日本將自己不用的疫苗給台灣　這難道就是「美日台同盟」？

撰文： 荀文若 最後更新日期： 2021-06-01 12:00

最近，在台灣疫苗短缺的情況下，先是與美國莫德納購買的疫苗終於來了15萬劑，隨後又有民進黨立委郭國文預先透露日本可能會捐疫苗給台灣，果不其然也得到日本官方證實。有台灣名嘴稱，這些都是美國在背後運籌帷幄，完美體現美日台同盟。但若真是三方同盟的體現，台灣還會像現在一樣過得那麼「辛苦」嗎？

自2021年4月中旬起，台灣的疫情可説才面臨到真正的考驗，過去一年多表面上的風平浪靜，隨着防疫政策的調整、社會的鬆懈、與政府的粉飾太平快速崩解，迄今已超過兩周、每日確診人數都突破三位數，更已有破百數目的民眾不幸染疫身亡。

由於疫情猛爆發展，造成醫療機構不僅篩檢量能不足、病牀數也十分吃緊，許多輕症患者只能在家裏痴痴地等。類似情況，去年曾經在內地、歐美等地漸次出現，而台灣有超過一年的時間可以好好部署，卻在整體的怠惰下浪費掉，實屬可惜。

台灣目前擁有的新冠疫苗，多數皆是阿斯利康疫苗。（台灣中央流行疫情指揮中心供圖）

因此，如何力挽狂瀾、亡羊補牢，就成為當前台灣防疫的重點。蔡英文政府與各地方政府陸續推出三級警戒，某種程度上仍是在「防堵」疫情的快速擴散。但台灣實際上已進入社區感染階段，且有相當多案例是病源不明，因此要像過去一樣單純借防堵「清零」或許已是天方夜譚。

此時，施打疫苗、實現羣體免疫就成為必須的方法。然而，即便蔡英文政府宣稱8月底前可以掌握1,000萬劑的疫苗，但這遠未到台灣人口的一半；更重要的是，當日本、韓國等政府都是以全體國民一人兩劑的基本配給來購買疫苗時，台灣卻還只想着65%、70%的所謂群體免疫，試問，若政府有錢有能力，為什麼不讓所有可以接種的民眾都接種呢？

在此情況下，許多地方政府與大型企業紛紛表態自行購入疫苗，並希望指揮中心及蔡英文政府能放行。蔡政府雖表面上同意，卻仍一面提出八項要求、一方面又宣佈已與台灣廠商高端、聯亞簽訂購買條約，欲以此安定人心。

當然，台灣自產疫苗若能及時銜接社會的需求不啻為一件好事，但兩家廠商開發的疫苗二期實驗都還未結束，民眾難免仍會抱持極大的疑問。所以，蔡政府仍尋求獲得外國疫苗的機會，日前美國政府宣稱要釋出2,000萬劑疫苗時，台灣駐美代表蕭美琴就説會極力爭取；而當日本因與供應藥商之間對阿斯利康（Astra Zeneca，台灣簡稱AZ）疫苗血栓等副作用傷害賠償的責任歸屬問題尚待釐清、且其國內疫苗供給包括莫德納與BNT疫苗早就不虞匱乏時，外相茂木敏充、行政改革擔當大臣河野太郎，都稱考慮將提供日本原有的AZ疫苗給台灣。

日本外相茂木敏充證實，日本考慮提供台灣AZ疫苗。（Reuters）

5月28日，台灣購買的莫德納疫苗終於有15萬劑飛抵台灣，再加上日本政府釋出的「美意」，一些綠營民代、名嘴與媒體就十分得意的説，這是美日台同盟鞏固的表現，因為是美國在背後推動日本提供疫苗給台灣。然而，若從實際層面來看，一來莫德納本來就是台灣花錢買的，而且505萬劑才來15萬劑蔡英文政府就感動得涕零如雨，美國在台協會順勢稱「美國支持台灣取得疫苗的能力」，民進黨發言人甚至還説，目前只來15萬劑是因怕「打不完」，但現在台灣疫情持續延燒的情況，還怕打不完？更何況是國際間公認防疫成效數一數二的莫德納疫苗，不知道民進黨發言人的邏輯思維到底是什麼。

至於日本的AZ疫苗，更是因為日本早已買了足夠國民一人打兩劑的BNT跟莫德納疫苗，加上AZ疫苗副作用疑慮未解，又怕過期、且可博得好名，自然願意捐給有需要的地方，日本不可能提供給大陸或韓國，那麼台灣對其來説就是最方便的選擇，何樂而不為，説不定日後還可以藉此要台灣重新考慮開放核食。

若要真説同盟關係，還不如看看美韓之間的「交易」。美韓領導人峰會後，韓國提供晶片，美國迅速提供強生疫苗、甚至還讓韓國三星企業代工莫德納疫苗，這才是真正的「同盟」。美國從頭到尾不僅沒有跟台灣交易什麼，遑論無償提供台灣什麼好處。其實，若要説台美關係史上最佳，那麼美國就該「額外」提供台灣疫苗，如今美日都不過是做出最簡單且又符合其國家利益的事情，若因為日本考慮提供台灣疫苗、或是莫德納疫苗到貨就説體現了「美日台同盟」，類似解讀可能有點超過。