天災人禍接連考驗拜登　對北京的佈局被打亂

時也命也。阿富汗喀布爾機場恐怖襲擊導致13名美軍士兵死亡引發的政治風波尚未平息，美國國內又迎來了破壞力堪比卡特里娜颶風（Hurricane Katrina）的艾達颶風（Hurricane Ida）。加上新冠肺炎疫情持續蔓延及變種病毒的肆虐，拜登內政外交上的壓力越來越大。



8月29日上午，美國總統拜登（Joe Biden）在特拉華州空軍基地迎接在阿富汗喀布爾爆炸案當中犧牲的13名美軍士兵遺體後，下午便趕回華盛頓，前往國安安全部聯邦緊急事務管理署（FEMA）聽取路易斯安納州颶風艾達登陸應急情況。

拜登政府之所以如此緊張是因為這場颶風從古巴抵達美國墨西哥灣海岸時強度已經達到極度危險的四級，接近16年前的卡特里娜颶風的強度。卡特里娜颶風導致1,800多人死亡，給當時剛剛連任的小布殊（George W. Bush）政治聲望造成了沉重打擊，成為他執政八年的一大污點。拜登及其團隊就是要確保艾達颶風不會成為民主黨政府的「卡特里娜」時刻。

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糟糕的是，路易斯安納州恰好也是新冠肺炎疫情較為嚴重的州之一。根據美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國南部部分地區醫院氧氣供應不足，其中就包括路易斯安納州、佛羅里達州、南卡羅來納州、德克薩斯州。這些紅色州或偏紅的州，共和黨選民較多，對疫苗比較排斥，這對拜登開展疫情防控和疫苗接種計劃都是不小的挑戰。

另外，根據《紐約時報》的報道，8月27日至28日，美國新增確診病例209,711例，新增死亡病例2,299例。自2020年冬天以來，美國因為新冠肺炎導致的住院人數首次突破10萬。根據奧斯汀大學美亞實驗室（Meyers Lab）的一份科學模型數據，從現在到今年12月1日，美國因為新冠肺炎病毒死亡的人數預計將高達10萬。

也就是說，拜登在7月4日獨立日紀念活動當天宣稱美國已經戰勝這場疫情的「最糟糕」情況，是他錯估阿富汗撤軍形勢後的又一個誤判。

The U.S. is projected to see nearly 100,000 more COVID-19 deaths between now and December 1 @AP @business spoke with @laurenmeyers, @utpandemics https://t.co/IRzI3V4sYg — Meyers Lab at UT Austin (@meyerslab) August 26, 2021

宣布撤軍或為自己撤軍辯護時，拜登高調宣稱，阿富汗不再是恐怖分子對美發動襲擊的基地。但美軍尚未完全撤走之際，喀布爾就發生了恐怖襲擊，甚至導致美軍士兵死亡。即便是其前任特朗普（Donald Trump）任內也沒有如此程度的美軍傷亡事件。共和黨人藉機批評拜登，有人甚至要彈劾拜登。

現在，接二連三的內外挑戰，加上當前艾達颶風的到來和新冠變種病毒的肆虐，讓拜登政府上下神經緊繃。拜登怎麼也沒想到，自己上台伊始的規劃趕不上時局的變化，而且處處存在誤判，導致內政外交節奏和佈局被打亂。這也是拜登及其國安、外交團隊冒進的後果，也是他們戰略上不夠成熟的體現。

8月29日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）致電中國國務委員兼外長王毅，討論了阿富汗局勢、新冠肺炎病毒及溯源、氣候變化以及中美關係議題。

雖然這種溝通不代表中美關係回暖，但至少可以看出，中美對話總比對抗好。颶風災害體現出的氣候變化危機以及美軍撤離後的阿富汗局勢，都可以是兩國合作的契合點。尤其在反恐領域，中美要開展對話與合作，合理避免阿富汗成為恐怖分子的基地。

這些危機現實也再次提醒拜登，美國要想戰略東移，集中應對中國挑戰，並沒有那麼容易。美國也無法輕易甩掉中東兩場戰爭的戰略負擔。美國最大的國安威脅依然是恐怖主義和氣候變化，最大的挑戰依然是自己國內問題的解決，尤其是自身治理上的弊端。對於恐怖主義和氣候變化，美國始終離不開和中國在內的其他國家的合作。