讓塔利班回歸主流：中國直接斡旋被美軍遺棄的阿富汗

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-06-05 11:56

中國外長王毅於6月3日結束了與阿富汗外長阿特馬爾（Hanif Atmar）、巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）的第四次「三國外長對話」。這也是自2019年9月7日第三次對話後，三方時隔一年零九個月後的再次對話。

不同於此前的「儘快啓動包括阿富汗政府和塔利班直接談判在內的阿人內部談判」之類的共識，與會三方明確宣佈要「為阿富汗政府和塔利班談判創造必要環境」，因此「期待並歡迎塔利班早日回歸阿政治主流」，進而「不支持以武力方式在阿富汗建立任何政府」，這與王毅「推動塔利班回歸政治主流」的主張形成了吻合，北京試圖避免阿富汗未來內戰和政權更替的態度也一目瞭然。

對熟悉阿富汗政治、軍事情況的觀察家來説，將被美軍遺棄的加尼（Ashraf Ghani）政府已經風雨飄搖。儘管加尼在當選總統之後，通過任命女性地方官員等手段積極向西方展示其「開明」一面，並得到了特朗普（Donald Trump）、拜登（Joe Biden）當局的首肯，但加尼當局被困喀布爾也是事實。這與控制阿富汗半數領土，建立基層秩序的塔利班方面形成了鮮明的對照。

環顧自2021年1月以來逐漸加速的阿富汗撤軍進程，加尼派系的勢力隨美軍、澳洲軍、新西蘭軍的撤離而逐漸龜縮。控制阿富汗40%農村地帶的塔利班武裝則採取了戰略攻勢。這意味着不論喀布爾當局是否承認，這個在英國、加拿大等地被認定為「恐怖組織」，以軍事力量維持存在的塔利班勢力就是不容忽視的主流。

在北約聯軍於4月30日開始正式撤軍行動後，塔利班先頭部隊也步步緊逼。

對外界來説，持續近20年的新一輪阿富汗內戰將迎來一種頗具諷刺意味的輪迴：

5月上旬，塔利班部隊圍困了阿富汗首都喀布爾城郊以東20公里的瓦爾達克省納爾赫（Narkh）地區。到12日，塔利班發動總攻擊，當地國防軍和警察在激戰之後，一部分投降，一部分則「戰略撤退」。由於此地有直通喀布爾的高速公路，連接阿富汗中部和南部省份的幾條重要公路也由此經過，這場大敗已充分展示了喀布爾當局在美軍撤離前的衰弱。

到6月1日，負責美軍中亞、中東部署的「中央司令部」宣佈，美軍在阿富汗的撤離進程在5月份有較大進展，其進度已達30%至44%，這對於仍期待美軍和北約部隊維持秩序的加尼當局來説不是好消息。

雖然到6月3日，阿富汗國防部宣佈在近24小時的反擊中「打死塔利班223人」，但塔利班在阿富汗34個省中仍擁有17個省控制權的現狀，目前，塔利班仍將坎大哈、昆都士等五個重要省份的省會重重包圍。

2021年5月5日，阿富汗赫爾曼德省，一名政府警察在檢查站對過往司機進行搜查。由於此地被塔利班圍困，當地軍警也往往疲於奔命。（Getty ）

可以想象，一旦美軍及北約部隊按計劃在9月全部撤出，喀布爾政權在塔利班武裝的包夾下，如1996年那樣覆亡將是時間問題。此後引發的軍閥混戰也是北京為首的各方所不願見到的。就阿富汗政治、軍事格局來説，其當局如按北京建議「堅定和談信心」、「鼓勵和帶動塔利班摒棄前嫌」，似乎也可以降低一點塔利班大軍在2021年9月後殺入喀布爾的可能。

其實，這種局面是北京早在2019年就有所預計的。在2019年10月，即中、阿、巴三國外長第三次對話會後，北京便首次舉辦阿富汗「對立派別對話」。邀請塔利班代表團和阿富汗現政府官員參會，商討和談事宜。

北京的目標和2019年時沒有變化，但他眼前的局面已經惡化了。西方曾猜測中國會在部分承擔阿富汗重建的責任，並通過與塔利班達成協議，以此降低對阿富汗當局的支持。但就此次會晤的局面來看，外界似乎可以確認，中國無意在美國撤軍後填補真空，只是希望日後中國的領導力能夠在阿富汗政府和塔利班政權的政治和解過程中發揮重要作用，以免曾經醖釀「東突」武裝組織的阿富汗內地再度生亂，並由此對「一帶一路」形成威脅。

中國外交部發言人趙立堅發佈漫畫，揭露澳洲軍人在阿富汗的暴行，引發澳洲的強烈不滿。此舉也成為北京介入阿富汗事務的某種信號。（Twitter@Lijian Zhao 趙立堅）

在喀布爾加尼當局仍寄希望於西方救助，塔利班的談判團隊也維持着和美國的密切接觸之際，北約和美國在2021年5月後的匆忙撤軍之舉已經展示了其不負責任的遺棄態度，面對日趨惡化的戰局，北京或許也到了在阿富汗問題上繼續發力，於未來幾個月內拿出相對全面的解決方案的時候了。