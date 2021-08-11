中國高鐵在印尼突飛猛進　北京多年佈局進入收穫期

到2021年8月中旬，此前一度因工期趨緩而暫時淡出媒體視線的雅加達-萬隆高速鐵路（即雅萬高鐵）突然接連傳出重大消息：施工方在48小時內接連貫通兩條大型隧道，至此，印尼雅萬高鐵全線13條隧道已有10條貫通，為全線於2022年10月建成通車奠定了堅實基礎。



考慮到印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）已在2021年6月發話，希望在2022年11月邀請中國國家主席習近平一同搭乘該線路，這使得雅萬高鐵這一中、印尼兩國共建「一帶一路」的標誌性項目的進展顯出了一種志在必得的氣勢。北京在壓力下對印尼多年來的經營也到了收穫果實的時候。

對印尼來說，雅萬高鐵有助於西爪哇地區進一步發展經濟：

必須承認，雅萬高鐵在2020年度因新冠疫情影響，導致工期被迫延誤，原先計劃的2021年完工的大目標因此被調整到了2022年，這也是該項目自2015年確立後的第三次大規模延期。此前與中國爭奪雅萬高鐵工程項目的日本一側對此曾報以冷笑，認為此舉系「計劃本身缺乏充分考量」所致，但日方對於雅萬高鐵的最大阻力，即徵地問題也難有直接應對方案。

事實上，經營雅萬高鐵的問題可能已不僅僅停留在工程本身，雅萬高鐵背後的暗流湧動讓外界看到了來自印尼各方勢力的阻力。尤其是在2016年5月到2017年3月間，印尼空軍兩次因地產問題與承建項目的中印尼高鐵合資公司（KCIC，即中鐵建與印尼多家建築企業的合辦公司）發生衝突。

不過，在北京與雅加達高層的頻密互動之下，印尼方面首先充分展示了該國對於工程的熱心與決心，這其中最突出的莫過於時任印尼國營企業部長莉妮（Rini Soemarno）在2018年4月5日訪華期間向中方拍板保證，稱印尼方面將在當年5月底完成徵地等事務。

對印尼當局來說，雅萬高鐵的進展也是其政績的體現：

到當年6月，印尼方面果然如約確保了工程的正常啟動。加之KCIC公司方面也為被徵用地區此前務農的當地居民提供了工作，這使得印尼民間對此反而並無微詞。

此外，中方在印尼的其他工程項目的進展也讓雅加達當局確認了北京方面的真正能力，並由此確立了在雅萬高鐵等項目上對中國的信心。這其中最具代表性的莫過於中方對印尼自20世紀60年代籌建，但五十年未果的加蒂格迪大壩（Jatigede Dam）項目的建設與運作。

加蒂格迪大壩建成後，這一印尼第二大水庫滿足了當地灌溉、發電、漁業乃至旅遊的各種需求，當地民眾已將其當成新景點，相比之下，西方媒體則熱衷於渲染其下游乾旱時的景象。（雅加達郵報網頁截圖）

中國企業自2007年開始介入該項目，先用8年時間完成了大壩建設，並從2015年到2019年完成了大壩第一期發電站項目。僅發電一項，當地每年就可以取得約3,600億印度尼西亞盾（相當於4,045萬美元）的收益。隨着該項目成為了佐科維多多當局的政績，雅加達方面對於「一帶一路」相關項目的熱心也在2015年後逐漸升温。

事實上，一些有過海外工作經驗的印尼職業官僚已經把目光轉向了中國一側。這其中最具代表性的莫過於曾在中國蘇州工作過，後歷任萬隆市市長、西爪哇省省長的利德萬（Ridwan Kamil）。在此人轄區內的雅萬高鐵就因此得到過地方政府的青睞。卡米爾在接受印尼《人民思想報》（Pikiran-Rakyat）採訪時指出，他想把參加蘇州國際金融中心工作的經驗應用在爪哇地區，他還強調，較之印尼受政治思想左右，不能有效學習國際先進經驗，中國就可以在相關領域實現更快的發展。

就當前局面來看，雅加達方面對於中方的信任正在隨着「一帶一路」相關項目的推進而不斷加強。這其中很多事件都發生在2021年。

印尼「南伽拉」號潛艇的善後事宜，折射出了印尼對北京信任的增加：

首先在4、5月間，印尼在求購1.04億劑新冠疫苗只取得2,000萬劑之後，其向中國的求援隨後取得了1,500萬劑疫苗；5月，印尼海軍在「南伽拉」號潛艇確認失事沉沒後，邀請中國海軍前往派員救撈；6月，在東南亞諸國因變種新冠病毒導致注射中國疫苗的醫護人員發生感染後，相對於泰國等國試圖放棄中國疫苗、改用美國疫苗的態度，印尼方面就強調了病毒的傳染性，即便是在野黨人士抱怨科興疫苗，也不忘要求科興公司儘快拿出加強針。

從這裏看去，隨着雅萬高鐵在新冠疫情等不利因素下繼續推進建設，這一「一帶一路」建設和中印尼兩國務實合作的標誌性項目的最終完工有助於進一步加強印尼對北京的信賴。印尼對北京的信任姿態，不僅成為北京未來在印太環境下的一張可打的牌，它更將成為北京借「一帶一路」進出南太平洋的助力。