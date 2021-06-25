驅逐英艦只需一噸炸彈？　俄羅斯用轟炸檢驗北約成色

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-06-25 12:00

6月23日前後，俄、英兩軍在克里米亞以南水域的戰鬥仍在吸引外界的目光。在這場持續了31分鐘的戰鬥中，英軍「保衞者」號驅逐艦於當天上午11時52分駛入塞瓦斯托波爾要塞以南12海里內，成為自2014年俄羅斯奪取克里米亞後第一艘駛入「俄國領海」的北約艦艇。

英艦這種在俄國眼中的「入侵」行動很快引來了俄軍的驅逐編隊。對英方來説，此次行動似乎勢在必得，因為艦上還有英國廣播公司（BBC）的一組拍攝團隊。英國記者也的確拍下了英艦迎着開炮示警的俄艦和20多架俄軍戰機繼續向前抵近的一幕，部分俄艦距離英艦甚至不足百米。

根據俄方報道，到當天中午12時19分，隨着一架俄軍Su-24攻擊機向英艦行進軌跡上投下了四枚重250公斤的「OFAB-250」型航空炸彈。隨後，英艦立即調轉方向，並在12時23分離開涉事海域，一場看似有聲有色的對峙就因一噸炸彈戛然而止。它也暗示了北約未來在烏克蘭等涉俄問題上的可能成色。

必須承認，英艦此番對克里米亞的突然行動是精心準備的，不同於2020年11月時美艦「麥凱恩」號一邊宣稱海參崴外海不是俄羅斯領海，一邊強闖俄軍軍港並被驅離。英艦在6月18日與一艘荷蘭軍艦進入烏克蘭敖德薩港後，兩艦據報一度偽造船舶自動識別系統（AIS）信息，顯示兩艦19日出港並直取塞瓦斯托波爾外海。

雖然俄羅斯軍方稱，英艦此舉只能迷惑新聞界，俄羅斯黑海艦隊一直嚴陣以待，但包括英軍在內的北約武裝頻繁挑戰俄羅斯、調動其一線部隊的做法已經成為一種習慣。俄羅斯《觀點報》指出，北約部隊在俄羅斯周邊的調動似已經呈現全面加速的態勢，譬如北約軍機在2021年前5個月對俄羅斯的抵近偵查次數幾乎是2020年全年的三倍。

英艦偽造船舶自動識別系統（AIS）信息的動向也被社交網絡上的軍事觀察者們發現了。（推特網頁截圖）

這種頻密偵查俄羅斯戰備的行動幾乎讓俄軍在歐洲一線處於疲於奔命的狀態。也讓北約試圖登堂入室，打算在烏克蘭、克里米亞一線做點文章。

譬如在英艦「保衞者」號於偽造的雷達信息中往返於黑海上時，烏克蘭國防部副部長梅洛紐克（Oleksandr Myronyuk）與到訪的英國國防採購部長奎因（Jeremy Quin）就在該艦上簽署了包括「共同造艦」、「英國協助烏克蘭建設海軍基地」的一攬子協議。

英國還計劃在敖德薩以東的奧恰科夫以及克里米亞以北的亞速海地區修建基地。這意味着6月23日時被俄方「預防性轟炸」所驅逐的英國軍艦隻是即將到來的北約「攻勢」的一部分。此後北約調集重兵將在烏克蘭展開的「海風2021」聯合軍演將繼續給俄羅斯帶來一些壓力。

但總的來説，闖入克里米亞領海的英艦被一噸炸彈驅逐的現實已經證明了北約在俄羅斯周邊的攻勢似乎也不過如此，這種基於美軍「動態部署」（DFE）規劃，以小規模打擊部隊為主的部署雖然快速多變，但終究力量有限。

相對於美國為首的北約展開的小規模挑釁，俄羅斯軍方也在近期把演習部隊開到了外線。譬如俄羅斯國防部規劃的太平洋遠洋行動正是如此。

在6月中旬，一支集結了旗艦「瓦良格」號巡洋艦、「潘捷列夫海軍上將」號反潛艦、「沙波什尼科夫元帥」號護衞艦等20餘艘水面艦艇、潛艇和支援保障船所組成的大艦隊配合俄空天軍戰略遠程轟炸部隊，遠征超過4,000公里，在夏威夷以西500至800公里處展開演習。

在美俄首腦日內瓦會晤期間，俄羅斯艦隊展開了前往夏威夷的行動：

這場「冷戰以來太平洋地區規模最大的演習」讓美國發現，即便是美國印太司令部總部所在的夏威夷等地也存在遭遇遠程打擊的隱患。對此，美方曾調「卡爾·文森」號航母戰鬥羣在夏威夷羣島以東320公里處「展開行動」，並派出F-22機隊監視俄方。

很顯然，俄羅斯雖然仍難以扭轉其與北約的攻守態勢，但他已經發現了北約及美國的力量在其面前終究是有限的。

在6月24日，俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergey Ryabkov）已發表講話，強調「英國如果不明白俄羅斯的領海是怎樣的」，那麼俄軍可以用轟炸讓英方明白這一點。在俄羅斯全境開始於6月22日開始紀念反法西斯戰爭之際，俄軍用一噸炸彈驅逐英艦的行動甚至可算是一種適時的慶祝行為。這可能是英美各方始料未及的。