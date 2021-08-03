用雪糕抵制祖國：Ben & Jerry's 狠批以色列佔領區

7月28日，《紐約時報》評論版刊登了一篇由美國著名雪糕品牌Ben & Jerry's兩位創辦人Bennett Cohen和Jerry Greenfield的評論文章。

出生於美國猶太家庭的Ben和Jerry，公開支持其創辦的公司早前宣布將停止在以色列佔領的巴勒斯坦人定居地（屯墾區）銷售該公司產品的舉措，獲得海外巴人權利組織及左翼團體稱讚。無疑此舉的確是海外猶太人渴求和平解決以巴矛盾，以行動表態而踏出的勇敢第一步。



「我們貫徹公司一貫的價值軌跡──這並不是反以色列，而是延續支持和平的悠久傳統。」Ben & Jerry's兩位創辦人認為，公司若然繼續在屯墾區開展業務，「不符我們信仰的價值」。Bennett Cohen和Jerry Greenfield雖然已經脫離行政管理層，不再參與公司實際營運業務，但他們以創辦人的身份，表態支持Ben & Jerry's的決定。

今年以色列和巴勒斯坦發生軍事衝突。哈馬斯在與以方達成停火協議後在加沙遊行慶祝。一名男孩高舉勝利手勢。（AP）

自1967年六日戰爭後，以色列逐步佔領東耶路撒冷和約旦河西岸的巴人聚居地區，被部分反對人士指責為建立屯墾區「殖民」。Ben & Jerry's可算是全球第一間敢於行動抗議以色列此有違國際法的行為的著名跨國企業──更具標誌性的是，Ben & Jerry's兩位創辦人本來就是猶太裔，因此基於這個「家鄉情義結」，以色列就是這個雪糕品牌於80年代末首個進軍的海外巿場。

據評論文章所指，Ben & Jerry's一直以來自命是推動和平的社會責任企業。早在90年代初，Ben & Jerry's積極反對波斯灣戰爭。他們還透露，Ben & Jerry's長期以來一直有在國會推動軍費裁減的遊說工作，阻止美國利用軍事手段解決外交問題。

至於被親以組織及人士抨擊為「反以色列」的決定，兩位創辦人在文章中明確強調，Ben & Jerry's的決定「不屬於反猶主義」。兩位創辧人解釋：他們仍然支持以色列國，但這不代表要支持以色列政府的所有決策；批評以色列政府對待巴人的政策，是為了鞏固公義和人權的理念──這正正是猶太教千年來的核心教義。

Ben & Jerry's引發的爭議事件，正正反映着美國猶太社群對以色列國內右翼派系施政的不滿，正逐漸浮出水面，輿論力量甚已威脅着傳統建制親以聲音。

Ben（中）和Jerry（右二）是熱情的政治運動家。圖為他們在2019年於華盛頓參加支持「綠色新政」行動的照片。（Getty Images）

海外猶太社群態度轉向

眾所周知，猶太遊說網絡在美國政治的勢力強大，國會山莊或是華府有着一貫慣性的親以立場。儘管今年中爆發激烈的以巴衝突，拜登仍然按黨內傳統建制立場出聲表明以色列「擁有自衛的權力」。

不過，國會山內部聲勢愈趨浩大的進步左翼力量，正在高聲呼籲各關注巴人困境，而且廣獲普羅大眾所支持。

今年中以巴軍事衝突期間，親巴反以的民間示威聲勢極其浩大，且範圍擴及歐美各國。以民主黨青年左翼奧馬爾（Ilhan Omar）、巴勒斯坦裔特萊布（Rashida Tlaib）為首的聯邦眾議員，引導推動「抵制、撤資、制裁」（Boycott, Divestment and Sanctions Movement，BDS）運動的社會輿論，希望國際社會通過商業及社會力量向以色列施壓，改善巴人生活困境。

BDS運動早在2005年由英國左翼社會運動組織帶頭發起，目的是抗衡猶太國際遊說勢力，要求以色列尊重巴勒斯坦權益，包括停止佔領巴勒斯坦人領土，建立屯墾區及興建隔離牆等措施。惟美國有30多個州，以杜絕「反猶主義」思想為由，通過了反BDS的州法律。

Ben&Jerry's在以色列國內的工廠和專屬貨車。（AP）

而這次Ben & Jerry's撤出以色列屯墾區市場，某程度上算是BDS運動歷來取得的最大遊說成就。一間由海外猶太人創辦的著名跨國食品企業毅然主動出面，對以色列政府對待巴人政策加以鞭撻，產生的輿論效果自然前所未有地大。Ben & Jerry's兩位創辦人在《紐約時報》的評論文章中批評以色列政府的語氣之強烈，亦是極為罕見。

連Ben & Jerry's這兩位本已攀上美國社會最高階層的富豪，也就着以色列政府的不當行為發聲，當中關鍵的主因，無非也是因為時任內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府及其所代表的民族主義右翼陣營在巴人地區施予的壓迫行為（無論是直接軍事攻擊抑或長期殖民措施），愈來愈惹眾怒。

不少立場偏屬進步左翼陣營的海外猶太群體已看不下去，認為這種胡作非為的方式，根本不是在根治以巴矛盾，而是在激化進一步的民族衝突，且擔心日後引致更嚴重的地緣政治危機，甚至可能反之危及以色列立國的道德基礎。

圖為2010年3月9日，美國時任副總統拜登和以色列前總理內塔尼亞胡於耶路撒冷共享晚餐。（Getty Images）

拒絕民族主義的強橫行為

隨着今年6月份內塔尼亞胡下野，橫跨政治光譜的新聯合政府上台後，其執政方向及處理以巴關係的態度，依然存在很多變數。但Ben & Jerry's從以色列屯墾區撤資一事的爭議可以延伸看出的是，至少在猶太政經勢力網絡最龐大的美國，部分海外以色列人對以內塔尼亞胡為首的右翼力量的厭惡態度已然浮現。

↓ 阿拉伯裔以色列國會議員支持Ben & Jerry's的決定，上載吃Ben & Jerry's雪糕的圖片

הדיאטה הלכה טוב עד עכשיו pic.twitter.com/EzyEgyHFDw — Ayman Odeh (@AyOdeh) July 19, 2021

若然以色列政府將來繼續堅持在以巴問題上的強橫態度，必然會引起海外猶太社群的更強烈反彈──而且不會再只局限於年少氣盛的進步左翼光譜，將來會有愈來愈多像Ben & Jerry's這類注重傳統企業社會責任，着重社會公平公義的海外猶太商業巨擘，參與實際杯葛行動，向祖國政府加以人道施壓。