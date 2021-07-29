印度東北邦流血內鬥　中印邊境十四萬印軍身後現險境

到7月28日，印度「東北邦」地區的民變開始陡然升温。較之月初阿薩姆地區的小規模爆炸案，16日前後在錫金、大吉嶺地區的抗議、示威，到26日，阿薩姆邦與米佐拉姆邦兩地當局的對峙將這場內鬥推向了高潮。



根據印度媒體披露，阿薩姆邦和米佐拉姆邦均調動數百名軍警及數目不詳的「武裝平民」，雙方在搶佔陣地後互相開火，使用了機槍、催淚彈和各種爆炸物，僅阿薩姆邦一側就當場打死軍警6人，傷80人。

考慮到此案是印度總理莫迪（Narendra Modi）7月24日前往「東北邦」地區，宣布「調停東北各邦所有爭端」後立即引發的，這種近乎於內戰的風波讓新德里頗為灰頭土臉。也讓駐紮在該地區的印軍四個集團軍約11個師共14萬人的部隊直接感受到了後方不穩的危險。

資料顯示，印度「東北邦」（即包括印控藏南地區在內的七個邦及錫金）地區自印度奪取以來，各邦之間彼此存在領土爭端，內鬥、示威、騷亂層出不窮。

對莫迪來說，阿薩姆邦與米佐拉姆邦的流血衝突可能超出了他的想象：

此次引發流血事件的阿薩姆邦與米佐拉姆邦就是因為縱深165公里的五個「區」的領地而大打出手。雙方從2018年開始就出動民間團體、「武裝平民」乃至軍警相互叫陣，到2020年10月，兩邦「武裝平民」還發生衝突，導致9人受傷，當新德里以為自己可以平息雙方的怒火時，7月26日的流血事件就展現了陡然升級的事態。

目前，印度東北邦各地正在掀起一股兼併與反兼併的風潮。譬如在7月16日發生民變騷亂的錫金，當地各黨派就掀起了一股反對將大吉嶺地區併入錫金的風潮。

對「印度人民黨」（BJP）當局來說，他們有分拆西孟加拉邦，進而合併錫金與大吉嶺的方案。西孟加拉邦當局也有和錫金廓爾喀人簽約，把以噶倫堡為中心的大吉嶺一帶併入錫金的計劃。這與大吉嶺所在的西里古里走廊一旦有事會影響錫金前方有關，譬如在洞朗對峙爆發期間，西孟加拉邦的政治風波就導致該地全面癱瘓，以致錫金直接進入孤島狀態。

但是，錫金執政的BJP聯盟反對這個方案。他們認為，總人口196萬的大吉嶺地區併入錫金後，總人口約70萬的錫金本地人口遭到稀釋，有可能在1975年錫金亡國後，再一次遭遇「滅種」的威脅。

在爆發流血衝突的阿薩姆邦和米佐拉姆邦，兩地的態度更為堅決。阿薩姆邦認為，後者在1972年被新德里當局劃為「中央直轄區」並被升格為「邦」之前，本就是阿薩姆的一部分。米佐拉姆邦則認為，英屬印度時期的領土劃分不足為據，殖民當局的領土劃分是建立在踐踏當地民族利益基礎上的。在雙方均宣稱「服從中央安排」，一面又彼此不服管之際，這也給駐屯在阿薩姆一線的印軍第4集團軍的三個師帶來了後方不穩的危險。

事實上，環顧印軍在近期於中印東部邊境，即「東北邦」一線的兵力部署，外界可以發現其屯兵地點大多位於傳統熱點衝突區域。譬如其第17、33集團軍的共五個師就扼守錫金以及大吉嶺地區所在的西里古里走廊，第4集團軍扼守的阿薩姆邦也自不待言。

至於其第3集團軍進駐的那加蘭邦，該地區更已成為附近反政府武裝、獨立武裝經由緬甸進出的重要關口。這使得印軍在此佈置的重兵除去應對北面的解放軍之外，也有穩固後方的關鍵意義。

從阿薩姆到佤邦再到中國，這背後的聯繫也並非完全匪夷所思：

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對印軍來說，東北邦地區的運輸命脈在於以大吉嶺地區為主的西里古里走廊，其核心在於阿薩姆地區，這兩個地區的穩固，決定了新德里在中印東部邊境防線的可靠程度。

隨着東北邦地區的武裝勢力在2020年7月後突然被激活，加之此前被印度軍警圍剿的毛派游擊隊可能也在7月後展開向北轉移的行動。這使此前一度相對平靜的印度東北邦地區開始初步呈現局部動盪，印度東北邦各民族在風波中民族意識的被動覺醒，對試圖營造「印度教國家」國族認同的新德里可能也是個壞消息。中印邊境總計14萬印軍身後的陰影也將由此逐級放大。