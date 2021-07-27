讓公共衛生凌駕於個人自由　美國各級首推強制疫苗接種

Delta變種新冠病毒蔓延，加上部分國家陸續放寬防疫限制，多地疫情出現反彈。率先取得較多疫苗的國家經過一輪接種高峰期後，似乎開始放緩。在美國，一定數量的反疫苗人士拒絕接種，導致抗疫進度裹足不前，部分民主黨大州近日開始對指定群組，實施強制疫苗接種。

美國的情況也許提醒大眾：在接種疫苗問題上，公眾衛生是否凌駕於個人自由？



周一，美國由聯邦到地方層面都開始宣布推行公務員強制接種計劃。紐約巿長白思豪宣布，所有公務員規定必須接種新冠疫苗，否則將需要每周接受病毒檢測。涉及人員超過300萬，包括教育部門及紐約警察，他們需於8月2日前完成兩劑接種或者開始每周提交檢測結果。

紐約將強制公務員接種新冠疫苗，希望同時鼓勵企業及民間支持接種。（AP）

加州同樣推出類似措施，強制要求公務員及醫護人員接種，否則必須在辦公室內全天候配戴口罩及每周接受病毒檢測。加州衛生部門秘書長Mark Ghaly形容，「這是一個臨界點（tipping point）」，皆因就算公共衛生專家已給出了各種誘因，數以百萬計人士仍然拒絕打針。同時，加州6月中旬需要入院的新冠病例為約900宗，但目前受到更強的Delta病毒影響，住院人數增至3000。

全美最大的醫療福利組織退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）同日亦宣布，要求所有僱員接種疫苗，成為聯邦政府機構中的首例，適用於旗下10萬名前線員工，包括醫生、護士、牙醫、治療師等。有專家認為，這在全國層面將甚具指標作用。

尚未接種疫苗人士可能並非反疫苗人士，只是難以接觸相關資訊及疫苗中心，以至遲遲未打針。(AP)

美國展開疫苗接種計劃已滿7個月，但已完成兩劑接種的人口只有五成。過去兩周美國疫情有顯著反彈，七天平均新增確診達5萬宗，昨天（26日）的新增病例更達8.86萬宗。

除了社會上的反疫苗人士（anti-vaxxer），還有未接種人士（unvaccinated），包括12歲以下兒童群組等；另有部分人或許因無法輕易接觸疫苗資訊或到達接種中心，因而仍未打針。

其中，最優先獲准接種疫苗的醫護人員，接種率更見偏低。截至本月11日，全國超過38%的療養院員工尚未完成接種。WebMb分析估計，約25%醫院人員到五月底都仍未接種新冠疫苗。周一，美國57個醫學協會亦終發表聲明，呼籲醫療及長期護理機構要求僱員接種疫苗。

美國展開疫苗接種已有７個月，顯示遭遇瓶頸，部分反疫苗人士堅拒接種。（AP）

美企有權要求員工接種

《華盛頓郵報》指出，醫護人員接種率偏低其中一個原因是，很多醫療服務機構都避免招至訴訟或員工流失，並無強制要求員工打疫苗。截至上周四，全國僅少於9%的醫院要求員工接種新冠疫苗。

隨着全國各地開始恢復商業活動、復工復課，接種疫苗成了僱傭之間的首要周旋事項。根據美國法律，僱主有權要求員工接種疫苗。雖然幾乎全部州份的僱傭關係都是基於雙方「你情我願」的準則，但是公司有合法權利去解僱拒絕遵從強制接種令的員工。再者，企業本身就有法律責任去保障職場安全及健康。

投資大行摩根史丹利周六便宣布，將禁止未接種疫苗的員工進入紐約範圍的辦公室。不過亦有部分人認為，一切接種安排應由勞資雙方協商。「 為使每一個人都感到安全、在職場上受到接納，接種事宜必須是由僱傭雙方共同協商，而非強制。」美國教師聯盟（American Federation of Teachers, AFT）主席Randi Weingarten說。

7月24日，法國巴黎數以千計示威者上街，反對政府推出強制疫苗相關措施。（AP）

強制本非最理想 民眾應自覺

在西方國家，接種疫苗是一個極度私人的問題，涉及個人權利及自由。反疫苗人士一直以「自由不得侵犯」作口號，堅決反對接種。在大西洋另一邊的法國，馬克龍（Emmanuel Macron）政府亦出台強制疫苗接種法，規定所有醫護人員接種，任何人進入餐廳都必須展示接種證明。上周末，全國約16萬名極右人士及「黃背心」運動支持者上街反對該項新法；意大利同樣出現類似示威。

然而，全球大流行已釀成經濟大癱瘓，在死亡慘重、多國醫療體系疲勞不堪、基層人民饔飧不繼的今天，單純以「人身自由」作不接種藉口的人，應當受到批評。撇除有健康風險等不適合接種人士，接種疫苗、協助終結大流行是全球公民應有責任。不應只為個人自由，讓免疫力較差人士承擔風險。

說到底，由政府或企業去強制規定接種，本身就非最理想的做法，大眾如若能自動自覺，為人為己早日接種疫苗才是最理想的狀況。