢是中國爆發新冠肺炎疫情最嚴重的城市，也是越方明確宣佈要學習封城經驗的對象。（路透社）

到5月9日，這五人導致越南境內至少69人被傳染，其中最早確診的感染者約在4月23日染病。此次變種病毒的傳播能力由此可見一斑。越方也由此在全境下達娛樂場所禁令，避免疫情擴大。

此後，越方又先後於5月6、7日間在河內發現大規模醫院感染。對此，越南總理范明政在9日發表講話，要求各地應「採取積極措施、提高警惕」，一旦「發生無法控制的大規模疫情」，當地負責人應被追責問責。

目前，越方自第四波疫情開始的「21天隔離」、大規模接種疫苗以及疫區封城等手段是有效且有用的。其新增患者人數從最高峯5月10日時的125人下降到12日時的52人。

在新冠疫情下的有力表現已成為河內的一大政績：

但對於河內來説，對抗印度變種病毒的戰鬥可能才剛剛開始。相對於明處的疫情管制，包括邊境一線的灰色地帶就是災區。考慮到越南靠近柬埔寨、老撾的隆安省、西寧省等地越境事件頻發，老撾在四月新增了2,100%的患者，越軍也從4月25日開始在越南西南部嚴防死守。

此外，中越邊境存在的灰色地帶可能也是隱患。根據越方邊檢數據顯示，從2021年1月1日到5月6日，中越邊境就有13,859人（含336名中國人）從中方一側非法潛入越南境內。

相對於多數往返中越走私小額物資的越方人員，穿越越南前往老撾、柬埔寨實施網絡賭博或電信詐騙的中方人員已成高危人羣。這對越方的防疫工作帶來了極大的威脅，類似案件的查辦與偵破，或許也將成為防堵印度變種病毒侵入的關鍵。