布林肯楊潔篪二次通話　拜登五大幕僚正試探北京

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-06-12 09:10

2021年6月11日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）致電中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。根據中國官方最早公佈的通話內容，雙方主要就台灣問題、新冠肺炎病毒溯源、人權等話題進行了溝通。這也是布林肯擔任國務卿後第二次同楊潔篪通話。也是中國國家主席習近平出席白宮氣候峰會後雙方的首次通話。

訪歐期間策略性致電北京

陪同拜登（Joe Biden）訪歐的布林肯抽時間致電中方，也有為中美關係降溫之意。最近，美國白宮和國會聚焦的所謂「新疆強迫勞動」和「調查武漢實驗室」，尤其是美國參議員乘軍機到訪台灣，引發北京不滿。拜登此次歐洲行最重要目的就是勸說盟邦共同應對北京挑戰，包括勸說盟邦聯合調查新冠肺炎病毒源頭。布林肯此次通話算是七國峰會和北約峰會前一次和北京的策略性溝通。

一方面，布林肯可以告知盟邦，美國一直在施壓北京，表明美方立場；另一方面，拜登政府也希望保持和北京的溝通，避免和盟邦發力過度導致北京更多的不快。

通話中，楊潔篪表達了中方的立場。他提到，美方一些人編造散佈「武漢實驗室泄漏新冠病毒」的荒謬故事，中方對此表示嚴重關切。中方敦促美方尊重事實和科學，不要將溯源問題政治化，把精力集中在國際合作抗疫上。就台灣問題，楊潔篪敦促美方恪守一個中國原則，重信守諾，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。

可能也是有意針對拜登此次歐洲行或他的盟邦價值觀外交，楊潔篪還提到，只有一種多邊主義，那就是以聯合國憲章宗旨和原則、國際法為基礎，平等相待、合作共贏、真正的多邊主義，而不是基於「小圈子」利益、「集團政治」的偽多邊主義，更不能以多邊之名行單邊之實。

拜登幕僚們「接通」北京

拜登上台4個月以來一直以審慎的姿態和北京接觸。執政百日內，他的經貿團隊一直未能同中方進行接洽，一方面是因為相關人事需要國會審核，就位需要一定的時間，另一方面也是拜登團隊有意而為之，推行所謂的價值觀外交路線。在所謂的對華戰略評估結束前，拜登採取對華戰略忍耐的姿態，優先和盟邦及合作夥伴舉行會晤，以此積累優勢地位，然後在和中國展開接觸。

白宮醖釀對華強硬政策的同時，中國領導人習近平在國內各地視察：

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到目前為止，美國財長耶倫（Janet Yellen）和貿易代表戴琦（Katherine Tai）分別和中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴舉行了電話通話和視頻通話；美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和中國商務部部長王文濤舉行了通話。這三個通話都是由美方發起。按照美國財政部、貿易代表辦公室和商務部發布的聲明，這些通話主要以認識對方為主，沒有新的共識，最大的共識可能就是「繼續溝通」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）之前也曾請求和北京通話，但遭到了中方的拒絕。根據美方官員向媒體透露的信息，奧斯汀曾三次請求與中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮通話。但中方均拒絕了這一提議。有分析認為，奧斯汀這種請求不符合外交利益，他的對應官員應該是國務委員兼國防部長魏鳳和，而非中共軍方領導層。

目前，奧斯汀仍在尋求和北京通話。6月10日，他在國會出席聽證會時將缺乏和北京軍方的直通熱線視為「重大問題」（critical issue）。他認為，中國意在控制印太地區，如果沒有華盛頓和北京領導人之間的直通熱線，一個小的事故就有可能引發大的危機，美國不能僅僅侷限於和盟邦或夥伴保持溝通。

由此可以看出美國軍方領導層對中美軍方溝通不暢的深度擔憂。

可以確定，中美阿拉斯加對話和白宮氣候峯會之後，拜登已經向自己的經貿團隊和軍方下達指令，和北京開展接觸。同一時期，這些人也在國會接受質詢，通過聽證會的方式表達對北京的看法。這也是為了「安撫」國會，避免在他們後續同北京的接觸中，遭到國會的質疑和不必要的掣肘。

這也意味着拜登評估對華戰略的同時，也已開始試探北京，探尋和中國的接觸之道。之所以摸索這麼久，是因為前任特朗普對中美雙邊合作造成的破壞性變化，以及奧巴馬時期對華政策的失敗，都倒逼拜登推陳出新，重新出台抗華戰略，並找準自己的標籤。

拜登在國會時曾支持中國入市，後來在奧巴馬主政時又曾領導對華關係，構建和習近平的關係。所以，他非常理解和中國接觸並展開對話的重要性。只是在他邁出重要一步前，需要平衡國內外各方的利益。

拜登政府重振美國領導力，核心是靠外交，而處於外交中心位置的則是價值觀，主要對象是中國。中美關係也被定位為21世紀最重要的雙邊關係和拜登政府最重要的外交挑戰。在和中國開展全方位、全行業、全政府競爭以來，拜登政府的手段部分延續特朗普，並將特朗普時期一些不規範、不正規的做法「規範化」和「正規化」。通過這種做法，拜登就是要營造一種「對抗中國」合理化的印象，以增加盟邦對美國策略的支持。

拜登選擇在訪問歐洲前撤銷微信和TikTok行政令就是如此。它並不意味着拜登政府會放鬆對中國科技企業的警惕，而是要告訴盟邦，他將採取更為正規或者看上去符合國際規則的做法和中國開展科技領域的競爭。他是要告訴歐洲盟邦，自己在科技和經貿領域不會像前任特朗普那樣，不按規則行事，而是會充分照顧到盟邦利益，並保持和盟邦的協調。