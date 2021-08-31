菲律賓傳奇拳王會否打破杜特爾特的「攝政王夢」？

在幾個月前，可能沒人會懷疑菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在明年大選中間接繞過一屆任期限制、競選副總統的攝政之路會遇到阻礙。他是菲律賓有史以來最受歡迎的總統，任內支持率幾乎一直維持在七成至九成間，只是近來因疫情反彈才稍稍跌至58%，其女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）也在總統候選人中大幅領跑，競選廣告貼滿了大街小巷，預示着一個杜特爾特王朝的來臨。

不過，杜特爾特曾經的堅實盟友、傳奇拳王柏基奧（Manny Pacquiao）近日與其大決裂，一度試圖奪取執政黨主導權，突然為這場結局似已註定的選舉注入不確定性。



如果說杜特爾特有什麼忌憚的競選對手，可能非柏基奧莫屬。兩人同樣出身寒微，為硬漢形象，深受厭惡精英政治家族統治的底層階層歡迎，柏基奧從貧民窟到世界最偉大拳王的勵志經歷，更是成為千萬菲律賓人的偶像，一有他的比賽便萬人空巷，甚至到了游擊隊和軍方為觀看他比賽而短暫休戰的地步；兩人立場相近，同樣主張對毒販開戰、恢復死刑、打擊腐敗，這都是民眾支持率較高的政策。

就連兩人主要票倉都同為菲律賓三大島群最南方的棉蘭老島。杜特爾特在該島北方第一大城市達沃市（Davao City）擔任市長22年，這一大本營現正由其兒女掌管。柏基奧同樣也是該島出身，從2010年當選議員（先眾議員後參議員）起建立以該島南部省份薩蘭加尼省（Sarangani）為中心的政治地盤，目前其家族中另有兩個弟弟為眾議員，其妻也曾擔任過薩蘭加尼省副省長數年。

菲律賓總統杜特爾特計劃通過明年5月大選競選副總統攝政。（美聯社）

昔日盟友反目成仇

本來，自柏基奧2016年加入執政聯盟下的民主人民力量黨（PDP-LABAN）以來，兩人為堅實的政治盟友，杜特爾特2016年在出席柏基奧生日會時還調侃對方也可以成為總統，因此柏基奧曾被廣泛認為是杜特爾特屬意的接班人。但隨着杜特爾特從去年起越來越頻繁地暗示自己可能競選副總統、從而利用司法豁免權逃避調查，並暗示柏基奧勿要參選，兩人就開始漸生嫌隙。

雙方暗戰在去年12月正式打響。當時民主人民力量黨元老、參議員皮門特爾三世（Aquilino Pimentel III）突然放棄黨魁一職，在未有經過黨內選舉程序便交棒柏基奧，該黨就此分裂為兩大派系，一邊是杜特爾特及其新帶入黨的親信，一面是柏基奧及其身後不願杜特爾特世襲的黨內元老。

此後，柏基奧開始出聲攻擊杜特爾特，在中菲4月於南海發生一系列爭端後，柏基奧斥責杜特爾特立場軟弱，還自行寫信給中國駐菲大使，要求中方撤走相關船隻，杜特爾特則反指對方在南海問題上「了解十分淺薄」；柏基奧還稱本屆政府的貪腐程度是上屆政府的三倍，有104億菲律賓比索（約16億港元）抗疫資金被貪污，杜特爾特則拍桌子要求對方拿出貪腐具體名單來。

從7月起，鬥爭進一步明面化。杜特爾特親信、能源部長庫西（Alfonso Cusi）和柏基奧開始互相罷免對方派系高層，並各自向選舉委員會提交明年總統參選名單。柏基奧一派指責庫西一派試圖推舉屬於另一黨派的總統女兒薩拉為候選人，此為叛黨行為，庫西一派則反批柏基奧黨魁職務未經合法程序，主張將其罷免。在鬥爭白熱化時刻，柏基奧一派8月29日還自行召開黨代會，試圖罷免杜特爾特的黨主席職位。

