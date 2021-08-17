杜魯多的賭注：「投機」大選下狙擊民意的政治暗湧

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周日（15日）宣布提前舉行大選，將原定於2023年10月舉行的聯邦眾議院選舉，提前至今年9月20日舉行。杜魯多這次「押注」自己的抗疫佳績，足夠讓他排除其他選情因素，帶領執政自由黨重奪國會控制權嗎？



杜魯多值此時機，宣布提前舉行大選，主要目的是希望由他領導的自由黨能重奪國會大多數議席，獲得足夠民意基礎，以助日後通過疫情援助方案大筆撥款等各種具爭議法案。

杜魯多政府近月的抗疫表現良好，新冠肺炎確診個案數目處於近五個月來低位，12歲或以上人士已完成接種者超過七成。因此，有外界意見認為，杜魯多是挾當刻高企民意提前大選，試圖「闖關」挑戰多數黨位置，重奪國會控制權。

圖為8月15日，加拿大總理杜魯多在渥太華會見傳媒。（AP）

反對派批評，杜魯多在國家正面臨疫情第四波危機前才決定提前舉行大選，是個自私的決定，白費加拿大人先前擊退疫情的努力。

「我們不應該為着玩政治遊戲或獲取政治利益而冒險。」在野保守黨領袖奧圖爾（Erin O'Toole）批評道。

「杜魯多將這場自私的大選凌駕於一切，為的只是嘗試爭奪更大的權力。」在野新民主黨領袖駔勉誠（Jagmeet Singh）則說道。

在野新民主黨領袖駔勉誠（Jagmeet Singh）。（AP）

杜魯多在賭什麼？

新冠肺炎肆虐全球一年多，加拿大的疫情雖然不算十分嚴重，防疫成果亦見成效。然而，封城令、各種防疫限聚令，以及全球經濟下行，加拿大政府花費了大筆庫房預算，撥作企業補助、社會福利資助及推動產業復甦等各類援助方案，導致國家債務和預算赤字錄得新高。加拿大廣播公司（CBC）引述聯邦政府預計，2020至2021年全年國家財政赤字將高達3,540億加元。

而且，今天距離新冠肺炎疫情完結仍然漫無了期，因疫情而衍生的各種緊急援助撥款將長年持續，杜魯多政府在可見將來都必須維持高赤字的國家財政預算方案。

受制於執政黨未在國會取得多數議席，杜魯多選擇提前大選，冀挾民意反擊在野黨對其疫下財政寬鬆政策的質疑，似乎是他目前的僅餘抉擇。

加拿大廣播公司（CBC）引述聯邦政府預計，2020至2021年全年國家財政赤字將高達3,540億加元。（Reuters）

「我們即將下一個不只關乎未來數月，而是未來數十年的關鍵決定。加拿大人值得擁有發言權。」杜魯多宣布提前大選後，向在場記者形容道。

跟同樣陷入預算赤字難題的美國一樣，加拿大同樣正在面對着後疫情經濟復甦與保持國家庫房穩健的兩難。問題是，杜魯多政府治理疫情的短暫政績，能否成為執政黨勝出大選（而且需要比現時多取15席以掌控國會）的必勝利刃？

加拿大政治的「中國因素」

根據《路透社》引述民調機構 Leger Marketing指出，執政自由黨預料可在9月20日舉行的大選中取得35%票數；在野黨保守黨和新民主黨預料分別取得30%和19%票數。按此民調推算，杜魯多政府未必可以穩取眾議院338席中的大多數席位。

而根據民調機構Angus Reid Institute的調查，加拿大選民最關心的頭三大國內議題分別是「氣候變化」、「醫療服務」和「國家經濟」。

氣候變化危機近年多次反映在各地頻生的大規模山火事件。圖為近日加拿大卑詩省被山火燒掉的一處野林。（AP）

談到國家經濟，新冠肺炎疫情帶來的環球經濟重挫，自必加劇選民對杜魯多政府執政的不滿意度。觀乎國外貿易關係，近日的加拿大與中國陷入關係膠着，會否打擊加中貿易情況，同樣值得留意。中國乃加拿大的第二大貿易夥伴，加中外交風波啟示着杜魯多政府的對外經濟及外交政策，或會使其選情帶來未知的變數。

尤其中國華為副董事長孟晚舟案、加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）案，令加拿大與中國陷入司法互鬥，短期內難以解開僵局。各政黨派系間在選前期間大打「中國牌」的情況，預料在9月底前將持續下去。

圖為8月11日，中國華為副董事長孟晚舟乘車抵達加拿大溫哥華的法院。（Getty Images）

運用「中國牌」的最明顥例子，譬如有最大在野黨保守黨領袖奧圖爾。他今年內曾多次批評杜魯多政府上台後對中國態度不一兼「幼稚」，甘願為了對華貿易利益，犧牲國家安全利益、共同價值和盟友；今年初，奧圖爾更就新疆議題，要求杜魯多正視北京對維吾爾族人進行「種族滅絕」的問題，並呼籲杯葛2022年北京冬奧──其對華鷹派立場，相信會是加拿大保守黨專注拉攏國內選民的外交面向政策重點。

在這場提前大選前夕，加拿大選舉的「中國因素」的份量佔比，預料也將愈來趨吃重。杜魯多政府如何在內政和外交政策表現拿捏兩者平衡，值得持續關注。