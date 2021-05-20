又要抵制北京奧運　美國豈能靠造謠樹立「道德權威」？

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-05-20 10:30

就在以巴衝突導致巴勒斯坦人權災難、美國持續阻止聯合國就衝突發布聲明，並對以色列輸送軍事裝備之際，美國政界第三號人物、眾議院民主黨籍議長佩洛西（Nancy Pelosi）不但沒能積極建言拜登政府施壓以色列政府改弦易轍，反而將人權問題指向了中國。

5月18日，她通過視訊方式出席國會聽證會，呼籲美國政府和國際社會通過外交形式抵制北京2022年冬季奧運會（diplomatic boycott），並稱任何出席北京冬奧會的國家領袖都會失去「道德權威」（moral authority）。

其實，早在十幾年前，佩洛西便曾以「西藏人權」勸説時任共和黨總統小布殊（George W. Bush）抵制北京2008年夏季奧運會。如今，佩洛西又以「新疆人權」為由呼籲政府抵制北京冬奧會。這位在極化黨爭縫隙中重新掌權的女性政客，始終以冷戰思維看待中國，如果還有人相信佩洛西這套説辭，若非別有用心，就是盲目無知，堪謂時代的文盲。

英國記者眼中的新疆「職業教育培訓中心」：

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佩洛西對中國的認知落後，全然與現實脱節。她關注了中國人權幾十年，但對中國人權狀況的認識依然留在過去。她演講中提到的西藏，現如今已恢復平靜（事實上2008年前後，相較於四川等地的藏區，西藏本身並未有過多社運活動），藏民生活水平也有顯著提升。她提到的包括自己在內的國會議員，譬如長期關注中國人權議題的共和黨人史密斯（Chris Smith），基本上很少到訪中國，對中國缺乏實際的瞭解，對中國人權的改善也沒有任何貢獻。

應該說，佩洛西等人之所以常年未能到訪中國，也與其同僚常年受到中國方面嚴格的簽證限制有關，即便獲頒發簽證，在旅途中也受到嚴格管理。中方對其不信任的態度，與他們對中國常年不友善的態度直接相關，二者又相互影響，臻至如今難解的局面。

美國政治環境持續惡化 手段愈發低劣

可是，不了解事實是一回事，罔顧事實是另一回事。佩洛西等人抵制北京奧運會的緣由是所謂「新疆種族滅絕」指控。但作為一名成熟的民主黨政客，即便未曾親歷，也應通過網絡和信息渠道了解大致情況，明白新疆固然存在類似於非自願拘留的「侵犯人權」的情況，也是事出有因，更絕不構成「種族滅絕」，後者這種由蓬佩奧（Mike Pompeo）等右翼勢力在特朗普政府面臨選舉危機時的倉促行為，明顯缺乏證據支撐，就連美國國務院內部法律團隊也提出過質疑。

但布林肯（Antony Blinken）和佩洛西一反平日處理其他議題時的嚴謹態度，在明知缺乏嚴謹證據、存在嚴重漏洞時沿用「種族滅絕」這一錯誤定性，並就此展開各類研討會、草案、論壇、文件，試圖影響和主導各國決策，煽動負面對華輿論，這再次凸顯其「指鹿為馬」式無所不用其極的低劣。

中國國家主席習近平在2021年1月視察北京冬奧會籌備情況（點擊查看大圖）：

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事實上，這種低劣手段也並非佩洛西一人所獨有。美國國會參議院外交委員會於今年4月通過的對華戰略競爭法案，其中就提到抵制北京冬奧會。該法案即將在本月全院通過，佩洛西領導的眾議院方面自然也會通過自己的版本。在這一方面，佩洛西也甘願和右翼同流合污。

在華府兩黨鬥爭持續撕裂、國會高度分裂的背景下，能將佩洛西和盧比奧（Marco Rubio）等共和黨人合流的力量似乎就只有「中國」。佩洛西18日演講中借中國人權問題強調的兩黨合作（bipartisan）與信任，就是一種政治投機，更彰顯出美國政治如今病態而可悲的現況。

如何樹立「道德權威」？

最可笑的是，佩洛西演講中大談美國的「道德權威」，言及若漠視中國的人權問題，便會令美國喪失道德權威。暫且不論這種說法對中國人權境況的簡化和曲解，便是單論美國，也應知道，美國若想樹立「道德權威」，最該做的不是「監督他國」，而是在國內持續改善國民人權，在國際少行令他國國民家破人亡之事。

然無論是美國國內眾所周知且持續惡化的人權問題，還是多年來在中東、北非推動的戰亂，又或是在全球範圍內所顛覆的政權，都令所在國國民飽受戰亂和無序之苦。而近來美國囤積疫苗、對他國疫情置之不理，乃當下屢屢阻撓聯合國譴責以色列在巴勒斯坦犯下的人權罪行，都如何讓美國以「道德權威」之姿指責他國人權？

2019年10月25日，拜登和佩洛西出席公共活動。兩人基本上代表現在的民主黨。（Getty）

美國對華輿論攻勢不止

是以，佩洛西等人將自己包裝為中國人權的「倡導者」，以此支撐他們在國會當中的權力存在感。他們還批評企業對北京的「縱容」，呼籲對北京冬奧會進行「商業抵制」，威脅贊助北京冬奧會的美國企業赴國會接受質詢。這也是為了配合拜登政府推行所謂的價值觀外交，以此轉移國內的矛盾，包括美國自身的人權問題。

此次佩洛西發言的聽證會由國會行政當局中國問題委員會和蘭託斯人權委員會（Tom Lantos Human Rights Commission）人權委員會聯合舉辦。這樣的國會機構很大程度上就是以批判中國為主，誤導了很多行政機構的決策，包括誤導美國民意和國際輿論。

在中美走向全面競爭和對抗的情勢下，包括佩洛西在內的美國政界仍會通過誇大中美價值觀差異，扭曲中國形象，繼續誤導和影響國際輿論。一定程度上，這是有其效果的。謊話講千遍，便真的會成為真話。不少西方國家，尤其是西方英文國家國民近年來對中國的印象轉差，一定程度上亦與這類美國政界的宣傳相關。

但中國的不同在於其特殊的體量，只要中國內部不亂，那麼便可保證整體向上的國勢。無論是國會佩洛西，還是過去政府的蓬佩奧，又或是現在的布林肯，藉人權施壓中國，並以此削弱中國的向心力，這種方式近來即便在港澳台及海外華人群體都已難形成過往的效果，而在內地就更是徒勞。最近《華盛頓郵報》公佈的一份民調顯示，疫情之後，98%的內地國民更加信任政府，這從另一側面反映出中國政府對內地人權、尤其是民眾健康權和生存權的重視。