菲律賓傳奇拳王柏基奧是該國最受歡迎人物之一。（美聯社）

至此，PDP-LABAN兩派正式決裂，究竟誰才能真正掌握黨權並代表黨派出戰？從目前來看，杜特爾特無疑佔據上風，2019年中期選舉的大獲全勝使其派系牢牢佔據黨內人數優勢，選舉委員會也由杜特爾特任命的人員主導。不過，在菲律賓，黨派往往只是政客工具，黨內勝負並不重要，真正的戰場還是在明年5月大選。屆時，投票傾向已由政治家族主導型轉向政客個人魅力主導型的菲律賓選民，將在史上最高支持率總統與史上最受崇拜運動員間作出抉擇。

從精英政治轉向魅力比拼 大選結果難料

說起菲律賓政治，其最大特點就是政治家族輪流坐莊、各掌一方。在西班牙和美國先後近四個世紀的殖民下，各大家族沿着從封建地主到政治權貴的路徑發展，獨立以來16任總統有四分之三出身傳統政治家族。目前菲國政壇大約由160個家族把持，自1986年推翻獨裁者馬可斯（Ferdinand Marcos）以來，平均七成眾議員、八成地方省長都出身政治家族，他們依靠多年掌權的政經優勢與選民進行利益交換甚至購買選票，從而牢牢握住固有地盤，而非依靠意識形態或政治綱領當選，這種徒有其表的形式民主讓許多選民都沒有切實參政感。

杜特爾特和柏基奧雖然也都發展出自己的政治家族，但他們更突出的特點是廣受普羅大眾歡迎，能夠有效動員普通選民，而非像過往總統候選人那般，主要是靠承諾各大家族、在預算中分好豬肉即可。

說話粗俗、立場強硬的杜特爾特2016年的橫空出世，就被認為是菲律賓民眾厭惡精英家族輪流坐莊的標誌。他2019年中期選舉時更是推遲預算案、還否決了950億比索的公路建設撥款（這往往是給議員分豬肉的主要資金來源），使候選人無法以承諾國家資金來吸引選民，而是直接訴諸杜特爾特式風格——以煽動性語言攻擊精英、強調重視普羅大眾福祉。

不過，杜特爾特這種選舉套路，對於政治家族精英來說可謂無往不勝，但遇上形象定位相似、人氣極高的柏基奧來說，仍能穩坐釣魚台嗎？

菲律賓2016年總統大選和2019年議會選舉，都顯示出選民開始更注重政客魅力，圖為2019年民眾等待投票。（Getty）

當然，杜特爾特有其巨大優勢，他是有史以來最受歡迎的總統，執政前四年GDP增速保持在6%以上，死亡數高達8,000人的禁毒戰爭雖然傷及許多無辜，但也顯著加強了國家治安，同時也大致平息了棉蘭老島上的穆斯林叛亂。其努力加強基礎建設、振興製造業的「大建特建」（build, build, build）計劃也是正面評價居多。

但柏基奧同樣優勢突出，他的傳奇故事對所有菲律賓人來說耳熟能詳，這在一個普遍存在經濟不平等和排他性政治的國家，可謂是「菲律賓夢」的典型例子，能夠強烈激發選民共鳴——而訴諸情感正是菲律賓選舉政治的新特點。此外，他成名以來致力於慈善事業，因此在窮人中格外受崇敬，其財力也能支持起一場昂貴的選舉活動。

柏基奧現在的策略也可說較為精明，他利用了菲律賓國民普遍對中國的反感——菲民調公司Social Weather Station去年研究顯示該國民眾對中國不信任度比信任度高出36個百分點，該國今年上半年疫苗項目進展緩慢也被認為是民眾不信任科興疫苗的結果。另外，如果他真能讓民眾普遍相信杜特爾特政府貪污抗疫資金的話，應能吸引在疫情期間受重創的大量普通家庭，傷害杜特爾特反腐英雄的形象。如果他還能巧妙訴諸民眾對獨裁者馬可斯的痛恨、激發民眾對杜特爾特政治王朝獨裁的潛在擔憂的話，這將是另一個顯著得分項。

在菲律賓民眾不再習慣性地選擇當地政治家族，轉向注重總統個人魅力之時，兩大極高人氣政客的對壘使這場選舉變得難以預料，也讓杜特爾特明年當攝政王的設想充滿不確定性。