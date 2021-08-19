阿富汗戰爭慘敗　美國衰落論仍須畫上問號

8月15日隨着阿富汗總統流亡他國，美國扶持20年的阿富汗政府灰飛煙滅，20年前被美軍打敗的塔利班再次班師回朝，重新控制阿富汗政權。與此同時在喀布爾機場，美國在阿富汗人員倉惶逃離，讓人有感46年前的西貢時刻又再次上演。



美國國內，不少共和黨議員也對美國在阿富汗的潰敗十分不滿。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）就將喀布爾「淪陷」比作「1975年西貢令人羞愧的時刻」。參議員薩斯（Ben Sasse）也表示，美國拋棄喀布爾撤離，是可恥的、西貢式的行動。眾議院少數黨黨鞭斯卡利斯（Steve Scalise）也說，這就是「拜登的西貢時刻」。

8月16日，美國士兵在阿富汗首都喀布爾國際機場站崗。成千上萬的阿富汗人衝到機場的停機坪上，希望隨美軍撤離阿富汗。(美聯社)

無疑美國在阿富汗的慘敗刺痛了不少美國人的神經，同時不可避免，美國在世界的霸權也因此遭到世人的質疑。法新社表示，阿富汗變天意味着「美國的形象散落一地」。新華社則撰文指出，「喀布爾陷落」標誌着美國霸權走向衰落的又一個轉折點。

看到美國在阿富汗戲劇式的失敗，大家感到了美國霸權衰落的現實，這很自然，也是事實。與20年前美國超強獨大的時代相比，今天的美國確實越來越無力維持其原有的全球霸權。20年前美國自信地宣示可以同時打贏兩場戰爭，而現在美國連自己一手扶持的阿富汗政權也無力維持，只能灰溜溜的撤軍，承認失敗。

美國的心態變了。雖然不少人還在努力強撐門面，但現實是白宮已經沒有了往日的雄心壯志與雄姿英發。從特朗普（Donald Trump）時代開始，美國即開始嘗試擺脱「世界警察」的責任，不斷強調美國第一，美國優先；減少美國對歐洲、日本、韓國、阿富汗等地區的安保責任。從阿富汗撤軍就是特朗普與塔利班會談後決定的，現在的拜登（Joe Biden）政府只是延續了上一屆政府的政策，並且做得更加決絕。

隨着中國國力的快速提升，美國越來越將注意力轉移到中國身上，對世界其他地區開始採取戰略收縮政策。在此背景下，美國不斷縮減自身力量在全球的佈局，似乎美國在走向霸權衰落。但美國真的會走向不可逆的霸權衰落嗎？現在下結論恐怕還為時尚早，因為歷史已經演示了另一種方向。

阿富汗戰爭以失敗收場，美國霸權遭遇新的挑戰。圖為8月16日，美國士兵在擠滿逃離人群的阿富汗喀布爾國際機場站崗。(美聯社)

今天美國在阿富汗的撤退，與1975年在南越的撤退有些類似。當時蘇聯在全球擴張步步緊逼，對美國造成很大的壓力。同時美國在越南的戰爭深陷泥淖，勝利無望，給美國社會帶來各種矛盾和問題，無奈當時的華盛頓政府不得不採取戰略收縮的政策，從越南撤軍。當時看美國的處境和選擇，也可以得出美國霸權衰落的結論；但十多年後形勢逆轉，美國經濟在1980年代實現繁榮，蘇聯反而因制度障礙走向崩潰，美國再次迎來霸權超強時代。

這樣的歷史會不會重演一遍？引人深思。當然，中國不是蘇聯，不會輕易崩潰（除非出現方向性錯誤），美國無法從中國的崩潰中收穫紅利。但美國還是美國，美國制度具有巨大的自我修復能力，它不會出現顛覆性錯誤（雖然也許有接近顛覆性的錯誤），並且能夠一次次走出危機，創造更加輝煌的未來，這是美國200多年的發展史得出的結論。

經過一段時間的戰略收縮和休養生息後，不排除美國會再次創造新的發展奇蹟，畢竟全球的頂尖人才都在往美國跑。說到底，決定國運的還是制度和人才，哪裏有好的制度和好的人才，哪裏就會永遠立於不敗之地。

雖然美國的種族、槍支問題很嚴重，但美國很難出現蘇聯式的崩潰。美國200多年的發展史已經證明，這些問題不會阻礙美國進行新的科技創新，當然它們也無法阻止美國克服困難，再次實現繁榮發展，「再次偉大」。中國應該明白，美國是一個有韌性的國家，它在任何時候都可能蓄勢再起，任何輕易否定美國的結論，或許都應該在後面打一個大大的問號。