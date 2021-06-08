俄羅斯清倉美元資產　美國收割全球讓北京拉響警報

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-06-08 13:00

6月上旬的國際金融、大宗商品市場仍在呈現激烈動盪。根據聯合國糧農組織（FAO）數據顯示，2021年5月的月度食品價格指數比2020年同期相比上漲40%。這種局面的形成與美國的劇烈放水有很大關係。

從2020年2月到2021年3月，美國政府的財政刺激措施規模達5萬億美元。到5月29日，白宮又向國會提交了一份6萬億美元的預算案。在大放水的背景下，加之2021年3月後美債利率上升，華盛頓依託美元體系收割全世界的行動也由此開始。

拜登在3月11日簽署1.9萬億美元的「救濟計劃」，但此舉在美國之外的觀察家眼中已成為新一輪放水的標誌。 （路透社）

對此，全球已經有包括中國、俄羅斯、德國、法國在內的53國試圖以「去美元化」，即改美元資產為其他替代資產的手段。俄羅斯在6月3日的兩項決定因此較為突出。俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）當天上午宣佈俄羅斯或將放棄石油美元結算。同日，該國財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）亦宣佈，俄羅斯1,860億美元規模的主權財富基金決定拋售其中35%的全部美元資產，轉而投向以歐元、人民幣計價資產以及貴金屬。

雖然此次拋售將主要通過俄羅斯央行及其外匯儲備進行，其透明度較低，其對市場影響相對有限。但此舉已經成為「俄羅斯拋棄美元」的直接象徵，並在6月7日引發了黃金等避險資產的震盪。

當然，俄羅斯拋售美元資產並非意外。近年來，美、歐對俄羅斯的制裁力度有增無減，俄羅斯央行在過去幾年內一直在減少其美元資產的持有量。加之美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）亦將在6月16日會晤，這使得俄方的任何手段都有可能被視為一種盤外招。

在疫情帶來的經濟蕭條面前，中美兩國各有手段：

但總的來説，設法規避美元體系帶來的束縛已經成為包括中國在內的很多國家的選擇。根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據顯示，到2020年第四季度，美元在全球外匯儲備中的佔比已下滑至59.02%，連續第三個季度下滑，創25年以來最低水平，較之2001年最高時的73%下降了近15%。但這對於防禦美國已經採取和繼續推進的量化寬鬆（QE）仍是有限的。

在美聯儲壓低基準利率，以及購買國債、企業債，發行基礎貨幣的雙重手段下，美國強行為疫情下陷於蕭條的經濟注入流動性，此舉也被通俗地稱為「放水」、「印錢」。這也是美聯儲想要無限QE、進一步提供流動性的關鍵。考慮到美國債務不僅被中國、日本、沙特等國大批持有，其養老金和養老保險也佔據了其50%至60%的份額，這使得美聯儲想要無限QE、進一步提供流動性，能做的只有繼續貸款。

隨着美聯儲又在2020年4、5月間確立了各國央行可以通過抵押美國國債，向美聯儲獲取美元貸款的新政策，這使得美國不僅可以通過增發美債來提高流動性，亦展現出美聯儲尋求成為全球美元最後貸款人地位的意圖。增發的美債，就成為美國對全世界的金融增稅，美國發行的美債也可以對應全世界國民生產總值（GDP）。而此舉也充分暴露了美國在疫情期間收割全球的操作。

目前，美國收割全球的影響已經影響到新興市場，中國到2021年也必須要做出決斷，避免被美國剪羊毛。對中國來説，這似乎不外乎兩種選擇：一是人民幣發行應以中國國債為主要發行方式；二是如石油美元一樣，必須以人民幣購買大宗商品或必需品，並儘量採用非美元貨幣購買石油等重要物資，以此積極推動人民幣國際化。

有分析認為，由於美元的貶值，人民幣兑美元的持續升值正在醖釀。根據2019年至2020年的數據來看，中美利差的敞口短時間難以彌補，這為人民幣兑美元的長期升值趨勢提供了動力。（恆天研究）

截至2021年，全球央行儲備中僅有2%為人民幣形式持有，但摩根士丹利的分析師預計到2030年，其比重可能提高到10%。中國還一直鼓勵使用「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）的本土替代品人民幣跨境支付系統（CIPS），藉此在2019年後每日處理價值至少1,357億元人民幣的交易。雖然現階段人民幣國際化不可能取代美元為世界投機資本提供流動性，但中國仍可以設法為購買中國製造商品以及採購資源的國家提供幫助，使之減少對美元的依賴。進而降低對美元流動性的需求，以此迴避最新一輪的收割。