中共百年｜重拾民主自由大旗的美國正錯過時代

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-07-04 12:00

在中共百年慶典到來前後，拜登（Joe Biden）當局全面制華的大棒也在日漸收緊。這種對華打壓在部分繼承特朗普（Donald Trump）時代風格，持續在科技經貿與軍事安全領域全力對華圍堵之外，某種新趨勢的悄然出現更為值得注意。

那就是在特朗普時代很大程度上被棄之不用的意識形態鬥爭大旗，正在被拜登當局重新拾起，上月剛剛結束的G7與北約峯會正是此一趨勢的最新例證。

在「歐美兩會」出爐的聯合聲明中，中國均被定位為整個西方陣營的「系統性競爭對手」，其中又花費了較大篇幅來描述中國在意識形態層面給西方世界造成的「重大威脅」，諸如「專制中國的崛起給自由國際秩序（西方主導）造成嚴峻挑戰」之類的措辭充斥其間。

在「造威脅」的同時，拜登當局也不忘繼續強調自身「價值觀同盟」的優越所在：「相比於中國的專制體制，西方民主體制在持續促進自由繁榮方面仍然有着顯著優勢」。

但從中共百年黨慶的過程來看，由西方陣營發起的這波「普世價值論戰」顯然沒有在中國獲得其預想中的積極回應。相反，在百年慶典前後，中國國內對中共的支持與好評再創新高。

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中國國內這種「普世價值論戰」遇冷的現狀與十年前形成鮮明對比，彼時，有關「民主對專制二元敍事」的討論是國內輿論場數一數二的顯學。

之後隨着中國綜合國力與國際地位的迅速提升以及「工業黨」在國內輿論場的日益崛起，這種「普世價值討論」的熱潮日漸消退，但真正為之劃上終止符的力量卻並非來自國內，而是來自「普世燈塔」美國的一系列黑天鵝事件。

在2016年總統大選中爆冷勝出的政治素人特朗普，攜其民粹主義之威勢，於正式執政之後，對美國這座「普世燈塔」進行了大刀闊斧的「改革」。

在「美國優先」的旗號之下，素來對建制派精英提倡的「普世價值」興趣索然的特朗普，毫不避諱地揭下了民主體制的「精緻面罩」。諸如種族平等與民主同盟之類的「普世價值核心」統統被特朗普當局拋諸腦後，而代之以赤裸裸的實力政治威嚇。

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對於中國來説，在2018年，由特朗普當局單方面高調挑起的中美貿易戰成為全面終結國內「民主對專制大討論」之顯學地位的標誌性事件。在此次事件中，作為「民主燈塔」的美國徹底放棄了此前彬彬有禮的「紳士儀態」，絲毫不顧及任何「民主規範」，而是將國家間的實力政治大劇演繹到了極致。

如果説中美貿易戰只是讓中國民眾認清了「民主國家」在對外行為上「名實不符」的話，以美國為首的「西方民主陣營及自由世界」在新冠疫情中令人大跌眼鏡的表現，則徹底撕下了「民主體制優越論」的最後一層面紗。

這與中國優異的抗疫表現形成鮮明反差，而中國民眾曾經的「民主彼岸夢」也由此完全幻滅。

不難看出，在這種情形下繼續高舉「民主對專制」意識形態鬥爭大旗的拜登們顯然犯了錯置時代的謬誤。更為糟糕的是，西方建制派精英的這種「時代錯覺」似乎毫無反思覺醒之跡象。

就在中共百年慶典的次日，作為美國建制派重要智庫之一的大西洋理事會在其官網首頁發表的即時評論中，依然繼續強調與中共進行意識形態鬥爭的重要性與「民主自由必將勝出」的歷史必然性。

毫不誇張地説，這種承襲自冷戰時代的「意識形態鬥爭思維」時至今日依然主宰着西方建制派精英的世界觀與政治思維。在這種「死循環」之下，西方對中國（中共）的戰略誤讀仍將持續相當一段時期。