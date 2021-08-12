美國是在慫恿立陶宛與中國斷交

總覽過往數月的言行，美國拜登（Joe Biden）政府和布林肯（Anthony Blinken）所執掌的美國國務院，已經形成了一套可預估的對華手段，也即不會放棄外交、輿論等層面的任何一個批評、譴責，乃至詆毀中國的機會。

在「新疆」、「香港」、「民主對專制」等諸多相關議題當中，「台灣」一直是美國現政府最集中發力的議題——只要中國表達立場，提強硬要求，美國政府及媒體，就會將之形容為「脅迫」。



近期，因立陶宛違背「一中政策」的承諾，擬以「台灣」之名設立代表處，中國遂召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回其駐華大使，以此僅次於「驅逐大使」的方式，向立陶宛表明態度。

對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）8月10日選擇譴責中國，選擇和立陶宛站在一起。在記者會上，普萊斯先是提到立陶宛「北約盟友」的身份，強調美國支持立陶宛，隨後便將中國的措施形容為「近來的報復性舉動」，並稱美國支持歐洲夥伴及盟友與台灣發展互惠關係，對抗中國的「脅迫行為」。他還稱，台灣是公共衛生和先進製造及民主治理的全球領袖，國際社會都從和台灣的交往中獲益，美國也包括在內。

也即，在美國政府的話境當中，中國的做法是「脅迫性」的。美國這種語境帶有明顯的政治動因。畢竟，當巴拿馬、多米尼加、薩爾瓦多於2018年與中華民國斷交，與中國建交時，美國也曾召回駐這些國家的大使或大使級外交官，以示懲罰。如今美國政府為何認為中國召回大使就是「脅迫」呢？

2021年4月7日，美國國務院發言人普萊斯強調美國對台承諾「堅若磐石」。 （中央社）

普萊斯還提到，每一個國家都應該、且能夠在不受外力脅迫的情況下，決定自己的「一中政策」路線。美國就是如此，拜登政府和台灣打交道也是基於美國的「一中政策」。對於如果有其他國家效仿立陶宛，設立台灣代表處，美國是否支持？普萊斯說，美國支持（和台灣）接觸（engagement）。

美國這樣說，無異於支持立陶宛政府繼續惡化立陶宛與中國的關係，並且鼓勵其他國家效仿，開設台灣代表處，乃至促就與中國斷交的局面。

要知道，美國的「一中政策」具有特殊性，是冷戰時期美國國內政治鬥爭形成的產物，牽涉到美國的兩黨之爭和府院之爭。它經歷了多年的打磨與沉澱，簡單而言，美國以其對華國力優勢，堅持以「政策模糊性」博取對華博弈優勢，尤其在台海地區。

捷克等中東歐的一些小型國家的政客近年來高調接觸台灣（點擊放大觀看）：

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這種模糊政策是奠定在美國的國力優勢之上，在其他國家不可能被複制。從政治體制、經濟體量和國際地位來看，立陶宛這樣的歐洲國家，想要打磨類似的「一中政策」，絕不可能。中國也不允許在主權問題上出現模糊界限。

其實，立陶宛與其說是對中國不滿，倒不如說是一方面反俄，並連帶反對中國這個「俄羅斯的朋友」，另一方面反對共產主義，這與其過往歷史相關，也是可以理解。

也正是察覺到立陶宛的情況，美國的態度就是樂見其成，乃至通過「鼓勵/慫恿」藉機造勢，讓輿論向有助於自己的方向發展，最終將手中的「台灣牌」打出效果。

華府一方面反對個別盟邦和台灣斷交、慫恿個別盟邦和中國斷交，另一方面又呼籲中美對話、兩岸對話，且不會自己率先做出令中國覺得「出格」的舉動。相對於如今或「被當做馬前卒而不自知」，又或「權衡利弊甘願做馬前卒」的立陶宛，保持態度與政策的兩面性和模糊性，這便是美國外交的老道之處——這種能夠驅使他國做「馬前卒」的能耐，本身也是基於美國國力，而國力也才是決定外交的最重要因素。