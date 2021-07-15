西藏高原前沿演練　北京對印展示新戰力

自印度、美國等國媒體分別釋放印度在中印邊境增兵5萬、佈防20萬人，並在中印東部邊境部署四個集團軍的消息後，有關解放軍一側的具體應對手段即成為各方關注的焦點。



很快，中國中央電視台也分別在7月8日和14日釋出了兩段西藏軍區在高原地區「戰備拉練」的視頻，它們也成了解總兵力約5萬人左右的中方一線部隊的關鍵訊息。

面對前方總兵力15萬的印軍，解放軍展示了現有階段的電子戰和空地協同能力：

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就解放軍在7月14日釋出的「戰備拉練」視頻而言，它展示了一個由十五輛軍車組成，具備反裝甲能力的解放軍戰鬥群，演練與「敵軍」接觸、交火、展開突擊並奪取敵方陣地的常規戰鬥過程。

對分析人士來說，這一分鐘的新聞視頻已展示了一些有用情報：即解放軍前線部隊的電子化已經初具規模。其戰鬥力較之缺少適合山地、高原作戰的小型設備，電子戰、訊息戰部隊為集團軍直屬，尚未下放到軍、師、旅級單位的印軍更顯出了巨大差別。

首先，根據部分解放軍士兵的裝備，以及視頻的拍攝角度，外界可以確認解放軍在2020年12月披露的新型「單兵訊息系統」已在西藏軍區大規模投入使用，其主要特徵在於頭盔處安裝的「多功能單目鏡」，以及士兵在胸前佩戴的包含攝像頭的多功能戰術終端。藉助這套系統，整個部隊之間具有訊息共享的優勢，其電子戰能力以及下放到班組級別。

5月18日，中國軍事網官方微博刊發了西藏軍區某炮兵旅組織新型車載加榴炮分隊多輪實彈射擊的視頻，這一武器也是解放軍應用於一線裝備之一。（微博@中國軍視網）

其次，解放軍在向前突擊的進程中，大量使用無人機系統實現信號中繼、戰場監控等目標。突擊部隊的指揮所因此可以藉助車載一體化指揮平台，不必向前方做過多突擊。加之戰場一線人員可以實時傳輸前線情況，指揮官可以在獲得一線戰場訊息的前提下，配合無人機偵查訊息，確保戰場對己方的相對透明。

相對於7月14日的訊息化「常規」作戰，解放軍在8日展示的細節可能更具衝擊性。在這段報道中，解放軍派出穿插偵察部隊，深入「海拔6,100多米」的高原山地，並在抵達指定地點後為指揮所提供火力引導。

接受採訪的指揮官也坦言此次行動旨在「全天候、全地域」的「提高部隊在極端條件下的偵察滲透和引導打擊能力」，這較之此前中印兩軍仍派員在一線對峙的局面就顯出了質變。

面對印軍在沿錫金到藏南堆積部署4個集團軍至少11個師的現狀，為遏制依靠「山地打擊軍」採取「突然襲擊」的印軍，解放軍開始直接在中印東部邊境以及中國、錫金交界處展示其在高原地區「陸空一體化」的作戰潛力。此舉也超出了此前外界的預期。

在2021年1月，中國中央電視台曾發布微紀錄片《5592》，披露了解放軍於2020年內向中印邊界「錫金段」5592高地處建立哨所的進程。視頻專門顯示該哨所依託的駐防基地為「前進基地」，建設哨所的專項任務為「前推任務」。一些觀察家認為此地已經成為解放軍向前推進的極限。

而今，隨着印軍沿西里古里走廊、錫金、那加蘭邦和阿薩姆邦分別佈置了第33集團軍、第17集團軍、第3集團軍和第4集團軍約11個師的部隊，還要展示一種「進攻性防禦」的態勢時，解放軍就有必要在合適的時機展示其力量。

5592高地已經成為解放軍在邊境戰鬥力的里程碑：

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事實上，早在2021年1月4日，解放軍就已經在西藏軍區2021年首訓期間展示過相應的軍容。在新聞報道中，包括15式輕型坦克、紅旗-16野戰防空導彈、07式300毫米遠程火箭炮、直-20直升機等重型武器裝備曾多次露面。解放軍列裝的情報、偵察、監視、指揮、控制系統裝備也有過相對系統的展現。

在新德里多次呼籲「應對來自中國威脅」，「整頓戰區」、「重組部隊」之際，解放軍適時地展現戰法和軍容，似乎也有助於提醒在前方大量堆積兵力，無法與北京達成地緣政治平衡的新德里，使之不要忽視衝突的潛在風險。