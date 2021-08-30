無視美韓的談判呼召　朝鮮為何重啟寧邊核反應堆？

國際原子能機構（IAEA）最近發表的一份年度報告中稱，朝鮮已經重啟了位於寧邊的5兆瓦反應堆。寧邊反應堆是朝鮮核計劃的核心，該反應堆是朝鮮武器級鈈的主要生產基地。國際原子能機構稱，從2018年12月初到2021年7月初，寧邊反應堆停運，但自2021年7月初以來，反應堆出現運行跡象。

自2009年平壤驅逐國際原子能機構核查人員以來，國際原子能機構一直無法進入朝鮮，現在主要通過衛星圖像監測。

此前，韓國情報機構曾透露，朝鮮宣稱美韓若想重啟與朝鮮的無核化談判，則必須先解除對朝鮮的金屬出口、精煉燃料和其他必需品的進口制裁。朝鮮還要求放寬對其奢侈品進口的制裁，以便其能夠進口高檔酒和西裝。朝鮮還提出，因為其經濟去年受到新冠疫情和惡劣天氣的打擊，請求國際社會提供大約100萬噸大米。聯合國糧農組織曾預測，朝鮮正面臨約86萬噸的糧食短缺。

韓國統一研究院近日發布的一份報告也顯示，朝鮮去年居民消費價格指數（CPI）按年大漲17.2%，為2014年開始有關統計以來最高，增幅遠超2017年（3.3%）和2018年（9.4%）國際社會加大對朝制裁力度時的水平。從各品類價格增幅來看，食品上漲39.1%、家電產品等其他消費品漲12.2%、酒類和香煙漲5.3%、農產品漲122.7%，而石油和煤炭價格則分別下降18.1%和12.5%。

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研究院方面分析稱，朝鮮為防止疫情輸入境內採取封鎖邊境措施，導致進口食品的價格大漲，再加上自然災害，生鮮食品價格也有所上漲。雖然大米價格在去年5月後逐步趨穩，但玉米和麪粉價格從去年下半年起就開始上漲，從而推動穀物類價格上漲。

在朝韓關係方面，韓國統一部一位官員8月26日接受採訪時也表示，韓方當天繼續通過韓朝聯絡辦公室（聯辦）、東海和西海地區軍事通信線路撥打電話，但朝方仍不接聽，這是朝方連續16天拒接韓方電話。朝韓雙方最近才恢復中斷了13個月的熱線電話，但僅隔兩周再度停擺。

7月27日，為了紀念朝鮮戰爭停戰紀念日，朝鮮人民軍軍官們參觀了位於朝鮮平壤的祖國解放戰爭烈士陵園。目前，旨在解除朝鮮核武器的外交努力陷入了僵局。(美聯社）

今年6月，金正恩在朝鮮勞動黨第8屆中央委員會第3次會議上，就曾發出與美國對話的信號。他宣稱，要進一步提高朝鮮的戰略地位與作用，主動營造有利的外部環境，密切關注並靈活應對變化的局勢，集中力量管控穩定朝鮮半島局勢，必須對美國做好對話和對決的兩方面準備。為此，金正恩一方面仍在繼續開展其核與導彈計劃，另一方面迫於國內經濟困境，也在等待時機，做好與美韓談判的準備。

拜登（Joseph Biden）政府上台至今，朝核問題並不是其關注的核心議題，但為了維護國際信譽和兌現對韓日等盟友的責任，拜登政府也在積極尋求與朝對話。拜登政府認為奧巴馬（Barack Obama）政府的對朝「戰略忍耐」政策和特朗普（Donald Trump）政府希望與金正恩達成「大交易」的做法，實施效果不理想，都需要改進。拜登政府希望依靠盟友、尋求與中國談判與合作，靈活應對朝鮮局勢，實現對朝關係朝着「可信、可預測和具有建設性」的方向發展。

但目前看來，儘管拜登政府與金正恩在談判問題上都秉持靈活務實的政策，但美朝談判在經歷了特朗普時期的大起大落後，互信極差，美朝雙方都非常謹慎。朝鮮對美國重啟會談的喊話並不熱衷，也是走一步看一步。