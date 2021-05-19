美歐加速貿易和解　拜登對華談判戰術性推遲

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-05-19 21:00

在拜登（Joe Biden）政府的推動下，5月17日，歐盟同意推遲原定於6月1日對美國40億美元商品加徵50%報復性關稅的計劃。接下來美歐將開展正式談判，以取消特朗普（Donald Trump）時期對歐盟加徵的鋼鐵關稅。同日，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）還與加拿大和墨西哥方面舉行了首次「美墨加協定」（USMCA）的會議，討論相關貿易承諾的落實情況。

而在4月底，戴琪就已表態，稱將在「近期」與中方接觸，討論和評估第一階段貿易協議。5月13日，戴琪在美國國會眾議院籌款委員會（House Ways and Means Committee）聽證會上表示，中國仍是美國面對的重要挑戰，美國貿易代表辦公室將繼續與國防部和世貿組織合作，全面審查與中國的貿易關係。

戴琪主張從國際法和國內法層面加大改革力度，應對中國貿易挑戰。（Getty Images）

可以看出，拜登執政百日以來在推進國內抗疫和疫苗接種、通過醫療救助和基建等經濟刺激方案之後，已經開始將關注重心轉移到和其他國家的貿易談判。按照白宮的決策思維，這種貿易談判也是以國內中產階級利益、或者美國產業鏈利益為導向的，依然是一個內向型的政策導向。

但在談判對象與節奏方面，拜登政府明顯還是堅持和歐洲與鄰邦和解，然後再和中國開展貿易談判。拜登計劃於6月14日訪問布魯塞爾，與歐盟領導人會晤。而優先解決和盟友的貿易爭端，也是為了和盟友合力施壓中國，進而推進世貿組織方面的改革。

2020年1月15日，中美簽署第一階段經貿協議：

戴琪延續了特朗普時期對中國的一些指控，比如不公平競爭、貿易掠奪、強制勞動，但和前任貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）相比，戴琪同時強調中國人權問題，將貿易問題和人權議題捆綁。但最大的不同是，戴琪更注重多邊貿易規則的制定，包括世貿體制的改革。

特朗普發起對華貿易戰期間，主要動用關稅工具，並未推進世貿改革。不過，右翼政府貿易團隊認為，中國並沒有兑現加入世貿時的承諾，比如削減關稅和開放金融市場等。拜登政府如果推動世貿改革，必然會和盟友協作，共同施壓中國。當然，也不排除中美圍繞世貿組織的改革開展獨立的談判，和中美雙邊貿易談判區別開來。

另外，和萊特希澤不同的是，戴琪主張對國內一些過時的法律進行更新，比如1962年的《貿易擴展法》第232條款。特朗普就是根據該條款對歐盟出口美國的鋼鋁啓動國安調查，並加徵關稅。戴琪認為，不能繼續使用冷戰時期的法案處理21世紀的經濟糾紛。

從目前拜登政府的表態來看，中美談判可能在下半年舉行。在國會的聽證會上，戴琪明確表示，對於特朗普時期美國加徵的對華關稅，將在2021年年末之前做出決定。

也就是説，短期內，拜登政府不太可能取消或減少美國對華3,000多億美元商品加徵的關稅。這也恰好和中國政府的立場相悖。如果美國不在關稅問題上做出調整，中國響應美方、回歸談判的可能性就會小一些。