印度疫情惡化將改變全球抗疫軌跡｜安邦智庫

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-05-21 18:00

本文源自安邦智庫

印度疫情持續肆虐，印度衛生部5月16日公佈的數據顯示，印度單日新增新冠肺炎確診病例超31萬例，累計確診達2468多萬例；這是印度連續25天新增確診病例保持在30萬例以上。5月17日，印度新增確診病例超過26.3萬例，新增死亡4340例，累計死亡27.87萬例。印度總理莫迪已宣佈，印度政府正處於「戰時狀態」。

更麻煩的是，印度的新冠病毒出現了變異，其變異毒株B.1.617正在印度國內及國外傳播。根據安邦智庫（ANBOUND）的跟蹤，印度的新冠病毒變體B.1.617呈現出兩種基因突變：E484Q和L452R，個別突變如E484Q與E484K相似，後者此前已在英國、南非和巴西的變異病毒中出現；L452R則已在加利福尼亞變體CAL.20C中出現。但問題是，這兩種病毒突變在印度首次同時出現，堪稱「雙重變異」。安邦已經強調，印度的病毒變異值得中國特別警惕，一是因為印度疫情惡化顯示，新冠病毒的「溫度敏感」特點已經改變；二是因為中國的疫苗技術路線，可能遭遇印度病毒變異毒株的挑戰。

我們認為，印度疫情的惡化和暴發，有很大的可能性改變現有的全球抗疫節奏和軌跡，甚至會把一些疫情控制稍好的國家一同拖下水。印度疫情惡化可能導致的如下影響值得各國注意：

印度疫情持续恶化。（AP）

第一，印度疫情的「重量級」暴發已造成極嚴重的人道主義災難。印度是人口大國，13億多人口遭遇疫情暴發，對印度有限的醫療資源、相對落後的經濟都會帶來極大壓力。一旦病毒跨越了氣溫限制，那麼作為人口大國的印度將成為病毒擴散的「溫床」。與印度相比，美國有3.3億人口，巴西有超過2億人口。印度迄今的確診病例數居全球第二（僅次於美國），死亡病例居全球第三（美國死亡約60萬人，巴西死亡約43.6萬人）。但印度由於人口基數大、病例新增速度很快，按目前趨勢，估計在不久的將來，印度在病例數和死亡人數都可能成為全球第一。龐大的病例規模和死亡人數，將給當今世界帶來不可迴避的衝擊。

第二，印度疫情的擴散將會給東南亞國家造成很大的壓力。東南亞國家在地理空間上與南亞的印度並不遙遠，人員往來使其面臨着較高的疫情輸入風險。5月18日，泰國政府新冠肺炎疫情管理中心通報，近日一名波蘭籍工程師從印度出發，乘坐前往泰國灣承接鑽井服務的船隻入境泰國後出現症狀，之後確診感染了最早在印度發現的變異新冠病毒。類似的例子還有不少。如果印度疫情維持現有態勢，各國可能會繼續擴大與印度的旅行限制。

第三，疫情暴發和惡化如果持續，將對印度經濟造成毀滅性的影響。目前，印度全國超一半的地方政府已選擇「封城」。近日，印度多地為更好地防控疫情，宣佈延長封鎖措施。從經濟上看，印度多個支柱產業面臨風險，全球疫苗接種可能受其影響。印度紡織業在全球紡織業中佔有舉足輕重的地位，是全球第二大紡織品生產國和全球第五大成衣貿易國。由於疫情，該行業目前面臨勞動力短缺、生產活動停止等諸多問題。根據諮詢公司Wazir Advisors的統計數據，在印度主要的服裝生產中心德里和班加羅爾，工人的曠工率高達50%。據古吉拉特邦織布者協會（FOGWA）主席阿肖克・吉拉瓦拉稱，蘇拉特市紡織物產量與2021年3月相比，下降了22%。2020年，印度國內服裝業的消費和出口分別下降了30%和24%。

第四，印度疫情暴發還「打亂」了全球疫苗生產格局。過去印度生產的疫苗佔據全球60%的市場份額。印度血清研究所（Serum Institute of India）是全球最大疫苗生產商。該機構每年能生產15億劑量的疫苗，可向全球170多個國家進行出口。該機構2020年曾宣佈將為90個國家和地區生產多達2億劑新冠疫苗。但自3月份印度暫停出口疫苗以來，印度血清研究所（SII）作為世界衛生組織主導的「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）最大的供應商，至今尚未有任何供應計劃。

第五，印度疫情暴發對全球產業生態和供應鏈將造成不小的打擊。在全球供應鏈方面，據聯合國貿易和發展會議數據，全球約80%的商品貿易通過輪船進行，而全球約170萬海員中超過20萬人來自印度。近幾十年來，許多跨國公司看中印度更加低廉的勞動力成本，將大量信息技術和運營工作外包給了印度。根據印度全國軟件和服務公司協會數據，該國近440萬人受僱於IT業和業務流程管理。印度外包產業總額近2000億美元，擁有近500萬名員工。不少年輕人在第二波疫情中不幸染疫，他們中的大多數都是講英語的技術熟練工人，很難被取代。

最終分析結論：

印度疫情暴發和持續惡化，並非簡單的一國抗疫問題。由於印度具有13億多人口，且在全球部分產業鏈和供應鏈領域扮演着重要角色，因此印度疫情暴發給多個領域帶來的影響不容小覷。它不僅會影響印度、東南亞，還會影響部分國家在疫後復甦過程中的逐步開放。