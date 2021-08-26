賀錦麗首訪東盟　為何選上新加坡和越南？

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）8月24日結束新加坡之行後開始對越南進行兩天的訪問。賀錦麗此次訪問的這兩個國家更被美國媒體表述為他們眼中的「中國後院」。白宮對賀錦麗此行的聲明中提到，美國要強化和東南亞地區國家關係、擴展經貿合作，討論如何應對氣候變化、疫情防控和如何合作提升基於規則的國際秩序等。那麼，既然美國有意強化自己在東南亞地區的影響力，那為何只選擇了新加坡和越南？



按照以往民主黨亞洲外交的思路，尤其是考慮到亞太或印太戰略的制定與執行，都會努力拉攏更多的東盟國家。而且，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）是拜登政府中首位訪問東南亞的閣員，已經訪問過新加坡、越南及菲律賓。賀錦麗此次訪問新加坡和越南，為何沒有了菲律賓？

這要看東南亞國家和中國的關係現狀。其中包括東南亞國家國內政治因素、對南海領土爭端激烈程度的判斷，以及對中國經濟依賴度和對外決策自主性有關。比如，東盟國家當中，相比較而言，越南近年傾向於向美國靠攏，菲律賓、緬甸、柬埔寨、老撾則靠向中國，印尼、泰國、馬來西亞、文萊等國更注重中立。尤其是緬甸政變後，拜登政府也是束手無策，更難對緬甸施加影響力。

雖然泰國也是美國盟友，但並不是北約式的盟友，畢竟在政治、經濟和文化層面，泰國一直主張和中國合作；印尼和馬來西亞更多是注重國內因素，不願意在中美之間選邊，不願意看到中美持續緊張。印尼甚至多次拒絕美軍P-8「海神」反潛巡邏機在印尼境內降落。這一點和新加坡的做法不同。

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菲律賓近年變化最大。自杜特爾特（Rodrigo Duterte）掌權後，菲律賓對美關係發生了一些變化，兩國軍事合作並沒有取得突破，還是原地踏步。或者說，美國能夠做到保留原有的軍事部署協議就已不易，更別談擴大美軍在菲律賓的軍事存在。如今杜特爾特宣布參選副總統，預計今後美菲關係也不會有大的突破。

而且，雖然美國不斷派軍艦或飛機進入南海，但南海局勢近年總體上趨於平穩，矛盾衝突並不是很激烈。所以，東盟國家當中的南海主權聲索國也不會因為南海問題靠向美國。

換句話說，現在的東盟基本上不會跟着美國走。現在賀錦麗到訪的新加坡和越南，算是兩個特例，在東盟當中不具有普遍性。

新加坡則更擅長在價值觀層面附和美國，同時藉助美軍強調自己的安全地位，總體上會把握好在中美之間的平衡關係與地緣政治地位。

越南在意識形態方面和中國相近，也很容易被美國拉攏，就如同當年美國拉攏中國應對蘇聯一樣。越南也想通過和美國的合作，緩衝中國在南海的影響力，包括在漁業利益、油氣開發和領土爭端方面，更容易和中國產生利益衝突。美國也有意拉攏越南，將其當做在東南亞遏制中國的一個抓手。

2021年8月24日，越共中央政治局委員、政府總理范明政在總理府會見中國駐越南大使熊波（左三）。（中國駐越南大使館官網）

但是，可能也是注意到當前東盟內部的自主性共識，越南也有意走中間路線。比如，8月24日，賀錦麗到訪越南之際，越共中央政治局委員、越南政府總理范明政在總理府會見中國駐越南大使熊波，強調越南不會與一個國家結盟去對抗另一個國家。

也恰好是新加坡和越南這兩個國家，突顯出拜登政府在東南亞並沒有成熟對策。這從另一個側面反映出拜登印太戰略工具的乏善可陳，以及拜登盟邦價值觀外交的弊端。

上任半年以來，拜登政府過於注重中國和俄羅斯挑戰，而忽視了東南亞。拜登將更大的重心都放在了東北亞和歐洲，強調盟邦及價值觀外交。即便結束歐洲行，拜登的視角似乎立刻轉向了中國，也就是考慮藉二十國集團（G20）峰會等便利和中國國家主席習近平舉行會晤。

加上拜登以國內基建為先，同時反對簽署新的自由貿易協議，導致美國當下很難通過經貿手段拉攏東盟，很難從經貿入手打造一個印太戰略。而且，美國國內基建項目即便得以實施，也需要數十年才能看到效果。所以，東盟國家在經貿層面不可能過度寄希望於美國的投資。

或者說，對於掌控話語權的東盟，美國也沒有辦法勸說其加入美國對華施壓的隊伍，或者無法向東盟國家提供一些新的誘惑。在經濟層面，東盟國家更看重中國。中國已經連續10年成為東盟第一大貿易伙伴；東盟2020年已經取代歐盟和美國成為中國第一大貿易伙伴，雙方的在經濟、技術和資金領域的互補性越來越強。

所以，拜登想要打造一個成功的印太戰略，僅僅靠幾個不太牢靠的抓手是行不通的。正如微信公眾號「中美2049」文章《美國二號人物被架空的東南亞之行》所說，她此次派外交經驗不足的賀錦麗到訪，更多是在奧斯汀到訪的基礎上，技術性地展現美國外交存在。但要在東南亞壯大聲勢、開拓新的外交突破口，最後可能還是要看國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問沙利文（Jake Sullivan）以及印太顧問坎貝爾（Kurt Campbell）接下來怎麼走。