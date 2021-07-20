德國洪災再敲響氣候警號 為綠黨先行助選？

西歐地區受到水災侵襲，雖然洪水開始退卻，惟釀成近200人死亡，數百人仍然失蹤。德國災情尤其嚴重，洪災毁滅程度大大衝擊了德國民眾，也令一眾氣候學家震驚，像西歐這些發達國家面對巨大天氣災害時，也顯得軟弱乏力。

適逢德國將於兩個月後便舉行大選，這場疑與氣候變化有漠大關係的世紀洪災，可會變相為提倡環境的緣黨（The Greens）催票。



低氣壓自7月11日起籠罩德國、比利時、盧森堡及荷蘭，早前歐洲大陸出現極端炎熱天氣，導致湖水、泥土中的水份都被蒸發吸乾，然後帶來連場暴雨，導致多條河流泛濫決堤，渠道水位暴漲，洪水迅速淹沒多個城鎮。

德國阿爾特納爾河道上一條橋樑崩塌，河中大量雜物堵塞。（AP）

德國西北部的北萊茵-西法倫州（North Rhine-Westphalia）與萊茵蘭-伐爾茲州（Rhineland-Palatinate）的道路、橋樑、房屋甚至被洪水沖走。德國報章都以「Jahrhundertflut」（百年一遇洪災）來形容事件，也相信是自戰後以來最嚴重的水災。

以歐洲氣候而言，冬季大量降雨通常是由較大型的天氣系統形成，但夏季降雨通常屬於局部地區性質，洪水成因也較為複雜。雖然這次世紀大洪災跟氣候變化關係有多大，目前尚是未明，但較溫暖的氣候必然會令暴雨情況加劇。由於暖空氣能儲存多7%的水份，當大氣之中更多水氣，因此降雨亦會因而增多，在歐洲上空形成低氣壓系統或大西洋形成颶風的情況將更加頻繁。

基民盟氣候承諾保守

是此洪災的慘烈程度，讓不少人質疑國家災害預警系統的有效性，更甚的就是關注到國家長遠的氣候及能源政策。這次洪災對於兩個月後舉行大選的德國，似乎已起了影響。總理默克爾（Angela Merkel）接班人、執政基民盟（CDU）黨魁拉舍特（Armin Laschet）本身為重災區北萊茵-西法倫州州長，日前因在災區大笑被轟，過往亦因拒絕在氣候問題上作出重大承諾，跟綠黨進取的作風比下去。儘管該州災情嚴重，作為眾多德國大企業的基地，州長拉舍特亦堅決反對綠黨部分環保政策，認為政策會損害國家高端製造業的地位。

基民盟（CDU）黨魁拉舍特到訪災區時被拍下大笑一幕，事後道歡。（AP）

德國近年所受的風災、熱浪及夏季乾旱更為嚴重，加上森林面積減少、湖泊乾涸等問題，導致德國人對氣候政策關注加深。默克爾政府發言人Martina Fietz表示，當局考慮把氣候轉變視為今次水災的主因，而德國氣溫自有記錄以來已上升兩個攝氏度：「原則上， 全球暖化使極端天氣情況增加，包括熱浪、暴雨、風暴。」

杜伊斯堡—埃森大學政治科學系教授Karl-Rudolf Korte，在氣候變化的大環境之下發生這次洪災，對於綠黨而言是有利的，因民調顯示該黨在環境議題上的可信高於其他政黨。目前在民調排名僅次基民盟的綠黨，或者在9月大選中受惠於這場洪災，為綠黨的總理候選人貝爾伯克（Annalena Barebock）助攻。

水災為部分地區帶來毁滅性破壞，可會影響德國人9月大選的投票意向？。（AP）

雖然現年40歲的貝爾伯克近日深受醜聞困擾，包括被質疑履歷造假、其上月出版的著作涉嫌抄襲，以及逾期向國會申報收入黨收入。不過，基於綠黨在環保及對抗氣候變化的鮮明立場，這次洪災也是變相為貝爾伯克催票。

這次德國選舉格外備受歐洲社會關注，歐洲近代最具影響力的領袖之一默克爾在位16年後將卸任總理，並選出新接任人。而且為自二戰以後選情最緊湊的一場選戰，默克爾所屬的基民盟在7月中的民調中，以29%支持率領先；綠黨以19%排第二，社會民主黨支持率則為16%。

災情「助選」有先例

水災對左右德國選情並非未曾發生，2002年８月易北河（River Elbe）因暴雨泛濫。爭取連任的總理施羅德（Gerhard Schröder）當時穿着雨靴、穿越滿街泥濘深入災區，並承諾大量撥款振災最終為會社會民主黨贏得大選。

默克爾到訪災區視察，但形容氣候災難並非「新課堂」，應投資應對未來威脅 。（AP）

2018年夏季，德國經歷嚴重乾旱，大量農作物及林木枯萎，造就綠黨崛起:由2017年聯邦議院選舉的8.9%民調支持率，躍升至2018年11月22% 。到2019年5月，綠黨歐洲議會選舉更拿下20.5%選票。綠黨在短短五年間晉身為主流大黨，甚至有力問鼎總理職位，某程度上亦反映了德國對於環境的關切有增無減。

現時，多數民調機構預測下屆聯合政府將由保守派與綠黨組成，但由於幾個黨支持率咬緊，亦有可能出現其他組合變數，水災或許令選情估計變得更加困難。