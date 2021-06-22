法國地選極右成績平平　勒龐總統夢仍然只是夢？

撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-06-22 17:30

距離法國明年大選還有9個多月，外界早已開始緊張地討論極右翼候選人馬林勒龐（Marine Le Pen）是否有可能入主愛麗舍宮，但6月20日的地方大區選舉結果顯示，勒龐領導的「國民聯盟」（National Rally）得票率比起上屆全面下降，成績遠遜預期。雖然此次選舉因投票率過低而缺乏足夠指標意義，但勒龐的失敗還是在一定程度上降低了外界對法國變天的憂慮。

在此次地選之前，由於馬克龍政府接連經歷了穆斯林恐襲引發全國激憤、歐盟疫苗採購計劃失誤、軍人聯名上書警告內戰危險等不利事件，而主打安全牌、疑歐牌的勒龐的形象和理念越發主流化，因此民調普遍顯示勒龐支持率奮起直追，與馬克龍的差距顯著縮小。

在此背景下，觀察者多密切注視6月20日的大區選舉，將此視為總統大選前的風向標，特別是勒龐的「國民聯盟」在選前民調中表現突出，13個大區中6個排名第一，就更讓外界關心極右陣營實際結果能否有預測的那麼出彩，從而壯大勒龐問鼎總統的氣勢。

極右翼失利 建制派復甦

但第一輪結果最終結果顯示，「國民聯盟」並未如預料般大放異彩，反而是傳統左右翼大黨這等被認為「已經潰敗的舊世界」，基本上輕鬆守住了各自地盤。其中建制右翼派「共和黨」更是獲得整體29%支持率的成績，領先極右翼10個百分點之多。中左翼的「社會黨」也喜氣洋洋地表示，這意味明年並不一定是勒龐和馬克龍的二元對決格局。

勒龐的「國民聯盟」在法國地選中成績遜過預期。（美聯社）

具體來說，「國民聯盟」此次成績全面倒退，該黨上次地選時，在2015年恐襲頻發的大背景下贏得整體27%支持率、拔得六個大區頭籌（儘管在多黨圍剿下於第二輪選舉悉數落敗）。而這次該黨整體支持率僅為19%，只在南方「普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸」（PACA）大區支持率領先，且因優勢不足5個百分點，有可能在第二輪選舉中因其他政黨的策略性聯合而丟掉這唯一的戰果。

而一旦如此，這就將顯著削弱勒龐執政的可能性，因為長年處於邊緣位置的「國民聯盟」嚴重缺乏行政經驗，該黨僅在法國管理十幾個市政廳，如果無法通過拿下這樣一個預算達到20億歐元的大區來展現管理能力，就難以增強主流選民對其信任度，粉碎了她將PACA大區作為入主愛麗舍宮踏腳石的計劃。

如此結果無疑讓勒龐大失所望，本來，她不僅認為自己在PACA大區十拿九穩——此地移民眾多、犯罪率較高，是極右翼情緒的天然溫床——還對於拿下「上法蘭西大區」這等凋敝的北方工業地帶相當自信，畢竟這是她的主要票倉，也是2017年第二輪總統大選中唯一勝過馬克龍之地。但最終，她派出的政黨發言人在「上法蘭西大區」以17個百分點的明顯差距，落敗於「共和黨」候選人伯德蘭（Xavier Bertrand），還被對方嘲諷道「我們打碎了極右翼的鉗制，中右翼已表明它是對抗極右翼的最有效堡壘」。

勒龐主流化策略成效不彰？

勒龐將此次滑鐵盧歸咎於投票率過低，的確，此次地選僅有三分之一選民參與，比上屆驟降17個百分點，這可能是因為選舉日正逢法國剛取消戶外口罩強制令和夜晚宵禁，加之陽光明媚，大多民眾都選擇與朋友聚會而非前往票站。但問題是，常規觀點認為低投票率更利於激進政黨，因其對票倉有更強大的動員能力，但勒龐此次並未展現出顯著的動員力。

此次法國地選投票率僅有三分之一，為史上最低。（美聯社）

更讓極右陣營憂慮的是，這可能預示勒龐邁向主流化的策略失敗了。拋棄了過激言論的勒龐或許讓那些激進支持者失去了興趣，而傳統右翼正好在安全和司法立場上越來越強硬，挽回了不少流失的選民，這就使得極右翼面臨兩頭夾擊。例如此次遙遙領先的上法蘭西大區共和黨候選人伯德蘭，在競選時就主打安全牌，強調對恐怖分子判處50年刑期、新增2萬個監獄鋪位、結束未成年犯輕罪的豁免權環等等，言辭激烈程度幾乎與極右無異。

這種形象和政策上的趨同，或許更多地給了傳統右翼生機，而非更利於勒龐爭取主流選民。當然，這一趨勢需要更多選舉來印證，不過此次地選還是給了勒龐敲響了不詳的警鐘。

馬克龍被民主刮了一巴掌

此次地選另一大重要結果，便是馬克龍的「共和前進」黨表現差勁，整體得票率不過11%。最尷尬的是在極右翼和傳統右翼爭得火熱的上法蘭西大區，儘管當局派出內政部長和司法部長等重磅官員前往助選拉票，但最後連10%的第二輪投票門檻都未能越過。該黨發言人貝格（Aurore Berge）就稱這是「被民主刮了一巴掌」（a democratic slap in the face），考慮到馬克龍本月在競選活動時的遭遇，其屈辱之情溢於言表。

雖然「共和前進」黨的糟糕表現並不讓人意外，該黨成立不過5年，重心都在中央，地方組織能力相當差勁，去年在市政選舉中就大敗而歸，它比起是一個能長期扎根法國政壇的政黨，更像是一個為馬克龍個人服務的選舉機器。但該黨在地方如此慘淡的成績以及多個不利趨勢，還是顯示了執政黨對選民吸引力平平，以及明年選戰的艱辛。

馬克龍從本月開始全國拉票之旅，但從地選結果來看，似乎沒有明顯效果。（美聯社）

首先，此次選舉中，各黨和選民對於為阻擋極右翼上位的策略性投票興趣降低，例如今次地選中就未出現多黨踴躍聯手阻擋「國民聯盟」在第二輪選舉中獲勝的浪潮（當然也與極右翼氣勢不復往屆有關）。而上次馬克龍總統第二輪選舉中以大比分獲勝，正是靠左中右翼政黨合縱連橫抵禦勒龐，今次這種一致對外的氛圍已經明顯減淡，也意味馬克龍需要更多地單打獨鬥。

另外，法媒《觀點》周刊還指出，馬克龍政府本來押寶傳統右翼難以重塑面貌並順利推選候選人，這將降低他明年面臨的挑戰。但地選中脫穎而出的共和黨候選人伯德蘭，加大了其代表傳統右翼出戰的可能性。他的強硬立場不僅對勒龐是個威脅，也與在安全政策上不斷右轉的馬克龍發生衝撞，他那沒有右翼建制派貪腐醜聞的背景，也使得馬克龍在2017年對陣傳統右翼候選人菲永（François Fillon）時曾擁有的「局外人」光環不再。在當下右翼議題佔據法國主流的背景下，如果伯德蘭能集結起中右翼選民，這對於已大量流失中左翼支持的馬克龍來說，將是比勒龐更頭疼的挑戰。