西藏高原前沿演練　北京對印展示新戰力

自印度、美國等國媒體分別釋放印度在中印邊境增兵5萬、佈防20萬人，並在中印東部邊境部署四個集團軍的消息後，有關解放軍一側的具體應對手段即成為各方關注的焦點。
很快，中國中央電視台也分別在7月8日和14日釋出了兩段西藏軍區在高原地區「戰備拉練」的視頻，它們也成了解總兵力約5萬人左右的中方一線部隊的關鍵訊息。
面對前方總兵力15萬的印軍，解放軍展示了現有階段的電子戰和空地協同能力：
就解放軍在7月14日釋出的「戰備拉練」視頻而言，它展示了一個由十五輛軍車組成，具備反裝甲能力的解放軍戰鬥群，演練與「敵軍」接觸、交火、展開突擊並奪取敵方陣地的常規戰鬥過程。
對分析人士來說，這一分鐘的新聞視頻已展示了一些有用情報：即解放軍前線部隊的電子化已經初具規模。其戰鬥力較之缺少適合山地、高原作戰的小型設備，電子戰、訊息戰部隊為集團軍直屬，尚未下放到軍、師、旅級單位的印軍更顯出了巨大差別。
首先，根據部分解放軍士兵的裝備，以及視頻的拍攝角度，外界可以確認解放軍在2020年12月披露的新型「單兵訊息系統」已在西藏軍區大規模投入使用，其主要特徵在於頭盔處安裝的「多功能單目鏡」，以及士兵在胸前佩戴的包含攝像頭的多功能戰術終端。藉助這套系統，整個部隊之間具有訊息共享的優勢，其電子戰能力以及下放到班組級別。
其次，解放軍在向前突擊的進程中，大量使用無人機系統實現信號中繼、戰場監控等目標。突擊部隊的指揮所因此可以藉助車載一體化指揮平台，不必向前方做過多突擊。加之戰場一線人員可以實時傳輸前線情況，指揮官可以在獲得一線戰場訊息的前提下，配合無人機偵查訊息，確保戰場對己方的相對透明。
相對於7月14日的訊息化「常規」作戰，解放軍在8日展示的細節可能更具衝擊性。在這段報道中，解放軍派出穿插偵察部隊，深入「海拔6,100多米」的高原山地，並在抵達指定地點後為指揮所提供火力引導。
接受採訪的指揮官也坦言此次行動旨在「全天候、全地域」的「提高部隊在極端條件下的偵察滲透和引導打擊能力」，這較之此前中印兩軍仍派員在一線對峙的局面就顯出了質變。
面對印軍在沿錫金到藏南堆積部署4個集團軍至少11個師的現狀，為遏制依靠「山地打擊軍」採取「突然襲擊」的印軍，解放軍開始直接在中印東部邊境以及中國、錫金交界處展示其在高原地區「陸空一體化」的作戰潛力。此舉也超出了此前外界的預期。
在2021年1月，中國中央電視台曾發布微紀錄片《5592》，披露了解放軍於2020年內向中印邊界「錫金段」5592高地處建立哨所的進程。視頻專門顯示該哨所依託的駐防基地為「前進基地」，建設哨所的專項任務為「前推任務」。一些觀察家認為此地已經成為解放軍向前推進的極限。
而今，隨着印軍沿西里古里走廊、錫金、那加蘭邦和阿薩姆邦分別佈置了第33集團軍、第17集團軍、第3集團軍和第4集團軍約11個師的部隊，還要展示一種「進攻性防禦」的態勢時，解放軍就有必要在合適的時機展示其力量。
5592高地已經成為解放軍在邊境戰鬥力的里程碑：
事實上，早在2021年1月4日，解放軍就已經在西藏軍區2021年首訓期間展示過相應的軍容。在新聞報道中，包括15式輕型坦克、紅旗-16野戰防空導彈、07式300毫米遠程火箭炮、直-20直升機等重型武器裝備曾多次露面。解放軍列裝的情報、偵察、監視、指揮、控制系統裝備也有過相對系統的展現。
在新德里多次呼籲「應對來自中國威脅」，「整頓戰區」、「重組部隊」之際，解放軍適時地展現戰法和軍容，似乎也有助於提醒在前方大量堆積兵力，無法與北京達成地緣政治平衡的新德里，使之不要忽視衝突的潛在風險。